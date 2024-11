i Autor: Shutterstock

Pielęgnacja osłabionych włosów

Wcieram we włosy co 7 dni, a one rosną jak szalone. Zauważyłam pełno "baby hair" na głowie. Domowa maska na porost włosów

Jeśli zauważysz, że pasma na Twojej głowie w ostatnim czasie wyraźnie się przerzedziły, to wypróbuj domową maskę na porost włosów. U mnie sprawdza się znakomicie, a moje włosy są grube i lśniące jak kiedyś. Przygotowuję ją z trzech składników i wcieram we włosy co siedem dni. Rosną jak szalone i już zauważyłam, że mam pełno "baby hair" na swojej głowie.