Wsypuję 2 łyżki, mieszam i nakładam na włosy. Rosną jak szalone i są gęste jak nigdy wcześniej. Maska na wypadające włosów

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-09-27 15:36

Nadmierne wypadanie włosów często jest spowodowane nieodpowiednią pielęgnacją skóry głowy. Co wówczas powinniśmy zrobić? Ja w takiej sytuacji sięgnęłam po domową maskę na wypadające włosy i dosłownie stał się cud. Teraz pasma rosną jak szalone i są gęste jak nigdy wcześniej. Wystarczy wymieszać z połową szklanki mleka i nałożyć na włosy.

Maska na wypadanie włosów

i

Autor: Shutterstock
  • Domowa maska z drożdży, mleka, miodu i jogurtu może pomóc w walce z wypadaniem włosów, stymulując ich wzrost i poprawiając gęstość.
  • Aby przygotować maskę, zalej 2 łyżki drożdży ciepłym mlekiem (do połowy szklanki) i odstaw na 30 minut, następnie dodaj 2 łyżki miodu i pół szklanki jogurtu, wymieszaj i nałóż na włosy na 60 minut.
  • Wypadanie włosów może mieć różne przyczyny, w tym zaburzenia hormonalne, choroby tarczycy, nieprawidłowa pielęgnacja, zła dieta, anemia, stres, choroby skóry głowy, niektóre leki i cukrzyca.

Mieszam z 1/2 szklanki mleka i nakładam na włosy. Rosną jak szalone i są gęste jak nigdy wcześniej

Problem wypadających włosów dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku. Często dotyka osoby młode, a przyczyn wypadania włosów są dziesiątki. Może to wynikać z nieprawidłowej pielęgnacji i wówczas pokonanie problemu jest proste - wystarczy zmienić nawyki, a włosy przestaną wypadać. Kiedy zauważyłam, że pasma na mojej głowie wyraźnie się przerzedziły, przygotowałam domową maskę na wypadające włosy i efekt naprawdę mnie zaskoczył. Po kilku tygodniach moje włosy zaczęły rosnąć jak szalone, a obecnie są gęste jak nigdy dotąd. Jak przygotowuję maskę na wypadające włosy? Około 2 łyżki drożdży zalewam ciepłym mlekiem do połowy szklanki. Pozostawiam na 30 minut w ciepłym miejscu. Następnie do mieszanki drożdżowej dodaję 2 łyżki płynnego miodu i pół szklanki jogurtu o temperaturze pokojowej. Dokładnie mieszam i nakładam na włosy na 60 minut. Po tym czasie zmywam maskę z włosów i myję głowę szamponem.

Przyczyny wypadania włosów

W niektórych przypadkach wystarczy zastosować kosmetyki, zmienić dietę, a w innych konieczne jest specjalistyczne leczenie. Można wyróżnić następujące przyczyny wypadających włosów:

  1. Zaburzenia hormonalne,
  2. Chora tarczyca,
  3. Nieprawidłowa pielęgnacja, źle dobrane kosmetyki,
  4. Zła dieta uboga w witaminy,
  5. Anemia,
  6. Stres i przemęczenie,
  7. Skutek niektórych chorób, które są sporym stresem dla układu odpornościowego, np. COVID,
  8. Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski,
  9. Niektóre leki,
  10. Cukrzyca.

Polecany artykuł:

Rozpuszczam 50 g w mleku i nakładam na twarz, kiedy zobaczyłam efekt, to mnie z…
Super Express Google News
Quiz o letnich kwiatach. Twoja babcia zdobędzie 10/10, a Ty?
Pytanie 1 z 10
Który kwiat słynie z charakterystycznego, słonecznego wyglądu i zdolności do „podążania" za słońcem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADAJĄCE WŁOSY
maska do włosów