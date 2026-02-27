Zakupy z dostawą do domu to duża wygoda. Jak nie dać się oszukać w internecie?

Tegoroczne analizy potwierdzają, że zakupy z dostawą do domu to klucz do wygody i bezpieczeństwa seniorów, zwłaszcza zimą

Zakupy z dostawą do domu. Dlaczego zimą to wygoda i bezpieczeństwo dla seniora

Zakupy online stają się coraz popularniejsze wśród osób dojrzałych, co potwierdzają najnowsze dane. Według tegorocznych analiz, już blisko 30% Polaków w wieku 60-74 lat regularnie robi zakupy przez internet. Główne powody to oszczędność cennego czasu, unikanie tłumów w marketach oraz wygoda związana z brakiem konieczności dźwigania ciężkich siatek.

Szczególne korzyści widać w okresie zimowym, gdy pogoda bywa kapryśna, a chodniki zamieniają się w niebezpieczne lodowiska. Dostawa zakupów do domu eliminuje ryzyko poślizgnięcia się i bolesnego upadku. To niezwykle komfortowe rozwiązanie, które pozwala w cieple domowego ogniska zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym ze świeżych produktów w spiżarni.

Jak zamówić zakupy spożywcze online? Prosta instrukcja krok po kroku

Cały proces zamawiania jedzenia przez internet jest prostszy, niż mogłoby się wydawać. Zobaczmy, jak wyglądają zakupy przez internet krok po kroku. Na początku wystarczy założyć konto w wybranym sklepie, na przykład jednej z popularnych sieci marketów oferujących taką usługę, a następnie dodać interesujące nas produkty do wirtualnego koszyka. Kolejny etap to wybór dogodnej formy i terminu dostawy, podanie adresu oraz wskazanie preferowanej metody płatności. Na koniec pozostaje już tylko zatwierdzić zamówienie i czekać na kuriera z zakupami, który w niektórych sklepach może zapukać do naszych drzwi nawet w ciągu 3 godzin.

Jak bezpiecznie płacić za zakupy w internecie? Sprawdzone metody i sygnały ostrzegawcze

Zaufanie osób dojrzałych do cyfrowych finansów rośnie, co pokazują ubiegłoroczne analizy rynku. Już ponad trzy czwarte seniorów czuje się bezpiecznie, korzystając z bankowości elektronicznej. Wybierając bezpieczne płatności w internecie, warto stawiać na sprawdzone systemy, takie jak szybkie przelewy online, BLIK czy tradycyjna płatność kartą przy odbiorze zamówienia.

Co ciekawe, z niektórych metod płatności, takich jak BLIK, regularnie korzysta już niemal połowa aktywnych cyfrowo seniorów, co potwierdza, że jest to jedna z najwygodniejszych opcji. Czerwoną lampkę powinna nam jednak zapalić prośba sprzedawcy o wykonanie tradycyjnego przelewu na prywatne konto bankowe. Taki nietypowy wymóg to poważny sygnał ostrzegawczy. W takiej sytuacji najlepiej zrezygnować z transakcji, by nie wpaść w sidła oszustów.

Jak rozpoznać bezpieczny sklep internetowy? Sprawdź to, zanim zapłacisz

Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest sprawdzenie, czy adres strony internetowej sklepu zaczyna się od "https://". Litera "s" na końcu oznacza szyfrowane, bezpieczniejsze połączenie, co często symbolizuje ikona kłódki w pasku adresu przeglądarki. Warto jednak pamiętać, że sama kłódka nie daje stuprocentowej gwarancji uczciwości. Niestety, dziś także oszuści potrafią łatwo zdobyć odpowiedni certyfikat, by uśpić naszą czujność.

Dlatego przed dokonaniem płatności dobrze jest poświęcić chwilę na dodatkową weryfikację sprzedawcy. Dobrym nawykiem jest sprawdzenie danych firmy, takich jak NIP, adres siedziby oraz regulamin sklepu. Kluczowe może okazać się również zapoznanie z opiniami innych klientów, ale najlepiej szukać ich w niezależnych źródłach, na przykład w opiniach Google lub na portalach zbierających recenzje.

Padłeś ofiarą oszustwa w sieci? Zobacz, jak krok po kroku odzyskać pieniądze

Jednym z największych zagrożeń w sieci jest phishing, czyli próby wyłudzenia naszych danych do logowania poprzez fałszywe SMS-y lub e-maile, które podszywają się pod firmy kurierskie czy banki. Jeśli pojawi się podejrzenie, że mogliśmy paść ofiarą oszustwa i zapłaciliśmy za towar, którego nie otrzymaliśmy, warto działać natychmiast. Pierwszym krokiem powinno być zablokowanie swojej karty płatniczej lub dostępu do konta bankowego. Następnie dobrze jest złożyć w banku reklamację z wnioskiem o procedurę "chargeback", która może umożliwić odzyskanie pieniędzy. Takie oszustwo internetowe warto również bezzwłocznie zgłosić na policję oraz do zespołu CERT Polska, na przykład przez stronę internetową incydent.cert.pl.