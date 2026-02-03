Zaniżona emerytura z ZUS? Ten jeden wniosek może podnieść ją o setki złotych

Analiza przepisów ZUS wskazuje, że ponowne przeliczenie kapitału początkowego może znacząco podnieść zaniżoną emeryturę

ZUS automatycznie wypłaca wyrównanie za niesłusznie zaniżone emerytury czerwcowe z lat 2009-2019 bez konieczności składania wniosku

Eksperci radzą, by odnaleźć stare świadectwa pracy, ponieważ jeden zapomniany dokument do emerytury może być podstawą do złożenia wniosku o jej przeliczenie

Odwołanie od negatywnej decyzji ZUS do sądu pracy jest często skuteczną drogą do uzyskania sprawiedliwej wysokości świadczenia

Co to jest kapitał początkowy i jak wpływa na wysokość emerytury z ZUS?

Kapitał początkowy to kluczowy element układanki, od którego zależy wysokość twojej emerytury, jeśli jesteś osobą urodzoną po 31 grudnia 1948 roku i pracowałaś lub pracowałeś przed 1 stycznia 1999 roku. Jest to kwota, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych odtwarza na podstawie twojej dokumentacji z dawnych lat, symbolizując wirtualne składki. To właśnie ten kapitał stanowi fundament przyszłego świadczenia, a jego brak może być sygnałem alarmowym, oznaczającym znacznie niższą emeryturę.

ZUS dolicza ten kapitał do indywidualnego konta emerytalnego, a następnie co roku go waloryzuje, czyli powiększa o wskaźnik inflacji i wzrostu płac. Zasada jest prosta: im wyższy kapitał początkowy, tym solidniejsza podstawa do obliczenia finalnej emerytury, co bezpośrednio przekłada się na wyższe miesięczne wypłaty. Dlatego warto zadbać o jego prawidłowe i kompletne wyliczenie.

Jak złożyć wniosek o przeliczenie kapitału początkowego? Lista potrzebnych dokumentów

Chcąc złożyć wniosek do ZUS o ponowne ustalenie kapitału, warto przygotować formularze ZUS EKP (wniosek) oraz ERP-6 (informacja o okresach składkowych i nieskładkowych). Prawdziwym skarbem są jednak oryginalne dokumenty do emerytury z okresu przed 1999 rokiem, takie jak świadectwa pracy czy zaświadczenia o zarobkach. Często kryją się one w domowych archiwach lub zapomnianych segregatorach. Dobrym pomysłem może być ponowne złożenie wniosku, nawet jeśli robiliśmy to lata temu, ponieważ przepisy, na przykład te dotyczące opieki nad dziećmi, zmieniały się na korzyść seniorów. ZUS ma 60 dni na rozpatrzenie sprawy, a pozytywna decyzja może przynieść stałą podwyżkę świadczenia.

Przechodziłeś na emeryturę w czerwcu? ZUS wypłaca wyrównanie bez wniosku

Przez lata emerytury czerwcowe były swoistą pułapką. Seniorzy przechodzący na świadczenie w tym miesiącu byli traktowani mniej korzystnie, co skutkowało stratą nawet 200-300 zł miesięcznie. Ten bolesny problem dotyczył osób, które składały wnioski w czerwcu w latach 2009-2019. Zgodnie z obowiązującymi wtedy zasadami ZUS stosował jedynie roczną waloryzację składek, pomijając znacznie korzystniejsze waloryzacje kwartalne.

Na szczęście jest nutka optymizmu! Ten problem jest właśnie rozwiązywany automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. ZUS sam przelicza niesprawiedliwie zaniżone świadczenia, a średnia podwyżka ma wynieść około 220 zł miesięcznie. Pierwsze wyższe wypłaty trafiły do seniorów już w lipcu zeszłego roku, a pełne wyrównanie ma zostać wypłacone do końca marca bieżącego roku.

ZUS zaniżył twoją emeryturę? Sprawdź, jak i gdzie odwołać się od decyzji

Jeśli masz podejrzenia, że ZUS pominął niektóre okresy zatrudnienia, nie uwzględnił okresów nieskładkowych lub zaniżył twoje zarobki przy obliczaniu kapitału początkowego, warto podjąć odpowiednie kroki. Najlepiej zacząć od złożenia wniosku o przeliczenie emerytury, dołączając wszystkie posiadane dokumenty. Gdyby decyzja okazała się negatywna, to jeszcze nie koniec walki o swoje. W ciągu 30 dni można odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. To często skuteczna droga, która dla wielu emerytów kończy się uzyskaniem wyższego, sprawiedliwego świadczenia.