Fryzury na krótkie włosy 2023. Modne cięcia damskie

Boska sukienka z Reserved to perełka dla kobiet po 50-tce. Kosztuje 39 zł na wyprzedaży. To hit na wiosnę i lato 2023

Krótkie fryzury damskie 2023

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się krótkie fryzury damskie. Nic dziwnego, gdyż są one wygodne do ułożenia, a do tego dają ogromne możliwości w stylizacji. Styliści co jakiś czas prezentują nowe wersje klasycznych fryzur, takich jak bob czy pixie cut. Kobiety, które najlepiej czują się w krótkich włosach lub po prostu w najbliższym czasie planują metamorfozę swojego uczesania i szukają modnej krótkiej fryzury 2023, to koniecznie powinny prześledzić najnowsze trendy. Fryzury na krótkie włosy to świetna propozycja zarówno dla kobiet po 50-tce, jak i 20- latek. Są to zarówno uczesania z grzywką, jak i bez niej. Pamiętaj, że w doborze odpowiedniej dla siebie fryzury kluczowy jest kształt naszej twarzy.

Krótkie fryzury bob

Jedną z najmodniejszych fryzur damskich na krótkie włosy jest bob. Doczekał się on dziesiątek kombinacji, dzięki czemu można śmiało stwierdzić, że fryzura bob pasuje niemal każdej kobiecie. To krótka fryzura z dłuższymi pasmami z przodu, a krótszymi z tyłu głowy. Jej długość w klasycznym wydaniu oscyluje pomiędzy linią żuchwy i ramionami. Bob może występować w parze z grzywką lub bez niej. Jest klasyczny bob, french bob, blunt bob oraz long bob.

French bob - linia włosów kończy się w okolicy brody. Świetnie wygląda przy włosach delikatnie pofalowanych z grzywką.

- linia włosów kończy się w okolicy brody. Świetnie wygląda przy włosach delikatnie pofalowanych z grzywką. Blunt bob - to równiutko obcięte włosy, z efektem jakby ktoś uciął je prosto tępymi nożyczkami. Ta krótka fryzura charakteryzuje się tym, że pasma obcięte są równo w jednej linii.

- to równiutko obcięte włosy, z efektem jakby ktoś uciął je prosto tępymi nożyczkami. Ta krótka fryzura charakteryzuje się tym, że pasma obcięte są równo w jednej linii. Long bob, czyli lob - w tłumaczeniu na język polski to długi bob. W lobie pasma sięgają ramion. Tył fryzury jest nieco krótszy niż przód. Lob świetnie wygląda zarówno na prostych, jak i falowanych czy mocno kręconych włosach.

Krótkie fryzury pixie cut

Pixie cut to bardzo krótka fryzura damska, która jest hitem na 2023 rok. Jest nowoczesna i zarazem elegancka. Co więcej to odmładzająca fryzura dla kobiet po 50-tce, która może optycznie odjąć nawet 10 lat. Nic dziwnego, ze kobiety dojrzałe ją sobie tak upodobały. Pixie cut to charakterystyczne cięcie. Włosy na karku i po bokach są strzyżone na bardzo krótko, natomiast na górze głowy pozostają trochę dłuższe. Często towarzyszy im dłuższa grzywka opadająca na czoło. Komu pasuje pixie cut? Fryzura została wprost stworzona dla posiadaczek kwadratowego lub trójkątnego kształtu twarzy. Wspaniale podkreśla kości policzkowe i wyszczupla buzię.

Krótkie włosy z grzywką

W ostatnich latach furorę robią krótkie włosy z grzywką. To właśnie za pomocą grzywki można doskonale wymodelować twarzy, dzięki czemu będzie wyglądać na smuklejszą i odmłodzoną. Typów grzywek jest mnóstwo. Można postawić na delikatną grzywkę na boki, czyli curtain bangs, która świetnie wygląda w przypadku fryzur krótkich takich jak bob. Krótkie fryzury z grzywką są polecane zwłaszcza osobom z twarzą okrągłą, owalną lub wysokim czołem. Najmodniejsze krótkie fryzury z grzywką w 2023, to francuski bob, pixie cut, czy fryzura na pazia.

Krótkie fryzury dla kobiet po 50-tce

Krótkie fryzury dla kobiet po 50-tce to przede wszystkim odmładzające uczesania, które są dopasowane do kształtu twarzy i typu urody. Jak już wcześniej wspomnieliśmy - styliści szczególnie polecają paniom po 50. roku życia krótką fryzurę pixie cut. Połączenie nowoczesności i elegancji sprawi, że każda kobieta będzie w niej wyglądać młodo i stylowo. Fryzury na krótkie włosy dla kobiet po 50-tce doskonale prezentują się w wersji blond. Dlaczego? Otóż krótkie blond włosy pięknie podkreślają karnację, nadając cerze zdrowego blasku. Dzięki temu kobieta dojrzała wygląda znacznie młodziej niż na to wskazuje jej metryka.

Krótkie blond włosy - dla kogo?

Krótkie blond włosy wyglądają świeżo i optycznie odejmują lat. Oczywiście blond włosy nie pasują każdemu. Tu kluczowe jest dobranie odcienia do typu karnacji. Drugą ważną kwestią jest także to, że nie każda kobieta będzie czuła się dobrze w jednolitym blond. Wówczas warto postawić na sombre lub ombre na krótkich włosach. To koloryzacja rozjaśniająca pasma stopniowo. Daje naturalny efekt przejścia z naturalnego koloru włosów do blond.