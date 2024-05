Ogromne zniszczenia

Pogodowy armagedon w Gnieźnie. Woda wdarła się do sklepu. To zdjęcie mówi wszystko

Trwa usuwanie skutków poniedziałkowej nawałnicy w Gnieźnie. Ok. godz. 12.30 nad miastem pojawiła się ogromna ulewa z wichurą i gradobiciem, co doprowadziło do zalania ulic i podtopień budynków, w tym tych użyteczności publicznej. Kataklizm nie ominął również jednego ze sklepów spożywczych, niszcząc jego sufit i zalewając posadzkę. Na szczęście nikt nie został ranny.