Nauka internetu dla seniorów wcale nie jest trudna. Zobacz, gdzie czekają darmowe kursy i tablety

Ilu seniorów w Polsce korzysta z internetu? Statystyki są alarmujące

Raport „Badanie potrzeb społecznych Seniorów 2025” stowarzyszenia MANKO rzuca niepokojące światło na problem, jakim jest wykluczenie cyfrowe seniorów. Okazuje się, że zaledwie 30,2% Polaków po 60. roku życia korzysta z internetu. Potwierdzają to dane Eurostatu z 2023 roku, według których tylko 13% polskich seniorów ma podstawowe umiejętności cyfrowe. Taki wynik stawia nas na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, co jest prawdziwym sygnałem alarmowym.

Chociaż, jak pokazują badania Fundacji Digital Poland, aż 37% seniorów uważa technologię za zbyt skomplikowaną, jest też nutka optymizmu. Okazuje się, że ta bariera jest jak najbardziej do pokonania. Potwierdza to raport Warszawskiego Instytutu Bankowości, z którego wynika, że aż 86% osób starszych czuje się pewnie, korzystając z bankowości internetowej. To wspaniały dowód na to, że po przełamaniu pierwszych oporów seniorzy stają się świadomymi i pewnymi siebie użytkownikami cyfrowego świata.

Darmowe kursy i e-booki dla seniorów. Gdzie uczyć się online?

Internet to prawdziwa kopalnia wiedzy, z której można korzystać bez opuszczania wygodnego fotela. Co więcej, wiele zasobów jest całkowicie bezpłatnych. Warto sprawdzić darmowe kursy online dla seniorów, takie jak te na platformie ABCsenior.com, gdzie eksperci na żywo prowadzą zajęcia na temat „Cyfrowego świata dla każdego”. Jeśli przegapimy termin, nic straconego, nagranie będzie dostępne. Z kolei projekt „Komunikatywny Senior”, przygotowany przez Uniwersytet Warszawski, to świetna okazja do nauki angielskiego dla seniorów online poprzez 21 praktycznych lekcji. Miłośnicy literatury znajdą coś dla siebie na portalu WolneLektury.pl, który udostępnia ponad 5,5 tysiąca książek bez logowania, a osoby ciekawe świata mogą zgłębiać tajniki matematyki czy ekonomii na platformie Khan Academy.

Kursy komputerowe i darmowe tablety. Jakie wsparcie oferują seniorom?

Również państwo dostrzega ten problem i podejmuje działania. Ministerstwo Cyfryzacji ma ambitny plan, aby do 2035 roku aż 85% społeczeństwa posiadało podstawowe kompetencje cyfrowe. Jednym z ciekawszych pomysłów jest ogólnopolska akcja „eFajfy”. To bezpłatne warsztaty dla osób po 60. roku życia, organizowane w sanatoriach. Pomysł jest prosty i skuteczny, wiedza dociera tam, gdzie seniorzy spędzają czas i czują się komfortowo.

Wsparcie płynie także z wielu innych stron, często na poziomie lokalnym. Przykładem jest projekt „Klik Senior” w Gdyni, gdzie organizowany jest kurs obsługi smartfona dla seniorów, a nawet podstaw sztucznej inteligencji. Niektóre programy, jak „E-Senior 65+”, idą o krok dalej. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują tablet dla seniora na własność. W ten sposób znika jedna z największych przeszkód w samodzielnym odkrywaniu cyfrowego świata, czyli brak odpowiedniego sprzętu.

E-recepty i sprawy urzędowe. Jak internet ułatwia życie seniorom?

Zdobycie nowych kompetencji to nie jest sztuka dla sztuki. To przede wszystkim realne ułatwienia i nowe, wspaniałe możliwości w codziennym życiu. Dzięki nim można bez problemu zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta na portalu Pacjent.gov.pl, aby sprawdzić e-recepty czy historię wizyt lekarskich bez ruszania się z domu. Dla osób wciąż aktywnych zawodowo programy takie jak „Aktywni 50+” ZUS oferują wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji, a projekt „Szkoła międzypokoleniowa” pięknie pokazuje, jak nauka technologii może wzmacniać więzi i łączyć pokolenia.