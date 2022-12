Fenomenalny sposób na szybki porost włosów. Zrób to, a włosy będą rosły jak szalone! Długie i gęste pasma dzięki domowej wcierce

Obłędny makijaż sylwestrowy 2022/2023. Wizażysta zdradza, jak go zrobić samodzielnie krok po kroku. To banalne!

Sposób na szybki porost włosów. Wcierka z pokrzywy sprawi, że będą rosły jak szalone

Długie i gęste włosy są marzeniem każdej kobiety. Nie dziwi zatem fakt, że wiele pań szuka w sieci porad i sposobów na szybki porost włosów. Oczywiście kluczem do sukcesu jest nie tylko odpowiednia pielęgnacja włosów i skóry głowy, ale także prawidłowo zbilansowana dieta. To właśnie dostarczanie niezbędnych witamin i minerałów sprawia, że włosy są zdrowe i szybko rosną. Poza tym warto też zmienić swoje nawyki pielęgnacyjne. Już nasze babcie wiedziały, że pokrzywa to zioło, które wspaniale wpływa na włosy. Pokrzywa jest bogata w witaminy A, K i z grupy B, kwas pantotenowy i glikolowy oraz flawonoidy. Ponadto dzięki zawartości miedzi, żelaza, krzemu, manganu oraz witaminy E zioło to wykazuje właściwości zapobiegające wypadaniu włosów, pozytywnie wpływające na ich kondycję i przyspieszające porost włosów.

Wcierka z pokrzywy na włosy

Jak przygotować domową wcierkę z pokrzywy na włosy?

2 łyżeczki suszu z pokrzywy zalej około 500 ml wody i gotuj na wolnym ogniu. Po upływie 20 minut gotowania, odcedź zioła. Odstaw do ostygnięcia.

Wcierkę aplikuj na umyte wcześniej włosy i skórę głowy, wykonując przy tym masaż. Za sprawą takiego zabiegu możemy nie tylko odżywić, ale także pobudzić cebulki, dzięki czemu włosy będą rosły jak szalone

Co zrobić, aby włosy szybciej rosły?

Oprócz stosowania wcierki z pokrzywy na włosy, warto zadbać o swoją dietę i suplementację. Zadbaj o to, aby w Twojej diecie znalazły się warzywa i owoce, pełnoziarniste pieczywo, ryby, orzechy, pestki dyni i warzywa strączkowe. Poza tym zbawienny wpływ na kondycję pasm na głowie ma olejowanie. Oleje nie tylko nawilżają włosy, ale również odżywiają i stymulują ich cebulki, przez co przyspieszają wzrost włosów. Olejowanie należy przeprowadzać 1-2 razy na tydzień. Poza tym warto także wykonywać peeling skóry głowy, który oczyści ją z martwego naskórka i ułatwi cebulkom przyjmowanie składników odżywczych.

