Nałóż na włosy raz w tygodniu, a będą gęste i lśniące jak u Kleopatry. Domowa maska na suche i łamliwe włosy

Zima to fatalny czas dla naszych włosów. Niskie temperatury, suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach i częste noszenie czapek sprawiają, że kosmyki tracą swoją kondycję. Przesuszone, stają się łamliwe i pozbawione blasku, jednak, zamiast szukać kolejnych kosmetyków, które nawilżą je i zregenerują, możesz zrobić domową maseczkę i zadbać o odpowiednią dietę.

Maska do włosów

i

  • Zima negatywnie wpływa na kondycję włosów, czyniąc je suchymi i łamliwymi.
  • Niskie temperatury, suche powietrze i noszenie czapek osłabiają włosy, prowadząc do utraty blasku.
  • Zamiast kupować drogie kosmetyki, możesz przygotować domową maseczkę z łatwo dostępnych składników.
  • Odkryj przepis na skuteczną domową maskę, która odżywi i wzmocni Twoje włosy tej zimy!

Dlaczego zimą włosy stają się suche i łamliwe?

Zimą wilgotność powietrza spada, a ogrzewanie dodatkowo wysusza atmosferę w domach i biurach. Włosy tracą wodę, stają się matowe, szorstkie i bardziej podatne na łamanie. Naszym kosmykom nie służą także nagłe zmiany temperatury, które osłabiają strukturę włosa. Łuski nie domykają się prawidłowo, co prowadzi do utraty blasku i sprzyja rozdwajaniu końcówek. Zimą częściej zakładamy także nakrycia głowy. Wełniane i syntetyczne czapki powodują tarcie, które może uszkadzać włosy mechanicznie. Dodatkowo suche powietrze sprzyja elektryzowaniu, co utrudnia stylizację i sprawia, że fryzura wygląda nieestetycznie. Na kondycję włosów wpływa także dieta. Zimą często pijemy mniej wody i sięgamy po cięższe potrawy. Brak odpowiedniego nawodnienia i witamin (szczególnie A, E oraz biotyny) odbija się na kondycji włosów.

Jak dbać o włosy zimą?

Żeby zadbać o włosy zimą, noś czapki z naturalnych materiałów i spryskaj włosy mgiełką antystatyczną. Pij wodę i włącz do diety produkty bogate w witaminy i kwasy omega-3. Myj włosy delikatnymi szamponami i unikaj gorącej wody oraz stosuj odżywcze maski i olejki, które zatrzymują wilgoć. Nie musisz kupować drogich kosmetyków. Do wzmocnienia kosmyków możesz użyć maseczki, którą przygotujesz w domu.

Domowa zimowa maska do włosów. Odżywi i wzmocni kosmyki

Jeśli chcesz odżywić włosy zimą, sięgnij po sposoby znane światu od setek lat. Majowie wykorzystywali łatwo dostępne owoce do pielęgnacji. Banany oraz awokado ubijali z jajkami i oliwą. Taka maska jest pełna protein z jaj oraz kwasu foliowego zwartego w bananach, który nabłyszcza i wzmacnia włosy, zaś bogate w witaminy E i B awokado wpływają na porost włosów i regenerację skóry głowy. Oliwa zaś działa nawilżająco. Taka maska do dziś jest stosowana do regeneracji i wzmocnienia włosów.

Do przygotowania nawilżającej i regeneracyjnej maski do włosów potrzepujesz: 1/4 szklanki octu jabłkowego, 1 szklanka letniej wody, 1/2 awokado, 1/2 banana,1 jajko „L”, 1 łyżkę oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania i użycia: W miseczce wymieszaj wodę z octem i odstaw. Awokado, banana, jajko oraz olej. Ubij lub zmiksuj robotem kuchennym. Powinna powstać gładka masa bez grudek. Następnie wmasuj maskę w skórę głowy i przeczesz włosy palcami lub grzebieniem o szerokich zębach. Przykryj włosy czepkiem prysznicowym i pozostaw na 20-25 minut. Po tym czasie spłucz włosy chłodną wodą (to ważne, bo w maseczce jest surowe jajko) i umyj je normalnie zwykłym szamponem w letniej wodzie. Może okazać się, że włosy trzeba będzie umyć dwa razy. Po umyciu szamponem dokładnie spłucz włosy, a następnie polej je mieszanką octu i wody. Pozostaw ocet na włosach na 1-2 minuty, a następnie spłucz i nałóż odżywkę jak zwykle. Stosuj raz w tygodniu.

