Ciągłe zmęczenie zimą? To może być ciche odwodnienie spowodowane przez kaloryfery

Eksperci ostrzegają, że suche powietrze od kaloryferów jest ukrytą przyczyną zimowego odwodnienia organizmu

Osłabiony mechanizm pragnienia sprawia, że osoby starsze są szczególnie narażone na szybką utratę płynów

Badania naukowe potwierdzają, że odwodnienie organizmu pogarsza pamięć i bezpośrednio zwiększa ryzyko groźnych upadków

Rozgrzewające napoje i pożywne zupy to sprawdzony sposób na prawidłowe nawadnianie organizmu zimą

Suche powietrze od kaloryferów. Jak ogrzewanie w domu prowadzi do odwodnienia?

Zimą najchętniej szukamy schronienia w ciepłych domach, nie zdając sobie sprawy z ukrytego zagrożenia. Centralne ogrzewanie, choć daje komfort, drastycznie obniża wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Z optymalnego poziomu 40-60% potrafi ona spaść nawet do zaledwie 10%, tworząc warunki podobne do pustynnych.

W tak suchym środowisku nasz organizm traci wodę w sposób niemal niezauważalny, głównie przez skórę i podczas oddychania. Do tego dochodzi utrata płynów na zewnątrz, gdy oddychamy mroźnym powietrzem, które „wyciąga” wilgoć z naszych płuc. Efektem jest ciche odwodnienie, które postępuje, gdy my czujemy się bezpiecznie w domowym zaciszu.

Dlaczego osoby starsze rzadziej czują pragnienie? To pierwszy krok do odwodnienia

Większość z nas sięga po szklankę wody dopiero, gdy poczuje pragnienie, traktując je jako pierwszy sygnał. Niestety, to błąd – uczucie pragnienia pojawia się, gdy organizm stracił już 1-2% masy ciała w postaci wody, co oznacza, że proces odwadniania już się rozpoczął. U osób starszych ten naturalny mechanizm alarmowy jest dodatkowo osłabiony i często działa z opóźnieniem.

Jak podaje rządowy serwis pacjent.gov.pl, z wiekiem całkowita ilość wody w ciele maleje o około 15%, a nerki gorzej radzą sobie z jej zatrzymywaniem. To sprawia, że seniorzy, stanowiący już ponad jedną czwartą populacji Polski, są znacznie bardziej narażeni na szybką utratę płynów. Problem jest poważny, gdyż szacuje się, że nawet połowa osób po 65. roku życia nie wypija zalecanej ilości płynów.

Jakie są objawy odwodnienia u osób starszych? Lista kluczowych sygnałów

Objawy zimowego odwodnienia bywają podstępne i łatwo je pomylić ze zmęczeniem lub innymi dolegliwościami wieku dojrzałego. Warto zwrócić uwagę na takie sygnały alarmowe jak suchość w ustach, nagłe zawroty głowy, ogólne osłabienie i senność. Inne niepokojące symptomy to uporczywe bóle głowy, ciemnożółty kolor moczu, zaparcia oraz spadek ciśnienia tętniczego. Badania naukowe pokazują, że utrata już 1-2% wody w organizmie może znacząco pogorszyć koncentrację i pamięć krótkotrwałą, co bezpośrednio zwiększa ryzyko niebezpiecznych upadków.

Czym najlepiej nawadniać organizm zimą? Poznaj zdrowe, rozgrzewające napoje

Aby zapewnić sobie odpowiednie nawodnienie, warto zadbać o wypijanie co najmniej 1,5 do 2 litrów płynów dziennie. Zamiast zimnej wody, która zimą nie zawsze jest zachęcająca, dobrym pomysłem może być sięgnięcie po ciepłe, naturalne napoje. Doskonale sprawdzą się herbaty ziołowe, na przykład z mięty, która może wspierać trawienie, czy z rumianku o właściwościach kojących. Ciekawą propozycją są także napary owocowe z hibiskusa lub rozgrzewające mikstury z imbirem, cytryną i miodem. Warto pamiętać, aby miód dodawać do napojów o temperaturze nieprzekraczającej 40°C, by zachować jego cenne właściwości. Dobrym uzupełnieniem płynów są także pożywne zupy i soki warzywne, a prostym sposobem na kontrolę nawodnienia jest codzienna obserwacja koloru moczu – powinien mieć jasnosłomkową barwę.