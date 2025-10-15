Stosuj 2 razy w tygodniu. Wetrzyj w skórę głowy, a włosy będą rosły o wiele szybciej. Czupryna zagęści się, a pasma będą lśniące. Sposób na porost włosów

Katarzyna Kustra
2025-10-15 13:44

Problem słabych i wolno rosnących włosów jest dosyć powszechny i wiele kobiet zastanawia się, co zrobić, aby te włosy rosły o wiele szybciej. A przepis na to znały już nasze babcie. Dlatego stosuj ten preparat 2 razy w tygodniu. Wetrzyj go w skórę głowy, a twoje włosy zaczną rosnąc o wiele szybciej. Dodatkowo będą gęste i lśniące. Ten sposób na porost włosów powinna poznać każda kobieta.

Maska na porost włosów

Autor: Shutterstock
  • Słabe i rzadkie włosy to częsty problem, który można rozwiązać, zmieniając nawyki pielęgnacyjne.
  • Wcieraj ten produkt w skórę głowy dwa razy w tygodniu, by przyspieszyć wzrost włosów
  • Chcesz poznać więcej sprawdzonych sposobów na gęste i długie pasma?

Co zrobić, aby włosy szybciej rosły?

Słabe i rzadkie włosy to problem, z którym zmaga się wiele kobiet. Oczywiście czasem bywa, że taka nasza natura, jednak w wielu przypadkach jest to efekt nadmiernego wypadania włosów. Co w takiej sytuacji powinnyśmy zrobić, jeśli chcemy mieć gęste i długie pasma? W pierwszej kolejności warto udać się do lekarza lub trychologa, aby znaleźć przyczynę słabej kondycji włosów. Warto przeanalizować swoją dietę i wzbogacić ją o niezbędne dla włosów składniki odżywcze takie jak: białko, żelazo, cynk oraz witaminy B,C, D. Można równolegle spróbować zmienić swoje nawyki w pielęgnacji, aby zauważyć poprawę kondycji swoich pasm. Regularnie wykonuj masaże skóry głowy. Stosuj peelingi, które pomogą usunąć martwy naskórek i zanieczyszczenia, odblokowując ujścia mieszków włosowych. Ogranicz inwazyjne zabiegi na włosach, czyli farbowanie i stylizację oraz staraj się co 2 miesiące podcinać końcówki kosmyków. Dbaj o to, aby chronić swoje włosy przed wysokimi temperaturami, promieniowaniem słonecznym i zbyt gwałtownym rozczesywaniem szczotką. Oprócz tego warto wprowadzić do swojej rutyny pielęgnacyjnej jeden produkt - olejek rycynowy.

Stosuj 2 razy w tygodniu. Wetrzyj w skórę głowy, a włosy będą rosły o wiele szybciej

Olejek rycynowy jest wspaniałym kosmetykiem do włosów. Wynika to z faktu, że jest bogatym źródłem witaminy E, która wzmacnia pasma na naszej głowie. Pomoże zwalczyć łysienie, łupież i zapalenie mieszków włosowych. Wykazuje silne działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Zawiera on kwas rycynolowy, który wpływa na zwiększenie mikrokrążenia krwi i pomaga dotlenić oraz odżywić cebulki. Dzięki temu przyspiesza porost włosów i sprawia, że są one mocniejsze i bardziej błyszczące. Jest zatem naturalnym sposobem na porost włosów. Olejek rycynowy można dostać w każdej aptece i to za 5 zł. Jak go używać? Stosuj olejek na włosy i skórę głowy 2 razy w tygodniu. Wcieraj około 10 kropli olejku w skórę głowy, a po 20 minutach spłucz i umyj głowę szamponem. Już po 4 tygodniach zauważysz, że włosy rosną jak szalone i masz wysyp baby hair na głowie.

Przyczyny wypadania włosów

Przyczyn wypadania włosów może być naprawdę wiele. Od błahych błędów w pielęgnacji, aż po poważne choroby. Do najczęstszych zalicza się:

  • Stres i przemęczenie,
  • Chora tarczyca,
  • Zła dieta,
  • Anemia,
  • Nieprawidłowa pielęgnacja,
  • Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski,
  • Przyjmowane leki.
POROST WŁOSÓW