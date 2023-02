Taką fryzurę noszą eleganckie kobiety po 60-tce. To klasyczne cięcie w nowoczesnym wydaniu. Odejmie lat i doda blasku

Modna fryzura dla kobiet po 60-tce

Najlepsza fryzura dla kobiet po 60-tce to taka, która je odmłodzi, podkreśli walory ich urody i wysmukli twarz. Oczywiście warto także kierować się najnowszymi trendami fryzjerskimi, aby wyglądać modnie i elegancko. Ostatnio wśród kobiet po 60., roku życia robi fryzura, która już do wielu lat robi furorę w salonach fryzjerskich. Jednak do niedawna decydowały sie na nią głównie młodsze panie, gdyż cięcie było uznane za odważne. Fryzura na krótkie włosy bob z grzywką to uczesanie, które potrafi pięknie wymodelować twarz. Odsłania szyję i ramiona, a co najważniejsze wspaniale sprawdza się w przypadku włosów cienkich i rzadkich, optycznie dodając im objętości. Niewątpliwą zaletą tej fryzury jest fakt, że odpowiednie strzyżenie sprawi, że bob będzie pasował do każdego kształtu twarzy.

Bob, czyli fryzura idealna dla eleganckich kobiet po 60-tce. Komu pasuje?

Bob to krótka fryzura o długości między linią brody a ramion. Jej charakterystyczną cechą jest to, że pasma z tyłu głowy są krótsze od tych znajdujących się przy twarzy. Bob to jedna z ulubionych fryzur kobiet po 60-tce. Jest prosta w stylizacji, można ją stylizować na wiele sposobów, a do tego modna i nowoczesna. Kobiety o twarzy okrągłej powinny postawić na long boba, czyli włosy do ramion. W przypadku twarzy kwadratowej dobrze prezentuje się wycieniowany bob do ramion. Z kolei posiadaczki owalnej buzi mogą postawić na dowolną wersję tej fryzury, na przykład bob z grzywką.