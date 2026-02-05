Profil Zaufany dla seniora. Jak bezpiecznie załatwić sprawy urzędowe zimą?

Analiza danych policyjnych z 2025 roku alarmuje, że groźne zimą złamania u osób starszych zdarzają się nawet dwukrotnie częściej

Profil Zaufany dla seniora to darmowy i bezpieczny sposób, by załatwić ponad 500 spraw bez wychodzenia z domu

Eksperci wskazują, że od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia stały się kluczowym sposobem komunikacji z urzędami

Sprawdzanie emerytury w ZUS czy złożenie wniosku o nowy Bon Senioralny jest teraz możliwe całkowicie online

Zima to ryzyko upadków. Sprawdź, jak załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu

Zima, mróz i śliskie chodniki to dla seniorów czas szczególnej ostrożności, kiedy nawet krótka wizyta w urzędzie może wiązać się z bolesnym upadkiem. Dane policyjne z 2025 roku to prawdziwy sygnał alarmowy. W styczniu i lutym szpitale notują nawet dwukrotnie więcej pacjentów z urazami, takimi jak groźne zimą złamania u osób starszych, w porównaniu do miesięcy letnich. Dlatego unikanie niepotrzebnego wychodzenia z domu, gdy pogoda nie sprzyja, to najlepszy sposób na zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa.

Organizm osoby starszej znacznie mocniej reaguje na zimno, ponieważ z wiekiem naturalnie spada odporność, a krążenie staje się mniej wydajne. W takich warunkach nawet krótkotrwałe wychłodzenie bywa niebezpieczne, dlatego specjaliści podkreślają, jak ważne jest utrzymywanie w domu stałej, komfortowej temperatury (około 20-21°C). Na szczęście istnieje proste rozwiązanie, by uniknąć ryzyka. Coraz więcej spraw można dziś załatwić zdalnie, co pokazuje, jak załatwić sprawy urzędowe przez internet, nie narażając się na zimową aurę.

Czym jest Profil Zaufany i dlaczego każdy senior powinien go mieć?

Profil Zaufany to bezcenne, a przy tym całkowicie bezpłatne i bezpieczne narzędzie, które działa jak elektroniczny dowód tożsamości, otwierając drzwi do świata e-administracji. Dzięki niemu można załatwić online ponad 500 różnych spraw. To między innymi możliwość złożenia wniosku o dowód online, sprawdzenie danych w ZUS czy wysłanie oficjalnego pisma do dowolnego urzędu. A wszystko to bez stania w kolejkach i wychodzenia na mróz.

Co więcej, od 1 stycznia tego roku jego znaczenie jeszcze wzrosło, ponieważ e-Doręczenia stały się podstawowym sposobem komunikacji z administracją. Oznacza to, że większość pism urzędowych jest teraz dostarczana elektronicznie, co pozwala na ich wygodny odbiór w zaciszu ciepłego domu. Posiadanie Profilu Zaufanego dla seniora to gwarancja, że żadna ważna korespondencja nas nie ominie, nawet podczas największej śnieżycy.

Zakładanie Profilu Zaufanego dla seniora 70+. Jak to zrobić zdalnie przez wideorozmowę?

Myśląc o potrzebach starszych obywateli, przygotowano specjalne ułatwienie dla osób powyżej 70. roku życia, które mogą założyć Profil Zaufany całkowicie zdalnie. Wystarczy umówić się na wideorozmowę z urzędnikiem. Czas jej trwania dla tej grupy wiekowej został celowo wydłużony z 15 do 30 minut, aby na spokojnie wszystko wyjaśnić i odpowiedzieć na każde pytanie. Co ważne, w przygotowaniach do rozmowy mogą pomóc bliscy lub specjalnie przeszkoleni pracownicy, dzięki czemu cały proces przebiega gładko i bezstresowo.

Sprawdzanie emerytury w ZUS i wniosek o dowód. Co jeszcze załatwisz online?

Zastanawiasz się, kiedy przyjdzie emerytura lub interesuje cię sprawdzanie emerytury w ZUS i historii składek? Dzięki Profilowi Zaufanemu można zalogować się na Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i uzyskać natychmiastowy dostęp do wszystkich swoich danych. To eliminuje konieczność wizyty w placówce, a już wkrótce, dzięki planowanej usłudze „Twoja Emerytura” w aplikacji mObywatel, ma być to jeszcze prostsze.

Konieczność wymiany dowodu osobistego również nie musi oznaczać wyprawy na mróz. Wniosek można złożyć przez internet w kilka minut, a na wizytę w urzędzie w celu złożenia odcisków palców i podpisu jest aż 30 dni, co pozwala spokojnie wybrać dzień z lepszą pogodą. W ten sam sposób, online, warto złożyć też wniosek o nowy „Bon Senioralny”, który od tego roku zapewnia wsparcie finansowe w wysokości do 2150 zł miesięcznie.

Czy seniorzy są bezpieczni w sieci? Badania i kluczowe zasady ochrony

Badanie „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” ze stycznia 2025 roku przynosi nutkę optymizmu. Pokazuje ono, że aż 81% seniorów czuje się bezpiecznie w cyfrowym świecie, a ich świadomość zagrożeń rośnie. Aby tak pozostało, warto pamiętać o kilku prostych zasadach bezpieczeństwa. Dobrym nawykiem jest korzystanie z programu antywirusowego i niepodawanie nikomu swoich kodów PIN oraz haseł. Wszelkie podejrzane transakcje warto z kolei zgłaszać pod numer 8080 lub przez stronę incydent.cert.pl. Jak pokazało badanie „Cyberdojrzali”, aż 90% użytkowników internetu 60+ już teraz świadomie unika klikania w podejrzane linki, co świadczy o ogromnej odpowiedzialności.

