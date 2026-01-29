Logowanie do banku bez stresu. Poznaj proste triki, które chronią przed oszustami

Eksperci z NASK i CERT Polska wskazują, że najprostszym sposobem na silne hasło jest połączenie trzech losowych słów

Używanie tego samego hasła w wielu miejscach naraża wszystkie twoje konta na niebezpieczeństwo po jednym wycieku danych

Analiza CERT Polska potwierdza, że weryfikacja dwuetapowa chroni konto bankowe nawet wtedy, gdy oszust pozna twoje hasło

Menedżer haseł to cyfrowy sejf, który tworzy i zapamiętuje unikalne hasła za ciebie, znacząco podnosząc cyberbezpieczeństwo

Dlaczego seniorzy są łatwym celem dla oszustów? Najnowsze dane i zagrożenia

Coraz więcej osób starszych odkrywa zalety internetu, ale ta cyfrowa rewolucja ma też swoją ciemną stronę. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2022 roku, niemal co trzecia osoba w wieku 60-74 lat nigdy nie korzystała z sieci. Ta cyfrowa luka sprawia, że seniorzy, często mniej obeznani z zagrożeniami online, stają się łatwym celem dla oszustów.

Skalę problemu ilustrują dane z zeszłorocznego raportu, z którego wynika, że co piąty Polak po 65. roku życia padł ofiarą próby wyłudzenia danych. To sygnał alarmowy pokazujący, że przestępcy najczęściej polują na dostęp do kart płatniczych (32% przypadków) oraz kont bankowych (29%). Dlatego tak ważna jest znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa w internecie, aby skutecznie chronić swoje dane osobowe.

Jak stworzyć silne hasło, które łatwo zapamiętasz? Poznaj metodę trzech słów

Nie warto już głowić się nad skomplikowanymi ciągami znaków, których i tak nie sposób spamiętać. Zgodnie z zaleceniami ekspertów z NASK i CERT Polska, jedną z najskuteczniejszych metod jest stworzenie hasła z trzech losowych, niezwiązanych ze sobą słów, na przykład „LampaRowerChmura”. To zaskakująca, ale bardzo prosta recepta na silne hasło. Innym ciekawym sposobem jest użycie całego zdania, z którego usuniemy spacje, np. „WlazlKostekNaMostekIStuka”. Takie hasło jest długie, trudne do złamania dla programów komputerowych, a jednocześnie łatwe do zapamiętania. Wspomniany CERT Polska w swoich zeszłorocznych wytycznych podkreśla, że bezpieczne hasło powinno mieć co najmniej 14 znaków.

Używasz tego samego hasła do wielu kont? Zobacz, jak sprawdzić, czy twoje dane wyciekły

Używanie tego samego hasła do banku, poczty e-mail i ulubionego portalu z wiadomościami jest jak posiadanie jednego klucza do mieszkania, samochodu i sejfu. Jeśli złodziej go zdobędzie, zyskuje dostęp do wszystkiego, co dla ciebie cenne. W internecie działa to identycznie – wyciek hasła z jednego, nawet mało ważnego serwisu, naraża na niebezpieczeństwo wszystkie twoje konta.

O tym, jak poważne jest to zagrożenie, świadczą dane z pierwszej połowy 2025 roku, które wskazują na wzrost liczby wycieków danych logowania w polskich firmach aż o 160%. W tym samym roku doszło do ogromnego wycieku danych, który objął blisko 150 milionów loginów i haseł na całym świecie. Jeśli pojawia się obawa, że twoje dane mogły wyciec, warto wiedzieć, że Ministerstwo Cyfryzacji w zeszłym roku uruchomiło stronę bezpiecznedane.gov.pl, gdzie można to sprawdzić.

Co to jest menedżer haseł? Bezpieczny sposób na przechowywanie loginów i haseł

Zapisywanie haseł na kartce schowanej w szufladzie to prosta droga do katastrofy. Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest menedżer haseł – specjalny program, który działa jak cyfrowy, zaszyfrowany sejf. Przechowuje on w bezpieczny sposób wszystkie twoje loginy i hasła, a jedyne, co pozostaje do zapamiętania, to jedno, silne hasło główne do otwarcia tego sejfu.

Co więcej, menedżer nie tylko bezpiecznie przechowuje dane, ale potrafi też tworzyć bardzo silne, unikalne hasła dla każdego serwisu i automatycznie je wpisywać podczas logowania. Mimo tych zalet, badanie NASK z 2025 roku pokazało, że z takich narzędzi korzysta zaledwie 19% Polaków, głównie osoby młode. Dla seniorów to ogromna szansa, by bez wysiłku znacząco podnieść poziom swojego bezpieczeństwa w sieci.

Co to jest weryfikacja dwuetapowa i dlaczego chroni konto nawet po kradzieży hasła?

Wyobraź sobie, że twoje drzwi mają dwa zamki – nawet jeśli złodziej zdobędzie klucz do pierwszego, nie wejdzie bez klucza do drugiego. Tak właśnie działa uwierzytelnianie dwuskładnikowe (w skrócie 2FA), które jest dodatkową warstwą ochrony twojego konta. Po wpisaniu hasła, serwis poprosi cię o podanie jednorazowego kodu, który otrzymasz SMS-em na telefon lub znajdziesz w specjalnej aplikacji. Zgodnie z zaleceniami CERT Polska i CSIRT GOV, warto włączyć tę opcję we wszystkich serwisach, które ją oferują, zwłaszcza w bankowości internetowej i na portalach społecznościowych, gdzie cyberbezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie.