Wyższa emerytura po przeliczeniu? Zobacz, kto i jak może dostać dodatkowe pieniądze z ZUS

Analiza przepisów ZUS potwierdza, że praca na emeryturze i złożenie wniosku o przeliczenie może podnieść świadczenie nawet o 400 zł

Stare dokumenty do przeliczenia emerytury, takie jak świadectwo pracy czy książeczka wojskowa, mogą realnie podwyższyć twoje świadczenie

Eksperci wskazują, że od 1 stycznia 2026 roku ZUS z urzędu przeliczył emerytury czerwcowe, wypłacając wysokie wyrównania

Wniosek o przeliczenie emerytury to bezpieczna procedura, ponieważ prawo gwarantuje, że świadczenie nigdy nie zostanie obniżone

Pracujesz na emeryturze? Złóż wniosek o przeliczenie i zyskaj wyższe świadczenie

Wielu seniorów, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, pozostaje aktywnych zawodowo, sumiennie opłacając składki do ZUS. To godne podziwu, jednak często okazuje się, że te dodatkowe środki nie zasilają automatycznie ich comiesięcznego świadczenia. To cichy problem, przez który wielu emerytów nieświadomie traci szansę na to, by ich emerytura była wyższa.

Warto wiedzieć, że złożenie prostego wniosku o ponowne przeliczenie emerytury może odmienić stan domowego budżetu. ZUS, po otrzymaniu takiego pisma, ma obowiązek zaktualizować konto o nowe składki, co przekłada się na realny wzrost świadczenia. Mówimy tu o kwotach rzędu 160-230 złotych miesięcznie, a w przypadku osób z długim stażem pracy nawet o 300-400 złotych. Co najważniejsze, jest to gra do jednej bramki, ponieważ prawo gwarantuje, że świadczenie nie zostanie obniżone. Na takim przeliczeniu można więc wyłącznie zyskać.

Stare świadectwo pracy lub książeczka wojskowa? Te dokumenty mogą podwyższyć twoją emeryturę

Domowe archiwum może skrywać prawdziwy skarb. Jeśli podczas porządków natrafisz na pożółkłe świadectwa pracy, starą książeczkę wojskową czy nawet dowód osobisty z wpisami o zatrudnieniu, potraktuj to jako sygnał do działania. Te zapomniane dokumenty do przeliczenia emerytury to dla ZUS podstawa, by na nowo ustalić twój staż pracy i podstawę wymiaru świadczenia, co często prowadzi do jego znaczącego podwyższenia. Co ciekawe, nawet niekompletne zapiski, jak wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej czy zeznania byłych współpracowników, mogą zostać uznane za tzw. dowody szczątkowe. Dokumentacji sprzed 1999 roku warto szukać w Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku lub jego oddziałach wojewódzkich.

Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Instrukcja krok po kroku

Sama procedura składania wniosku jest na szczęście prostsza, niż mogłoby się wydawać. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza ERPO, który bez problemu można znaleźć w każdej placówce ZUS lub pobrać z oficjalnej strony internetowej urzędu. Gotowy wniosek, wraz z dołączonymi kopiami odnalezionych dokumentów, można złożyć na jeden z trzech wygodnych sposobów: osobiście w najbliższym oddziale, tradycyjnie listem (warto wybrać przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru) lub nowocześnie, przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Urząd na wydanie decyzji ma maksymalnie 60 dni, choć z doświadczenia wielu osób wynika, że sprawa często jest załatwiana w ciągu miesiąca.

Emerytury czerwcowe przeliczone z urzędu. Kto otrzymał podwyżkę i wyrównanie?

To wiadomość, która z pewnością przyniesie ulgę wielu seniorom. Mowa o tak zwanych „emeryturach czerwcowych”. Osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, przez lata otrzymywały niższe świadczenia z powodu krzywdzących przepisów. Problem ten dotknął blisko 100 tysięcy Polaków, głównie kobiet z roczników 1954-1959. Na szczęście, ten rozdział dobiegł końca. Od 1 stycznia tego roku, czyli 2026, ZUS z urzędu przeliczył te świadczenia, naprawiając tym samym wieloletnią niesprawiedliwość.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim stałą, comiesięczną podwyżkę, ale to nie wszystko. Na konta emerytów trafi również jednorazowe wyrównanie za okres od lipca 2025 do marca 2026 roku, które może sięgnąć nawet 1800 złotych. Najlepszą wiadomością jest fakt, że poszkodowani emeryci odzyskali należne im pieniądze bez kiwnięcia palcem – wszystko odbyło się automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów. To ważna i długo wyczekiwana przez seniorów korekta systemowa, która wreszcie stała się faktem.