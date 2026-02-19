Jak emeryt może przekazać 1,5% podatku? Wystarczy jeden dokument, by wesprzeć ważny cel

Emeryt może przekazać 1,5% podatku bez składania całego PIT, wystarczy prosty formularz PIT-OP

Jak przekazać 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego? To proste i darmowe wsparcie

Do 30 kwietnia 2026 roku każdy, kto rozlicza podatek dochodowy, ma wyjątkową okazję wesprzeć wybraną organizację społeczną. Mechanizm 1,5% podatku to prosty i całkowicie bezpłatny sposób na pomoc, ponieważ przekazujemy część podatku, który i tak trafiłby do budżetu państwa. Cała procedura odbywa się przy okazji składania rocznego zeznania PIT, w terminie od 15 lutego do końca kwietnia.

Siła tego mechanizmu tkwi we wspólnym działaniu, co potwierdzają dane Ministerstwa Finansów za ubiegły rok. W 2025 roku ponad 16 milionów Polaków przekazało organizacjom pożytku publicznego (OPP) rekordową kwotę niemal 2,3 miliarda złotych. Średnia wpłata wyniosła 140 złotych, co pokazuje, że nawet niewielkie, indywidualne wsparcie sumuje się w realną pomoc na ogromną skalę.

Jak sprawdzić, czy fundacja jest wiarygodna? Prosta instrukcja krok po kroku

Zanim wpiszesz numer KRS do swojego zeznania, warto poświęcić chwilę na weryfikację, aby mieć pewność, że twoje pieniądze trafią we właściwe ręce. Po pierwsze, warto sprawdzić, czy dana organizacja widnieje w aktualnym wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku, który publikuje Narodowy Instytut Wolności. Po drugie, dobrze jest wejść na stronę Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i upewnić się, że w polu „status OPP” widnieje wpis „TAK”. Po trzecie, warto też zajrzeć do bazy sprawozdań OPP, gdzie każda fundacja ma obowiązek publikować roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne, a ich brak to poważny sygnał ostrzegawczy. Te proste kroki są kluczowe, zwłaszcza w świetle postępowań, jak to wszczęte przez Prokuraturę Krajową w 2025 roku w sprawie oszustw przy zbiórkach, co podkreśla, jak ważna jest świadoma decyzja.

1,5% podatku dla seniora. Jakie organizacje wspierają osoby po 60. roku życia?

Oficjalna lista uprawnionych fundacji i stowarzyszeń jest bardzo długa, co może utrudniać wybór, zwłaszcza gdy chcemy wesprzeć konkretny cel. Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że największe kwoty w 2025 roku trafiły do organizacji pomagających dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami. Warto jednak poszukać tych, które specjalizują się we wsparciu osób starszych, działając lokalnie lub w konkretnych obszarach, jak zdrowie czy aktywizacja.

Potrzeby w tym zakresie są ogromne, co potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wskazują one, że pod koniec 2024 roku w Polsce żyło blisko 10 milionów osób po 60. roku życia. Organizacje takie jak Fundacja Złotego Wieku, Fundacja Aktywni 50+ czy Fundacja Itaka koncentrują swoje działania właśnie na tej grupie. Wspierając je, inwestujemy w programy zdrowotne, edukacyjne oraz aktywizujące dla nas i naszych rówieśników.

Jak emeryt może przekazać 1,5% podatku? Wystarczy prosty formularz PIT-OP

Emeryci i renciści, za których podatek rozlicza organ rentowy, nie muszą składać pełnego zeznania PIT, aby przekazać swoje 1,5%. Wystarczy, że do 30 kwietnia 2026 roku złożą w urzędzie skarbowym prosty formularz PIT-OP. To specjalne oświadczenie dla emerytów i rencistów, w którym wskazuje się jedynie numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. Z kolei osoby korzystające z usługi Twój e-PIT znajdą w systemie wygodną wyszukiwarkę fundacji, a dane organizacji wspieranej w poprzednim roku zostaną automatycznie uzupełnione. Warto pamiętać, że jeśli nie dokonasz żadnego wyboru, twoje 1,5% podatku po prostu trafi do budżetu państwa, a szansa na bezpłatne wsparcie zostanie utracona.

