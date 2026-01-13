Dorabianie do emerytury to coś więcej niż pieniądze. To może być recepta na sprawny umysł

Badania psychologiczne wskazują, że praca na emeryturze może redukować ryzyko depresji nawet o 25%

Ilu emerytów w Polsce pracuje i dlaczego? Główne motywacje seniorów

Coraz więcej seniorów w Polsce decyduje się na kontynuację pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z końca 2025 roku, jest to już ponad 850 tysięcy osób, co stanowi 13,6% wszystkich świadczeniobiorców. Warto zauważyć, że liczba ta systematycznie rośnie – od 2018 do 2023 roku wzrosła o 14%.

Główną motywacją nie zawsze są finanse, choć te oczywiście pozostają ważne. Jak się okazuje, dodatkowa praca dla emeryta to często coś więcej niż tylko zastrzyk gotówki. Badania brytyjskie wskazują, że aż 62% osób wracających do pracy robi to z chęci pozostania aktywnym umysłowo. Potwierdzają to również rodzime analizy, według których ponad 32% seniorów wskazuje na potrzebę bycia aktywnym jako jeden ze swoich priorytetów.

Wpływ pracy na mózg seniora. Jak aktywność zawodowa chroni przed depresją i demencją

Aktywność zawodowa w dojrzałym wieku to zaskakująca recepta na utrzymanie dobrej kondycji psychicznej. Okazuje się, że regularne wychodzenie do ludzi i posiadanie stałego planu dnia to prawdziwa tarcza ochronna dla naszego samopoczucia. Badania psychologiczne pokazują, że utrzymanie codziennej rutyny redukuje ryzyko depresji nawet o 25% w porównaniu z osobami, które całkowicie zrezygnowały z pracy. To ważny sygnał, jak dbać o zdrowie psychiczne seniorów.

Co więcej, praca stanowi doskonały, naturalny trening dla mózgu, co jest kluczowe w zapobieganiu demencji. Konieczność zapamiętywania zadań, terminów czy procedur to codzienne ćwiczenie pamięci, które stymuluje umysł i wzmacnia pamięć krótkotrwałą. Regularne wyzwania intelektualne pomagają utrzymać sprawność poznawczą na dłużej i odsunąć w czasie widmo problemów z koncentracją.

Dłuższe życie dzięki pracy? Jak kontakty społeczne i ruch wpływają na zdrowie seniora

Korzyści z pracy na emeryturze sięgają znacznie dalej niż tylko sfera umysłowa – to także inwestycja w zdrowie fizyczne i dłuższą metrykę. Jedno z badań opublikowanych na łamach czasopisma naukowego, które objęło ponad 28 tysięcy osób w średnim wieku 89 lat, przyniosło zaskakujące wyniki. Okazało się, że niemal codzienne kontakty towarzyskie, także te w miejscu pracy, wiązały się z aż o 87% dłuższym życiem w porównaniu do osób stroniących od życia społecznego. Co więcej, aktywność zawodowa często naturalnie wymusza regularny ruch, co jest zgodne z zaleceniami WHO. Organizacja ta rekomenduje seniorom od 150 do 300 minut umiarkowanej aktywności tygodniowo. Jak wskazują specjaliści, takie połączenie ruchu i posiadania celu w życiu ma niezwykle pozytywny wpływ na jego długość i jakość.

Limity dorabiania do emerytury 2026. Sprawdź, ile możesz zarobić, by nie stracić świadczenia

Dla wielu seniorów kluczową kwestią pozostają finanse i limity dorabiania do emerytury. Warto więc wiedzieć, ile można zarobić, by nie narazić się na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Zgodnie z danymi ZUS, w 2026 roku bezpieczny próg przychodu, który nie wpłynie na wysokość emerytury, wynosi 6 140,20 zł brutto miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że przekroczenie kwoty 11 403,30 zł brutto może już skutkować zawieszeniem wypłaty świadczenia. Jest też dobra wiadomość dla pracujących seniorów. Minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w bieżącym roku do 4806 zł, co daje większe pole do manewru przy poszukiwaniu dodatkowego zajęcia.