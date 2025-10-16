Odkryj sekret odmładzającej koloryzacji, która potrafi odjąć nawet 10 lat!

Ten kolor włosów to hit jesieni 2025 dla kobiet po 50-tce, idealnie dopasowany do wielu typów urody.

Zobacz spektakularną metamorfozę i dowiedz się, komu najbardziej pasuje ten modny odcień.

Oto najpiękniejszy kolor włosów dla kobiet po 50. roku życia na jesień 2025

Udana i dobrze dobrana do urody koloryzacja może zdziałać cuda. To z pewnością przyzna każda kobieta, która choć raz w życiu na poprawę humoru udała się na metamorfozę do fryzjera. Chodzi przede wszystkim o odpowiedni ton koloru, który będzie współgrać z karnacją i kolorem oczu. W ten sposób podkreśli naturalną urodę kobiety i doda cerze blasku. W efekcie będzie ona wyglądać młodziej nawet o 10 lat. Oczywiście fryzjerzy dwoją się i troją, aby zadowolić swoje klientki proponują im dobrane do urody odcienie modnych w danym sezonie kolorów włosów. a jaki kolor włosów będzie modny jesienią 2025? Z pewnością wiele kobiet po 50. roku życia przytaknie, że ten chłodny blond to odcień, w którym większość dojrzałych pań czuje się najlepiej. Potwierdziła to jedna z klientek słynnego na całym świecie stylisty fryzur. Jej zdaniem beżowy blond o chłodnym odcieniu to jeden z najpiękniejszych kolorów włosów i przyznała, że sama od zawsze o takim marzyła.

Metamorfoza kobiety po 50-tce. Modna koloryzacja odjęła jej 10 lat

Jack Martin zaprezentował oszałamiającą metamorfozę 50-latki na swoim profilu na Instagramie. Kobieta przyszła do niego z żółtym, a nawet wręcz pomarańczowym odcieniem blondu. Jak sama przyznała, od dawna pragnęła ufarbować swoje włosy na chłodny blond. Stylista przyjrzał się jej włosom i uznał, że ze względu iż jego klientka ma cienkie włosy, to zdecydowanie lepiej będą się prezentować w krótszym wydaniu z grzywką. Jak powiedział, tak też i zrobił, a metamorfoza fryzury kobiety po 50-tce zachwyciła nie tylko ją samą, ale też obserwatorów stylisty.

Łał! Wygląda o wiele młodziej! Ten kolor pasuje jej perfekcyjnie

Kobieta wygląda cudownie w kolorze i cięciu!

Świetna robota. Dosłownie cofnąłeś zegar

- piszą zachwyceni w komentarzach po filmikiem z metamorfozy.

Komu pasuje beżowy blond?

Chłodny beżowy blond to odcień, który jest bardziej uniwersalny niż czysty chłodny blond i może pasować do szerszej gamy typów urody. Łączy w sobie chłodne tony z subtelnymi, neutralnymi beżami, co czyni go bardziej miękkim i naturalnym. Jest to świetna opcja dla osób o jasnej karnacji z neutralnymi lub chłodnymi podtonami, które chcą uzyskać naturalny, ale jednocześnie stylowy wygląd. Dobrze będą w nim wyglądać osoby o typie urody "Lato" lub "jesień" o chłodniejszych podtonach.