Fryzjer alarm: Oto najpiękniejszy kolor włosów dla kobiet po 50. roku życia na jesień 2025. Rozświetla cerę i odmładza o 10 lat. Koloryzacja dla kobiet po 50-tce

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-10-16 11:18

Stylista fryzur zaprezentował na swoim profilu przepiękną koloryzację u kobiety po 50. roku życia. Dzięki niej klientka fryzjera wygląda młodziej o 10 lat, a jej cera jest pełna blasku. Ten odcień blondu jest uznawany za jeden z najpiękniejszych kolorów włosów, wręcz idealny na jesień 2025 i z pewnością podbije salony fryzjerskie w najbliższych miesiącach.

Kolory włosów na jesień 2025

i

Autor: Taras Grebinets/ Shutterstock
Oto najpiękniejszy kolor włosów dla kobiet po 50. roku życia na jesień 2025

Udana i dobrze dobrana do urody koloryzacja może zdziałać cuda. To z pewnością przyzna każda kobieta, która choć raz w życiu na poprawę humoru udała się na metamorfozę do fryzjera. Chodzi przede wszystkim o odpowiedni ton koloru, który będzie współgrać z karnacją i kolorem oczu. W ten sposób podkreśli naturalną urodę kobiety i doda cerze blasku. W efekcie będzie ona wyglądać młodziej nawet o 10 lat. Oczywiście fryzjerzy dwoją się i troją, aby zadowolić swoje klientki proponują im dobrane do urody odcienie modnych w danym sezonie kolorów włosów. a jaki kolor włosów będzie modny jesienią 2025? Z pewnością wiele kobiet po 50. roku życia przytaknie, że ten chłodny blond to odcień, w którym większość dojrzałych pań czuje się najlepiej. Potwierdziła to jedna z klientek słynnego na całym świecie stylisty fryzur. Jej zdaniem beżowy blond o chłodnym odcieniu to jeden z najpiękniejszych kolorów włosów i przyznała, że sama od zawsze o takim marzyła.

Metamorfoza kobiety po 50-tce. Modna koloryzacja odjęła jej 10 lat

Jack Martin zaprezentował oszałamiającą metamorfozę 50-latki na swoim profilu na Instagramie. Kobieta przyszła do niego z żółtym, a nawet wręcz pomarańczowym odcieniem blondu. Jak sama przyznała, od dawna pragnęła ufarbować swoje włosy na chłodny blond. Stylista przyjrzał się jej włosom i uznał, że ze względu iż jego klientka ma cienkie włosy, to zdecydowanie lepiej będą się prezentować w krótszym wydaniu z grzywką. Jak powiedział, tak też i zrobił, a metamorfoza fryzury kobiety po 50-tce zachwyciła nie tylko ją samą, ale też obserwatorów stylisty. 

  • Łał! Wygląda o wiele młodziej! Ten kolor pasuje jej perfekcyjnie
  • Kobieta wygląda cudownie w kolorze i cięciu!
  • Świetna robota. Dosłownie cofnąłeś zegar

- piszą zachwyceni w komentarzach po filmikiem z metamorfozy.

Komu pasuje beżowy blond?

Chłodny beżowy blond to odcień, który jest bardziej uniwersalny niż czysty chłodny blond i może pasować do szerszej gamy typów urody. Łączy w sobie chłodne tony z subtelnymi, neutralnymi beżami, co czyni go bardziej miękkim i naturalnym. Jest to świetna opcja dla osób o jasnej karnacji z neutralnymi lub chłodnymi podtonami, które chcą uzyskać naturalny, ale jednocześnie stylowy wygląd. Dobrze będą w nim wyglądać osoby o typie urody "Lato" lub "jesień" o chłodniejszych podtonach.

