Brak pieniędzy na leki to częsty problem. Poznaj proste sposoby na zbudowanie poduszki finansowej

Najnowsze badanie bankowe z 2026 roku ujawnia, że aż dwie trzecie seniorów nie posiada żadnych oszczędności na czarną godzinę

Posiadanie poduszki finansowej pokrywającej 3-6 miesięcy wydatków bezpośrednio przekłada się na lepszą jakość snu i niższy poziom stresu

Eksperci wskazują, dlaczego inflacja a oszczędności to poważne zagrożenie i jak chronić swoje pieniądze na koncie oszczędnościowym dla seniora

Nowa kwota wolna od podatku Belki sprawia, że niemal 90% Polaków oszczędzających na lokatach nie zapłaci podatku od odsetek

Brak pieniędzy na leki to częsty problem. Jaka jest sytuacja finansowa seniorów w Polsce?

Zaskakujące dane pokazują, że finanse osób starszych w Polsce są w niełatwej sytuacji. Jedno z badań bankowych przeprowadzonych w tym roku wskazuje, że aż dwie trzecie seniorów dysponuje środkami wystarczającymi jedynie na bieżące życie. Mimo że 88% z nich utrzymuje się samodzielnie, brakuje im możliwości budowania finansowej rezerwy na przyszłość, co pokazuje, jak ważne jest mądre zarządzanie budżetem domowym.

To prawdziwy sygnał alarmowy, zwłaszcza w obliczu nieprzewidzianych wydatków, szczególnie tych zdrowotnych. Seniorzy wydają średnio 8-10% swoich dochodów na leki, a niektóre analizy pokazują, że aż 18% emerytów rezygnuje czasem z wykupienia recept z powodu braku pieniędzy. Posiadanie poduszki finansowej przestaje być luksusem, a staje się koniecznością dla zachowania zdrowia i wewnętrznego spokoju.

Co to jest poduszka finansowa i na ile miesięcy wydatków powinna wystarczyć?

Poduszka finansowa to po prostu suma pieniędzy odłożona na „czarną godzinę”, która pozwala przetrwać nagły kryzys bez stresu i zaciągania pożyczek. Eksperci finansowi radzą, by w ramach dobrego planowania finansowego zgromadzić kwotę pokrywającą od 3 do 6 miesięcy regularnych wydatków. Taki bufor daje ogromne poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Co ciekawe, badania z zakresu ekonomii behawioralnej potwierdzają, że świadome zarządzanie finansami i posiadanie takich oszczędności bezpośrednio przekłada się na lepszą jakość snu i niższy poziom codziennego niepokoju.

Proste sposoby na oszczędzanie. Zasada 50-30-20 i automatyczne programy w bankach

Kluczem do skutecznego oszczędzania, zwłaszcza gdy zastanawiamy się, jak oszczędzać na emeryturze, jest automatyzacja. Zdejmuje ona z nas ciężar pamiętania o regularnych wpłatach. Warto rozważyć zastosowanie prostej zasady 50-30-20, gdzie 20% miesięcznych dochodów przeznaczamy na budowanie kapitału. Innym skutecznym trikiem jest reguła „24-godzinnego zastanowienia”, która pomaga unikać impulsywnych zakupów i oszczędzać nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Obecnie wiele banków oferuje praktyczne narzędzia, które wspierają nas w regularnym odkładaniu pieniędzy. Popularne programy autooszczędzania automatycznie gromadzą drobne kwoty, na przykład zaokrąglając resztę z transakcji kartą. Dla przykładu, płacąc 18,50 zł, system sam przeleje 1,50 zł na konto oszczędnościowe, co w skali roku pozwala niemal bez wysiłku zebrać znaczącą sumę.

Jak chronić oszczędności przed inflacją? Sprawdź oprocentowanie kont oszczędnościowych

Przechowywanie wszystkich pieniędzy na zwykłym rachunku bieżącym może nie być najlepszym pomysłem. Problem, jakim jest inflacja a oszczędności, staje się coraz bardziej dotkliwy, a od 2017 roku oprocentowanie takich kont jest niższe niż wskaźnik inflacji. To oznacza, że nasze środki realnie tracą na wartości. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest dobre konto oszczędnościowe dla seniora, które oferuje wyższe odsetki i jest chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 000 euro. Warto porównać aktualne oferty banków, ponieważ niektóre z nich proponują nowym klientom promocyjne oprocentowanie sięgające nawet 5% w skali roku.

Nowa kwota wolna od podatku Belki. Kto nie zapłaci podatku od odsetek?

Dla większości oszczędzających mamy dobrą wiadomość: od niedawna obowiązuje kwota wolna od tzw. podatku Belki, która wynosi 10 000 zł rocznie z zysków kapitałowych. Oznacza to, że niemal 90% Polaków gromadzących środki na kontach oszczędnościowych lub lokatach nie zapłaci ani grosza podatku od wypracowanych odsetek. To doskonała zachęta, by aktywnie pomnażać swój kapitał bez obaw o dodatkowe obciążenia podatkowe i z większym spokojem planować swoją finansową przyszłość.