Wysokie rachunki za ogrzewanie? Na wymianę pieca i ocieplenie domu można dostać 136 200 zł dotacji

Program Czyste Powietrze w 2026 roku oferuje seniorom nawet 136 200 zł bezzwrotnej dotacji na wymianę pieca i ocieplenie domu

Analiza danych medycznych potwierdza, że wymiana starych pieców może zmniejszyć liczbę przypadków astmy u dzieci ponad dwukrotnie

Eksperci wskazują, że spełnienie konkretnych progów dochodowych jest kluczem do uzyskania najwyższego dofinansowania

Połączenie dotacji z ulgą termomodernizacyjną to sprawdzony sposób na obniżenie rachunków za ogrzewanie i odliczenie od podatku nawet 53 000 zł

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest obowiązkowym pierwszym krokiem do otrzymania pieniędzy z programu

Kto może dostać 136 200 zł dotacji? Progi dochodowe dla seniorów

Program „Czyste Powietrze” w 2026 roku to realna szansa dla seniorów na wyraźne obniżenie rachunków za ogrzewanie. Umożliwia on uzyskanie wysokiego dofinansowania do ocieplenia domu jednorodzinnego i wymiany starego pieca. Dostępne są trzy poziomy wsparcia, a najwyższy z nich może pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wysokość dotacji jest ściśle powiązana z dochodami, a warunki programu Czyste Powietrze jasno określają progi. O najwyższe dofinansowanie (do 136 200 zł) mogą ubiegać się osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w jednoosobowym. Poziom podwyższony (do 99 000 zł) skierowany jest do osób z dochodem do 2 250 zł na osobę, a podstawowy (do 66 000 zł) dla tych, których roczny dochód nie jest wyższy niż 135 000 zł.

Na co można dostać pieniądze z programu? Lista dozwolonych prac

Pieniądze z programu można przeznaczyć na kompleksową modernizację energetyczną domu, która na lata obniży koszty jego utrzymania. Dotacje na wymianę pieca to kluczowy element programu. Obejmują one pozbycie się nieefektywnego źródła ciepła, czyli tzw. „kopciucha”, na rzecz nowoczesnych rozwiązań, takich jak pompa ciepła, kocioł na pellet czy ogrzewanie elektryczne. Poza tym program wspiera ocieplenie ścian i dachu, wymianę starych okien i drzwi, a także montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji. Warto jednak wiedzieć, że program nie finansuje wymiany kotłów gazowych ani montażu hybrydowych pomp ciepła połączonych z kotłem gazowym.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie? Instrukcja krok po kroku

Kluczowym i obowiązkowym pierwszym krokiem jest audyt energetyczny, który określi zakres niezbędnych prac. Na jego wykonanie można otrzymać dofinansowanie do 1 600 zł. Aby wiedzieć, jak wypełnić wniosek Czyste Powietrze, najlepiej jest zajrzeć na stronę internetową programu (gwd.nfosigw.gov.pl), gdzie można go złożyć online, lub udać się bezpośrednio do urzędu gminy. Warto pamiętać, że od 31 marca zeszłego roku współpraca z operatorem programu jest niezbędna przy ubieganiu się o prefinansowanie lub najwyższy poziom dotacji. Na realizację inwestycji przewidziano 24 miesiące od daty złożenia wniosku. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie nieruchomości od co najmniej 3 lat, chyba że dom został otrzymany w spadku.

Ile można zaoszczędzić na rachunkach? Połącz dotację z ulgą podatkową

Dobrze przeprowadzona termomodernizacja domu jednorodzinnego to inwestycja, która przynosi wymierne oszczędności, odczuwalne w portfelu już pierwszej zimy. To konkretna odpowiedź na pytanie, jak obniżyć rachunki za gaz czy inne paliwa. Szacuje się, że kompleksowe ocieplenie budynku i wymiana źródła ciepła mogą obniżyć roczne koszty ogrzewania od 20% do nawet 40%. Dla seniora, którego średni koszt ogrzania domu wynosi około 9 000 zł rocznie, jest to realna oszczędność rzędu 1 800-3 600 zł.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Program „Czyste Powietrze” można z powodzeniem połączyć z ulgą termomodernizacyjną. Pozwala ona odliczyć od podstawy opodatkowania te wydatki na modernizację, które nie zostały pokryte z dotacji. Każdy podatnik może w ten sposób odliczyć aż do 53 000 zł, co stanowi dodatkowy, bardzo odczuwalny zastrzyk gotówki i obniża finalny koszt całej inwestycji.

Jak wymiana pieca wpływa na zdrowie? Mniej alergii i astmy u wnuków

Wymiana starych pieców to nie tylko czysta korzyść finansowa, ale przede wszystkim bezcenna inwestycja w zdrowie nas wszystkich. Walka ze smogiem to walka o każdy oddech. Dostępne analizy pokazują, że w latach 2018-2022 dzięki poprawie jakości powietrza w ramach podobnych działań udało się ocalić życie ponad 25 tysiącom osób w zaledwie trzech województwach. To dane, które uświadamiają, jak wielki wpływ na nasze życie ma to, czym oddychamy na co dzień.

Korzyści ze zdrowszego powietrza najmocniej odczuwają najmłodsi. Doskonale obrazują to dane z Krakowa, gdzie na przestrzeni dekady obserwowano grupę 30 tysięcy dzieci. Wraz z poprawą jakości powietrza, częstość występowania alergicznego nieżytu nosa spadła tam z 50% do 35%. Co więcej, odsetek dzieci chorujących na astmę oskrzelową zmalał ponad dwukrotnie, z 22% do zaledwie 9%. To potężny argument za tym, że dbając o ciepły dom, dbamy o przyszłość naszych wnuków.