Ten kolor włosów najlepiej podkreśli piwne oczy. Fryzjerzy nie mają wątpliwości, to będzie hit 2026

Wybór koloru włosów powinien podkreślać urodę, a nie eksponować niedoskonałości.

Trendy na 2026 rok to ciepłe brązy, blondy, odważne burgundy i rudości, idealne do piwnych oczu.

Odkryj, jak dopasować odcień do karnacji i spraw, by Twoje piwne oczy lśniły!

Jaki kolor włosów pasuje do piwnych oczu? Trendy na 2026

Dobrze dobrany kolor włosów może podkreślić atuty naszej urody, dlatego przy zmianie fryzury warto sugerować się wskazówkami ekspertów. To, że dana fryzura jest najmodniejsza w tym sezonie, nie oznacza, że będzie pasowała każdej z nas. Źle dobrany odcień włosów, może uwydatnić te cechy naszej urody, które akurat chcemy ukryć. Styliści fryzur podkreślają, że przy zmianach musimy pamiętać o dopasowaniu koloru farby do koloru oczu oraz karnacji. Jednak nie musimy rezygnować z modowych trendów. Da się to wszystko umiejętni połączyć. W 2026 roku królują ciepłe brązu i blondu, a także odważne burgundy i rudości, które doskonale pasują do piwnych oczu.

Piwne oczy pasują do brązów, blondów i czerwieni. Styliści fryzur podpowiadają, na jaki kolor włosów postawić

Jeśli masz piwne lub brązowe oczy postaw także na brązowy kolor włosów, który naturalnie skomponuje się z tęczówką. W zależności od karnacji możesz wybierać w odcieniach: złotym, kasztanowym lub czekoladowym. Jeśli masz brzoskwiniową cerę, unikaj bardzo jasnych kolorów. Fatalnie będą wyglądać platynowe blondy. Jednak nie musisz przekreślać tego koloru zupełnie. Dobrze sprawdzi się koloryzacja typu bronde, czyli połączenie włosów w kolorze brązowym z blondem. Ciemniejsze pasma u nasady i jaśniejsze na końcówkach dadzą efekt naturalnie muśniętych słońcem. Kolejnym kolorem, który będzie pasował do piwnych lub brązowych oczu, jest rudy. Tutaj także musisz pamiętać, by dostosować odcień do karnacji. Piwna tęczówka zazwyczaj dobrze współgra z rudościami wpadającymi w brąz. Jeśli masz bardzo jasną karnację, odpuść sobie kruczoczarne włosy. Kontrasty nie zawsze wyglądają dobrze. Czarne pasma będą podkreślały wszystkie niedoskonałości. Na taki kolor włosów mogą sobie pozwolić tylko kobiety z porcelanową, nieskazitelną cerą. Jeśli chcesz postawić na kolor włosów zgodny z najnowszym trendami, poproś fryzjera o koloryzację inspirowaną kawą i czekoladą to absolutny hit na 2026 rok. Wielowymiarowe odcienie, od głębokiego espresso po karmelowe akcenty, idealnie harmonizują z piwnymi oczami, wydobywając ich naturalne ciepło. Jeśli farbujesz włosy „na rudo", poproś o miedziane lub kasztanowe tonacje i modne „cowboy copper” , które dodają energii i świetnie podkreślają zielonkawe refleksy w tęczówce. W 2026 rudość jest bardziej stonowana, z nutą elegancji, a nie krzykliwej pomarańczy. Jeśli marzysz o jaśniejszych włosach, postaw na ciepłe blondy: miodowy, karmelowy czy „butter blonde”. Te odcienie rozświetlają twarz i pięknie współgrają ze złotymi drobinkami w piwnych oczach. Możesz też zaszaleć i wybrać głębokie czerwienie, burgundy lub mahoniowe tonacje, które dodają charakteru i tworzą wyrazisty kontrast z ciepłą barwą oczu. To propozycja dla kobiet, które lubią mocne akcenty.