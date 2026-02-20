Dofinansowanie do aparatu słuchowego i okularów 2026. Sprawdź, jak odzyskać nawet kilka tysięcy złotych

Nowe wytyczne PFRON na 2026 rok ujawniają, że refundacja aparatu słuchowego może sięgnąć nawet 2000 zł

Sprytne połączenie refundacji okularów z NFZ i dopłaty od pracodawcy pozwala uzyskać nawet 800 zł wsparcia

Kluczowe dla uzyskania dofinansowania z PFRON jest spełnienie ściśle określonych kryteriów dochodowych

Analiza programu „Aktywny Samorząd” wskazuje, że wniosek o sprzęt rehabilitacyjny można złożyć online tylko do 31 sierpnia

Kto może dostać dofinansowanie z PFRON? Sprawdź limity dochodowe na 2026 rok

Aby myśleć o wsparciu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy spełniamy kryteria dochodowe. To one są kluczem do otwarcia drzwi dofinansowania. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia. Dla osób samotnych przygotowano nieco łagodniejszy próg, który wynosi 65% tej kwoty.

Dochód oblicza się na podstawie zarobków z kwartału poprzedzającego złożenie wniosku PFRON. To ważny sygnał alarmowy dla zapominalskich, dofinansowanie nie obejmuje sprzętu kupionego przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności. Dlatego aktualny dokument jest tu absolutną podstawą. Warto się spieszyć, ponieważ wnioski są realizowane w ciągu roku, ale tylko do wyczerpania dostępnych środków finansowych.

Refundacja aparatu słuchowego PFRON 2026. Jakie są nowe kwoty i zasady?

Rok 2026 przynosi świetne wieści dla osób zmagających się z problemami ze słuchem. Seniorzy mogą teraz ubiegać się o znacznie wyższe dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych. Zgodnie z nowymi wytycznymi, kwota wsparcia sięga nawet 2000 zł dla osób, które w orzeczeniu o niepełnosprawności mają wpisany kod zaburzeń słuchu (03-L). Pozostali seniorzy, którzy potrzebują takiego sprzętu, mogą liczyć na refundację aparatu słuchowego w kwocie do 800 zł.

Co więcej, nowe regulacje niosą ze sobą ogromne ułatwienie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zniesiono dla nich okres karencji, co oznacza, że mogą wnioskować o dofinansowanie nowego aparatu w dowolnym momencie, gdy tylko pojawi się taka potrzeba. To duża zmiana na plus. Pozostałe uprawnione osoby nadal obowiązuje okres oczekiwania, który wynosi od trzech do pięciu lat przed kolejną refundacją.

Refundacja okularów z NFZ i od pracodawcy. Jak uzyskać nawet 800 zł dopłaty?

Refundacja okularów NFZ to realna pomoc, która może znacząco odciążyć domowy budżet. Warto wiedzieć, że wsparcie można sprytnie połączyć z innymi świadczeniami. Zgodnie z informacjami Funduszu, za same szkła korekcyjne można otrzymać do 350 zł zwrotu. Jeśli senior jest osobą aktywną zawodowo, dodatkowym bonusem może być dofinansowanie do okularów dla pracownika (średnio 450 zł), co łącznie daje kwotę wsparcia sięgającą około 800 zł. W przypadku specjalistycznych soczewek kontaktowych, takich jak twarde czy hybrydowe, refundacja z NFZ jest jeszcze wyższa i wynosi do 600 zł.

Jak złożyć wniosek o sprzęt rehabilitacyjny przez internet? Terminy i limity kwot

W 2026 roku proces ubiegania się o wsparcie na sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych, taki jak balkoniki czy wózki inwalidzkie, został na szczęście znacznie uproszczony. Taki sprzęt to często klucz do samodzielności i lepszej jakości życia. Wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” można składać wygodnie z domu przez internetowy System Obsługi Wsparcia (SOW) w terminie od 1 marca do 31 sierpnia. Dofinansowanie z PFRON może pokryć do 80% kosztu, jednak nie więcej niż pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (z limitem 5000 zł rocznie na osobę). Ciekawym ułatwieniem jest też fakt, że refundacja pieluchomajtek i innych środków przyznawanych co miesiąc może być realizowana w częściach przez okres do sześciu miesięcy, co ułatwia domowe planowanie.

11