Wsypuję 2 łyżki, mieszam i nakładam na włosy. Rosną jak szalone i są gęste jak nigdy wcześniej. Maska na wypadające włosów

- Domowa maska z drożdży, mleka, miodu i jogurtu może pomóc w walce z wypadaniem włosów, stymulując ich wzrost i poprawiając gęstość.
- Aby przygotować maskę, zalej 2 łyżki drożdży ciepłym mlekiem (do połowy szklanki) i odstaw na 30 minut, następnie dodaj 2 łyżki miodu i pół szklanki jogurtu, wymieszaj i nałóż na włosy na 60 minut.
- Wypadanie włosów może mieć różne przyczyny, w tym zaburzenia hormonalne, choroby tarczycy, nieprawidłowa pielęgnacja, zła dieta, anemia, stres, choroby skóry głowy, niektóre leki i cukrzyca.
Mieszam z 1/2 szklanki mleka i nakładam na włosy. Rosną jak szalone i są gęste jak nigdy wcześniej
Problem wypadających włosów dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku. Często dotyka osoby młode, a przyczyn wypadania włosów są dziesiątki. Może to wynikać z nieprawidłowej pielęgnacji i wówczas pokonanie problemu jest proste - wystarczy zmienić nawyki, a włosy przestaną wypadać. Kiedy zauważyłam, że pasma na mojej głowie wyraźnie się przerzedziły, przygotowałam domową maskę na wypadające włosy i efekt naprawdę mnie zaskoczył. Po kilku tygodniach moje włosy zaczęły rosnąć jak szalone, a obecnie są gęste jak nigdy dotąd. Jak przygotowuję maskę na wypadające włosy? Około 2 łyżki drożdży zalewam ciepłym mlekiem do połowy szklanki. Pozostawiam na 30 minut w ciepłym miejscu. Następnie do mieszanki drożdżowej dodaję 2 łyżki płynnego miodu i pół szklanki jogurtu o temperaturze pokojowej. Dokładnie mieszam i nakładam na włosy na 60 minut. Po tym czasie zmywam maskę z włosów i myję głowę szamponem.
Przyczyny wypadania włosów
W niektórych przypadkach wystarczy zastosować kosmetyki, zmienić dietę, a w innych konieczne jest specjalistyczne leczenie. Można wyróżnić następujące przyczyny wypadających włosów:
- Zaburzenia hormonalne,
- Chora tarczyca,
- Nieprawidłowa pielęgnacja, źle dobrane kosmetyki,
- Zła dieta uboga w witaminy,
- Anemia,
- Stres i przemęczenie,
- Skutek niektórych chorób, które są sporym stresem dla układu odpornościowego, np. COVID,
- Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski,
- Niektóre leki,
- Cukrzyca.