Zwrot podatku dla emeryta za 2025. Sprawdź, jak odzyskać nawet kilkaset złotych

Analiza systemu podatkowego pokazuje, że nadpłacone przez ZUS zaliczki na podatek gwarantują wielu seniorom zwrot pieniędzy za 2025 rok

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2025 jest najkorzystniejszym odliczeniem, ale jej kluczowym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności

Eksperci wyjaśniają, jak dokładnie działa ulga na leki i na jakiej zasadzie odliczać wydatki przekraczające 100 zł miesięcznie

PIT-0 dla pracującego seniora pozwala osiągnąć przychód do 115 528 zł rocznie i nie zapłacić ani złotówki podatku

Zwrot podatku dla emeryta 2025. Kto i ile pieniędzy może odzyskać z ZUS?

Rozliczenie podatkowe za 2025 rok przyniesie wielu seniorom miłą niespodziankę w postaci zwrotu pieniędzy. Głównym powodem jest kwota wolna od podatku, która w 2026 roku wynosi 30 000 zł rocznie. Oznacza to, że emeryci, których dochody w ubiegłym roku nie przekroczyły tego progu, nie muszą płacić podatku dochodowego.

Dodatkowe świadczenia, takie jak 13. i 14. emerytura, często powodowały, że ZUS pobierał zaliczki na podatek, nawet jeśli roczna suma dochodów nie przekraczała kwoty wolnej. W efekcie tych nadpłat wielu seniorów może liczyć na całkiem spory zwrot podatku z ZUS, wynoszący od kilkudziesięciu do nawet blisko 400 zł. Przykładowo, osoba z emeryturą 2200 zł brutto miesięcznie otrzyma zwrot w wysokości około 378 zł.

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2025. Kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać?

Najważniejszym odliczeniem dla wielu seniorów jest ulga rehabilitacyjna, która stanowi sporą ulgę dla portfela i pozwala znacznie obniżyć należny podatek. Należy jednak pamiętać, że sam status emeryta nie wystarczy – kluczowe jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (I, II lub III grupy). Ulga przysługuje również osobom, które utrzymują osobę niepełnosprawną, o ile jej dochód w 2025 roku nie przekroczył 22 546,92 zł.

Warto wiedzieć, że wydatki w ramach tej ulgi dzielą się na dwie główne kategorie: te bez limitu kwotowego oraz te z określonym progiem. Do pierwszej zalicza się na przykład koszty adaptacji mieszkania czy opłacenie zabiegów rehabilitacyjnych, które można odliczyć w pełnej wysokości. W drugiej grupie, z rocznym limitem 2 280 zł, znajdziemy między innymi wydatki na użytkowanie samochodu osobowego czy opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej.

Ulga na leki dla seniora. Jak działa zasada odliczania wydatków powyżej 100 zł?

Szczególną i często wykorzystywaną częścią ulgi rehabilitacyjnej jest możliwość odliczenia kosztów zakupu leków. Obowiązuje tu jednak konkretna zasada. Odliczeniu podlega wyłącznie nadwyżka ponad kwotę 100 zł wydaną w każdym miesiącu. Oznacza to, że jeśli w maju twoje wydatki na leki wyniosły 320 zł, możesz odliczyć 220 zł (320 zł - 100 zł). Aby skorzystać z tej możliwości, leki muszą być przepisane przez lekarza specjalistę, a podatnik musi posiadać wspomniane wcześniej orzeczenie o niepełnosprawności.

PIT-0 dla pracującego seniora. Na czym polega i jakie warunki trzeba spełnić?

Aktywni zawodowo seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nie pobierają świadczenia i kontynuują pracę, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi. Ta preferencja, znana jako zerowy PIT dla seniora, pozwala na zwolnienie z podatku przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Po dodaniu do tego ogólnej kwoty wolnej od podatku (30 000 zł) okazuje się, że pracujący senior może zarobić nawet 115 528 zł w ciągu roku i nie zapłacić ani złotówki podatku PIT. Warunkiem jest złożenie u pracodawcy oświadczenia PIT-2, które uprawnia go do stosowania ulgi na bieżąco.

Do kiedy rozliczyć PIT i jak dodać ulgi? Kluczowe informacje o usłudze Twój e-PIT

Okres rozliczeniowy za 2025 rok rozpoczyna się 15 lutego 2026 roku i potrwa do 30 kwietnia 2026 roku. Dla wygody seniorów Urząd Skarbowy automatycznie przygotuje zeznanie podatkowe w usłudze Twój e-PIT na podstawie danych otrzymanych z ZUS. Jeśli emeryt nie ma żadnych ulg do odliczenia, nie musi nic robić – jego PIT zostanie automatycznie zaakceptowany ostatniego dnia kwietnia. Jednak aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na leki czy ulgi na internet (do 760 zł rocznie), należy samodzielnie zalogować się do systemu i uzupełnić formularz o odpowiednie kwoty.

