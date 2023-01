To najlepszy kolor włosów dla kobiet o piwnych oczach. Styliści zaprezentowali modną fryzurę na 2023. Będziesz wyglądać bosko!

Jaki kolor włosów pasuje do piwnych oczu?

Najlepszy kolor włosów pasujący do piwnych oczu to taki, który podkreśli tęczówkę i karnację. w tym przypadku kluczowe jest dobranie koloryzacji do odcienia naszej skóry. Jeśli masz jasną karnację i piwne oczy to idealnym wyborem będą chłodny, popielaty blond i chłodny ciemny brąz i czerń. Z kolei osoby o ciepłym typie urody i piwnych oczach powinny postawić na cieplejsze tony w koloryzacji. Doskonałym wyborem będzie delikatnie rudy kolor włosów, jasny brąz typu mleczna czekolada. W tym przypadku warto dodać świetliste o kilka tonów jaśniejsze refleksy, które dodadzą cerze blasku i sprawią, że fryzura nie będzie nudna.

Modny kolor włosów 2023 dla piwnych oczu

W przypadku zmiany fryzury warto podpatrzeć najnowsze trendy w koloryzacji. Styliści przekonują, ze modnym kolorem włosów w 2023 roku będzie cynamonowy brąz. To subtelny odcień na pograniczu jasnego brązu i rudego. Jest subtelny i wspaniale podkreśli brzoskwiniową karnację. Doskonale zgra się z piegami na cerze i pięknie zaakcentuje piwne oczy. To kolor włosów, który jest wręcz stworzony dla kobiet o piwnych oczach. Fanką tego cynamonowego brązu na włosach jest między innymi Zendaya oraz Amanda Seyfried.