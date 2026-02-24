Ulga na leki w PIT. Jeden błąd w aptece może kosztować cię cały zwrot

Eksperci podatkowi wskazują, że do odliczenia leków od podatku niezbędna jest imienna faktura, a nie zwykły paragon

Kluczowa dla ulgi na leki jest zasada 100 zł, która pozwala odliczyć wyłącznie nadwyżkę miesięcznych wydatków

Ulga rehabilitacyjna na leki nie obejmuje suplementów diety ani większości preparatów dostępnych bez recepty

Analiza przepisów potwierdza, że apteka ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

Ulga na leki w PIT. Dlaczego sam paragon z apteki nie wystarczy?

Zbliża się gorący okres rocznych rozliczeń PIT, a wraz z nim dla wielu osób pojawia się szansa na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej na leki. Niestety, wciąż mnóstwo seniorów nie zdaje sobie sprawy, że zwykły paragon z apteki to pułapka, która uniemożliwia odliczenie poniesionych wydatków. To częsty błąd, który może pozbawić nas należnego zwrotu podatku.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na portalu podatki.gov.pl, jedynym dokumentem honorowanym przez urząd skarbowy jest imienna faktura. Musi być ona wystawiona na dane osoby, która korzysta z ulgi i dokonuje odliczenia. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o proszeniu o nią przy każdym zakupie. Taka faktura za leki do PIT to absolutna podstawa, by móc myśleć o zwrocie.

Zasada 100 zł przy uldze na leki. Zobacz, jak obliczyć kwotę do odliczenia

Kluczową regułą, która decyduje o tym, jak odliczyć leki od podatku, jest zasada „nadwyżki ponad 100 złotych”. Co to oznacza w praktyce? Odliczeniu podlega tylko kwota przewyższająca 100 złotych wydane w jednym, konkretnym miesiącu. Jeśli więc nasze miesięczne wydatki wyniosły 90 zł, niestety nie odliczymy nic. Dopiero po przekroczeniu tego progu w portfelu zostaje realna oszczędność.

Przykładowo, jeśli w kwietniu wydaliśmy na leki 120 zł, odliczymy 20 zł, a jeśli w maju nasze rachunki opiewały na 170 zł, to odliczenie wyniesie 70 zł. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, wydatków z różnych miesięcy nie można ze sobą sumować, dlatego tak istotne jest pilnowanie każdego miesiąca osobno. Systematyczne zbieranie faktur już od stycznia pozwala na bieżąco kontrolować, czy w danym okresie przekroczyliśmy magiczny próg 100 zł.

Ulga na leki. Czy można odliczyć suplementy i leki bez recepty?

Nie każdy wydatek w aptece uprawnia do odliczenia. Aby tak się stało, muszą być spełnione dwa kluczowe warunki. Po pierwsze, dany lek musi przepisać lekarz specjalista, co ma potwierdzać, że jego stosowanie jest związane z konkretną chorobą lub niepełnosprawnością. Po drugie, musi to być produkt leczniczy w rozumieniu Prawa farmaceutycznego. To ważna informacja, która automatycznie wyklucza z ulgi suplementy diety, witaminy, a także większość leków dostępnych bez recepty. Aby mieć stuprocentową pewność, zawsze warto sprawdzić, czy dany preparat widnieje w oficjalnym Rejestrze Produktów Leczniczych dostępnym online.

Jak i jak długo przechowywać faktury za leki do rozliczenia PIT?

Najlepszym sposobem na uniknięcie gorączkowego poszukiwania dokumentów tuż przed terminem składania deklaracji jest wyrobienie sobie prostego nawyku. Dobrym pomysłem jest, aby już od stycznia prosić o fakturę przy każdej wizycie w aptece i przechowywać wszystkie dokumenty w jednym, dedykowanym segregatorze. Warto też wiedzieć, że według informacji Krajowej Administracji Skarbowej, apteka ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu nawet w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu. Na koniec ważna przestroga: wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem za 2025 rok należy przechowywać aż do końca 2030 roku na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.