Wysokie rachunki za ogrzewanie dają w kość? Już wkrótce rusza nowy dodatek dla seniorów

Wysokie rachunki za ogrzewanie w styczniu. Ile więcej zapłacimy za mrozy?

Początek tego roku przyniósł pogodowe zaskoczenie, które wielu z nas mocno odczuło w swoich domach i portfelach. Zapotrzebowanie na ciepło w styczniu było o ponad 50% wyższe niż rok wcześniej, co czyni go najtrudniejszym pod tym względem miesiącem od szesnastu lat. Tak ogromne potrzeby grzewcze były bezpośrednim skutkiem siarczystej fali mrozów, która nawiedziła Polskę.

Warto wiedzieć, że każdy stopień Celsjusza poniżej wieloletniej normy przekłada się na wzrost kosztów ogrzewania o około 4-5%. Oznacza to, że w najzimniejszych regionach kraju tegoroczne rachunki za ogrzewanie mogły podskoczyć nawet o 20-25%, a dla wielu gospodarstw domowych przekroczyły bolesną barierę 2000 złotych. Niestety, wiele wskazuje na to, że to dopiero początek finansowych wyzwań, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć.

Czym jest Fundusz Wydatków Nieregularnych i jak pomoże opłacić ogrzewanie?

Kluczem do finansowego spokoju, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów, jest mądre planowanie wydatków w perspektywie całego roku, a nie tylko z miesiąca na miesiąc. Eksperci finansowi podpowiadają, aby utworzyć tak zwany Fundusz Wydatków Nieregularnych (FWN), czyli specjalną pulę pieniędzy na zaplanowane, ale nieregularne opłaty. Odkładając co miesiąc nawet niewielką kwotę, możemy bezstresowo pokryć koszty wakacji, świąt, ubezpieczenia czy właśnie rekordowo wysokich rachunków za ogrzewanie w sezonie zimowym. Takie zarządzanie budżetem domowym pozwala uniknąć nagłego obciążenia i zadłużania się w trudniejszych miesiącach.

Nowy dodatek energetyczny dla seniorów. Kto i na jakich zasadach go otrzyma?

Na szczęście już od marca tego roku rusza nowe, ważne wsparcie finansowe dla seniorów, które ma złagodzić skutki rosnących cen energii. Chodzi o miesięczny dodatek energetyczny dla seniora w wysokości 328,03 zł, co w skali roku daje łącznie ponad 3936 zł dodatkowych środków. Program jest przeznaczony dla kobiet, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyzn po 65. roku życia, których miesięczny dochód brutto na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 2525 zł. To realna pomoc, która może znacząco odciążyć domowe finanse i ułatwić pokrycie kosztów ogrzewania i prądu.

Nowy podatek od ogrzewania od 2027 roku. Czym jest ETS2 i ile zapłacimy?

Niestety, w niedalekiej przyszłości czeka nas kolejny cios w portfele, czyli podwyżka kosztów utrzymania domu, którą warto już teraz uwzględnić w swoich planach. To sygnał alarmowy dla wielu budżetów. Od 2027 roku wejdzie w życie nowy unijny system ETS2, który wprowadzi opłatę za emisję dwutlenku węgla z paliw kopalnych. Podatek ten obejmie między innymi węgiel, gaz i olej opałowy, czyli wciąż najpopularniejsze źródła ogrzewania w wielu polskich domach.

W praktyce oznacza to, że każde gospodarstwo domowe wykorzystujące te paliwa będzie musiało liczyć się z nowym, dodatkowym kosztem. Wysokie rachunki za gaz czy węgiel staną się jeszcze wyższe. Szacuje się, że roczne obciążenie z tytułu podatku ETS2 wyniesie od 1200 do 1600 złotych. Ta nowa opłata sprawi, że ogrzewanie stanie się jeszcze droższe, co dodatkowo podkreśla, jak ważne jest oszczędzanie i mądre zarządzanie domowym budżetem.

Jak oszczędzać na ogrzewaniu bez remontu? Proste i darmowe sposoby

Na szczęście jest też nutka optymizmu. Istnieją proste i skuteczne sposoby na to, jak oszczędzać na ogrzewaniu bez dużych inwestycji. Przede wszystkim warto zadbać o uszczelnienie okien i drzwi, ponieważ to właśnie przez nieszczelności ucieka najwięcej cennego ciepła. Obniżenie temperatury w mieszkaniu zaledwie o 1-2 stopnie Celsjusza może przynieść oszczędności sięgające nawet kilku procent na rachunku. Dobrym pomysłem jest również różnicowanie temperatury w zależności od pomieszczenia – nieco chłodniej w sypialni, cieplej w łazience – oraz krótkie, ale intensywne wietrzenie zamiast pozostawiania uchylonych okien na wiele godzin.

