To 3 najlepsze fryzury 2023 dla kobiet po 60-tce na blond włosy. Wygodne cięcia odejmą nawet 15 lat. Klasa i elegancja to mało powiedziane!

Najlepsze fryzury 2023 dla kobiet po 60-tce

Styliści co jakiś czas prezentują najnowsze trendy we fryzjerstwie. Ci, korzy je śledzą doskonale wiedzą, że w 2023 roku będą dominować włosy ścięte na tzw. boba oraz cięcia na włosach do ramion. Takie uczesania wyglądają niezwykle elegancko, wysmuklają twarz i ją modelują, dzięki czemu wyglądamy młodziej. To właśnie te fryzury są najlepsze dla kobiet po 60-tce, które pragną zachować młody wygląd na dłużej. Mogą optycznie odjąć nawet 15 lat. Wygodne cięcia, które nie wymagają czasochłonnego układania przed lustrem to prawdziwy hit. Te odmładzające fryzury 2023 dla kobiet po 60-tce wspaniale sprawdzą się na blond włosach. Bea tworzyć duet idealny.

Odmładzające fryzury na blond włosy

Jasne blond włosy są jedną z najbardziej lubianych koloryzacji wśród kobiet dojrzałych. Taki kolor z pewnością dodaje cerze zdrowego blasku. Zdaniem profesjonalistów na blond włosach dobrze sprawdzą się fryzury takie jak: blunt bob, curly bob oraz włosy do ramion z grzywką na bok. Według stylistów te trzy fryzury są najlepsze dla kobiet po 60-tce. Skutecznie odejmą lat, będą niemal same się układać, a do tego wyglądają bardzo elegancko. Fryzury na blond włosy będą hitem w 2023 roku, dlatego warto rozważyć zmianę obecnego uczesania na to, które zapewni modny i młody wygląd każdej kobiecie po 60. roku życia.

Blunt bob to krótkie cięcie za ucho. Pasma są skrócone do linii ucha i wyglądają tak, jakby były ścięte tępymi nożyczkami. Tę fryzurę można uzupełnić grzywką na bok. Blunt bob pasuje do każdego typu twarzy - wysmukli ją i odmłodzi.

to krótkie cięcie za ucho. Pasma są skrócone do linii ucha i wyglądają tak, jakby były ścięte tępymi nożyczkami. Tę fryzurę można uzupełnić grzywką na bok. Blunt bob pasuje do każdego typu twarzy - wysmukli ją i odmłodzi. Curly bob to pofalowane lub mocniej skręcone pasma obcięte asymetrycznie. Kręcone włosy zwykle najbardziej pasują osobom o ostrzejszych rysach twarzy.

to pofalowane lub mocniej skręcone pasma obcięte asymetrycznie. Kręcone włosy zwykle najbardziej pasują osobom o ostrzejszych rysach twarzy. Proste włosy do ramion z grzywką na bok to kolejna propozycja na blond włosy dla kobiet po 60-tce. Klasyczne uczesanie jest idealne dla tych pań, które boją się zaszaleć ze skracaniem włosów. Proste włosy do ramion wspaniale sprawdzą się u posiadaczek twarzy owalnej i pociągłej.

Zdjęcia fryzur na blond włosy dla kobiet po 60-tce znajdziesz w galerii.

