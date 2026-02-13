Sprzedajesz na OLX lub Vinted? Sprawdź, o jakich zasadach bezpieczeństwa i podatków warto pamiętać

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ujawniają, jak rozpoznać fałszywy link do płatności, by uniknąć oszustwa na OLX i Vinted

Jak zarobić na niepotrzebnych rzeczach? Przewodnik po sprzedaży online

Zimowe porządki to doskonała okazja, by zasilić domowy budżet, pozbywając się niepotrzebnych przedmiotów. Ubrania w dobrym stanie, stara elektronika, książki czy nieużywany sprzęt sportowy mogą znaleźć nowych właścicieli i przynieść realny zysk. Rynek e-commerce w Polsce przeżywa rozkwit, osiągając w 2025 roku wartość 165,3 mld zł, co pokazuje ogromny potencjał sprzedaży online.

Jak pokazują dostępne dane, aż 58% całej sprzedaży internetowej w zeszłym roku pochodziło z platform typu marketplace, takich jak OLX czy Vinted. Polacy wydali na zakupy online średnio 4 305 zł, a największą popularnością cieszył się segment mody, generując niemal 53 mld zł przychodu. To idealny moment, by dołączyć do grona sprzedających i odkryć, jak proste jest zarabianie na starych rzeczach, które tylko zbierają kurz.

Dobre zdjęcia i szczegółowy opis. Jak stworzyć ogłoszenie, które sprzedaje?

Sekret skutecznej sprzedaży tkwi w profesjonalnej prezentacji produktu, która buduje zaufanie i zachęca do zakupu. Przedmioty sfotografowane w naturalnym, dziennym świetle, z wyraźnymi i ostrymi ujęciami z kilku stron, sprzedają się nawet dwa do trzech razy szybciej. Równie ważny jest szczegółowy opis, zawierający informacje o marce, rozmiarze, stanie faktycznym (włącznie z ewentualnymi defektami), a także o formach dostawy. Przed ustaleniem ceny warto sprawdzić podobne oferty, by uniknąć zaniżenia wartości lub odstraszenia kupujących zbyt wysoką kwotą.

Oszustwa na OLX i Vinted. Jak rozpoznać fałszywy link do płatności?

Największym zagrożeniem, które powinno zapalić czerwoną lampkę u każdego sprzedającego, jest phishing, czyli próba wyłudzenia danych do logowania lub karty płatniczej. Statystyki za 2024 rok są alarmujące: liczba cyberzagrożeń wzrosła aż o 62%, a sam OLX był celem ponad 9 800 ataków phishingowych. Oszuści najczęściej podają się za kupujących i wysyłają fałszywy link do rzekomego potwierdzenia płatności.

Strona, do której prowadzi link, łudząco przypomina prawdziwą platformę płatniczą, ale jej prawdziwym celem jest kradzież danych karty oraz kodu autoryzacyjnego z SMS. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że wpisanie tych informacji to prosta droga do katastrofy. Pozwala to przestępcy podpiąć naszą kartę do swojego cyfrowego portfela i swobodnie nią płacić. Dlatego kluczowe jest, by nigdy nie przenosić rozmowy poza oficjalny czat platformy, na przykład na WhatsApp czy Messenger.

Jak bezpiecznie sprzedawać w internecie? Zasady, o których warto pamiętać

Aby bezpiecznie sprzedawać w internecie, warto trzymać się kilku prostych reguł. Dobrą praktyką jest korzystanie z wbudowanego czatu i systemu płatności na platformie oraz unikanie przelewów na prywatne konta. Przed transakcją warto również zweryfikować profil kupującego, sprawdzając jego historię i opinie od innych użytkowników. Warto także zwracać uwagę na adres strony płatności – powinien zaczynać się od „https://” i mieć symbol zamkniętej kłódki, a sama witryna nie może zawierać błędów językowych.

Podatek od sprzedaży w internecie. Kto i kiedy musi rozliczyć się z urzędem?

Od niedawna platformy takie jak Vinted czy OLX mają obowiązek raportowania do urzędu skarbowego sprzedawców, którzy przekroczą określone progi. Zgodnie z unijną dyrektywą DAC7, która weszła w życie w 2024 roku, zgłoszeniu podlegają osoby dokonujące 30 lub więcej transakcji rocznie. Dotyczy to także tych, których łączny przychód ze sprzedaży przekroczy 2000 euro.

Nie oznacza to jednak automatycznego obowiązku płacenia podatku, co jest dobrą wiadomością dla wielu osób zastanawiających się, jak wygląda podatek od sprzedaży na Vinted czy OLX. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby fizyczne, których roczny dochód (przychód pomniejszony o koszty) ze sprzedaży nie przekroczy 30 000 zł, są zwolnione z podatku PIT. Warto jednak pamiętać, by każdą sprzedaż uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, nawet jeśli ostatecznie nie generuje ona zobowiązania podatkowego.