Telefon działa coraz wolniej? Te proste triki mogą dać mu drugie życie

Zapchana pamięć w telefonie jest główną przyczyną, dlaczego urządzenie działa coraz wolniej

Analiza popularnych komunikatorów ujawnia, że WhatsApp i Telegram domyślnie zapychają pamięć, automatycznie zapisując zdjęcia i filmy

Przeniesienie zdjęć do chmury Google lub iCloud to skuteczny sposób, aby zwolnić miejsce w telefonie bez utraty cennych wspomnień

Eksperci wskazują, że gruntowne czyszczenie telefonu ze śmieci, w tym opróżnienie kosza, pozwala natychmiast przyspieszyć stary telefon

Telefon działa coraz wolniej? Główną przyczyną jest zapchana pamięć

Główną przyczyną frustrującego spowolnienia smartfona jest zazwyczaj zapełniona pamięć wewnętrzna. To całkowicie naturalne zjawisko, które dotyczy każdego urządzenia, niezależnie od jego ceny czy marki. Z czasem gromadzimy coraz więcej danych, co sprawia, że aplikacje uruchamiają się wolniej i potrafią zawiesić się w najmniej oczekiwanym momencie, powodując niemałą irytację.

Skalę problemu z pamięcią w telefonie najlepiej obrazuje rozmiar plików wideo, które często otrzymujemy od bliskich. Warto wiedzieć, że jedna minuta nagrania w wysokiej jakości 4K zajmuje około 375 MB, a godzina takiego filmu to już ponad 22 GB. To doskonale pokazuje, jak szybko pamięć urządzenia może się zapełnić, nawet jeśli nie instalujemy wielu nowych aplikacji.

WhatsApp i Telegram zapychają pamięć? Jak wyłączyć zapisywanie zdjęć

Popularne komunikatory, takie jak WhatsApp i Telegram, domyślnie zapisują wszystkie otrzymywane zdjęcia i filmy bezpośrednio w galerii telefonu, tworząc niemały cyfrowy bałagan. Na szczęście można to łatwo zmienić, co jest krokiem całkowicie bezpiecznym dla naszych danych. W aplikacji WhatsApp wystarczy wejść w Ustawienia, następnie wybrać Czaty i odznaczyć opcję „Widoczność multimediów”. Z kolei w Telegramie należy przejść do Ustawień, otworzyć sekcję Dane i Pamięć, a w opcji „Automatyczne pobieranie mediów” wyłączyć wszystkie trzy dostępne przełączniki. Prosta zmiana, a potrafi zdziałać cuda.

Jak zwolnić miejsce w telefonie? Przenieś zdjęcia do chmury Google lub iCloud

„Chmura” to nic innego jak bezpieczny, wirtualny album na nasze zdjęcia i filmy, który nie zajmuje cennego miejsca w pamięci smartfona. Popularne usługi, takie jak Zdjęcia Google dla telefonów z Androidem czy iCloud dla iPhone'ów, pozwalają przenieść tam całą swoją galerię. Dzięki temu prostemu trikowi można zwolnić miejsce w telefonie, nie tracąc przy tym dostępu do najcenniejszych wspomnień.

Na telefonach iPhone wystarczy włączyć funkcję Zdjęcia iCloud i wybrać opcję „Optymalizuj dysk iPhone’a”. Sprawi to, że pełne wersje fotografii trafią do chmury, pozostawiając w telefonie jedynie mniejsze kopie. Użytkownicy Androida mogą z kolei skorzystać z aplikacji Zdjęcia Google, która dodatkowo oferuje funkcję „Oszczędzaj miejsce”, zapisującą pliki w nieco mniejszym rozmiarze. To świetne rozwiązanie dla osób, które zgromadziły już bardzo dużą kolekcję zdjęć i filmów.

Jak przyspieszyć stary telefon? Opróżnij kosz i usuń niepotrzebne aplikacje

Czas na gruntowne czyszczenie telefonu ze śmieci, które przyniesie natychmiastową ulgę. Warto zacząć od zajrzenia do albumu „Ostatnio usunięte” w galerii na iPhonie lub do Kosza w Zdjęciach Google na Androidzie i go opróżnić, ponieważ skasowane pliki potrafią tam czekać nawet 30 dni. Kolejnym krokiem, który może odblokować ogromną ilość pamięci, jest usunięcie starych, wieloletnich rozmów z aplikacji Wiadomości, często pełnych zapomnianych załączników. Na koniec dobrym pomysłem będzie sprawdzenie, które aplikacje są używane najrzadziej, i odinstalowanie tych, z których już nie korzystamy. To kluczowe działanie, jeśli zastanawiamy się, jak przyspieszyć stary telefon i dać mu drugie życie.