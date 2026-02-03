Nowe zasady dorabiania do emerytury. Sprawdź, ile można zarobić bez podatku i ZUS

Analiza przepisów podatkowych na 2026 rok potwierdza, że ulga PIT zero dla seniora pozwala zarobić aż 115 528 zł rocznie bez podatku

Wprowadzony od 2026 roku kwartalny limit przychodów ułatwia dorabianie na emeryturze bez zakładania firmy

Obowiązujące przepisy jasno wskazują, którzy emeryci mogą zarabiać bez limitu i nie martwić się o zmniejszenie świadczenia

Sprzedaż rękodzieła w ramach działalności nierejestrowanej jest całkowicie zwolniona z obowiązku płacenia składek ZUS

Ile można dorobić do emerytury bez zakładania firmy? Nowy limit od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku dodatkowy zarobek na emeryturze stał się znacznie prostszy, zwłaszcza dla osób tworzących rękodzieło. Zamiast miesięcznego limitu przychodów, wprowadzono limit kwartalny dla tak zwanej działalności nierejestrowanej. Oznacza to, że można zarobić do 10 813,50 zł w ciągu trzech miesięcy bez konieczności zakładania firmy.

Ta zmiana to spora korzyść, ponieważ pozwala na elastyczne dopasowanie sprzedaży do sezonu, na przykład w okresie świątecznym. Warto wiedzieć, że nie trzeba już martwić się o przekroczenie limitu w jednym, bardziej dochodowym miesiącu. Kluczowe jest, aby suma przychodów z całego kwartału nie była wyższa od wyznaczonej kwoty, co daje większą swobodę planowania.

Ulga PIT zero dla seniora. Ile można zarobić rocznie bez podatku?

Pracujący seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej, która znacząco zwiększa opłacalność dorabiania. Popularna ulga PIT zero dla seniora zwalnia z podatku dochodowego przychody do wysokości 85 528 zł rocznie. To doskonała wiadomość dla wszystkich artystów i rzemieślników na emeryturze.

Co więcej, kwota ta łączy się z ogólną kwotą wolną od podatku, wynoszącą 30 000 zł. W efekcie łączny przychód zwolniony z opodatkowania może sięgnąć aż 115 528 zł w skali roku. Pozwala to zatrzymać w portfelu całą zarobioną kwotę ze sprzedaży swoich unikatowych wyrobów.

Sprzedaż rękodzieła bez ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić?

Jedną z największych zalet działalności nierejestrowanej jest całkowity brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS. To prawdziwa ulga, bo oznacza, że każda zarobiona złotówka, mieszcząca się w kwartalnym limicie, trafia bezpośrednio do kieszeni seniora. Warto jednak pamiętać o prowadzeniu uproszczonej ewidencji sprzedaży. Taki domowy rejestr przychodów pozwoli kontrolować, czy nie przekraczamy dozwolonego progu. Dobrym nawykiem jest dokumentowanie każdej transakcji, niezależnie od jej wartości, poprzez zapisanie daty, kwoty i przedmiotu sprzedaży.

Dorabianie na emeryturze. Kto może zarabiać bez limitu, a kto musi uważać?

To kluczowe pytanie, które zadaje sobie wielu seniorów, a odpowiedź na szczęście jest bardzo uspokajająca dla większości z nich. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ich świadczenie emerytalne nie zostanie zmniejszone ani zawieszone, nawet jeśli zarobki przekroczą ustalone progi.

Warto jednak mieć na uwadze, że inne zasady obowiązują osoby na wcześniejszych emeryturach oraz rencistów. W ich przypadku istnieją limity przychodów, których przekroczenie może oznaczać problemy. Przykładowo, zarobki powyżej 11 403,30 zł brutto miesięcznie w 2026 roku spowodują zawieszenie świadczenia. Dlatego tak ważne jest, aby przed rozpoczęciem dodatkowej działalności zarobkowej upewnić się co do swojego statusu emerytalnego.

Sprzedaż na Allegro i OLX. Nowe przepisy podatkowe i wyższy limit zwolnienia z VAT

Sprzedaż rękodzieła w internecie jest bardzo wygodna, ale wiąże się z kilkoma nowymi zasadami, o których warto pamiętać. Operatorzy popularnych platform sprzedażowych mają obowiązek raportowania do urzędu skarbowego sprzedawców, którzy w ciągu roku dokonali co najmniej 30 transakcji lub ich łączny przychód przekroczył równowartość 2 000 euro. Celem tych przepisów jest uszczelnienie systemu podatkowego. Jest też dobra wiadomość: od 1 stycznia tego roku limit zwolnienia z VAT wzrósł do 240 000 zł rocznego obrotu, co dla większości twórców rękodzieła oznacza brak dodatkowych obowiązków w tym zakresie.