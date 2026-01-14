Waloryzacja emerytur 2026. Sprawdź, ile zyskasz i jak dodatkowo chronić oszczędności

Waloryzacja emerytur od 1 marca 2026 roku podniesie świadczenia o 4,88%, co przełoży się na konkretne podwyżki dla seniorów

Co to jest inflacja i czy w 2026 roku musimy się jej obawiać?

Inflacja to cichy złodziej naszych oszczędności. Jest to proces, w którym ogólny poziom cen rośnie, a siła nabywcza, czyli realna wartość pieniądza, systematycznie maleje. Mówiąc prościej, za tę samą kwotę z czasem możemy kupić coraz mniej. Pieniądze trzymane w przysłowiowej skarpecie lub na nieoprocentowanym koncie bankowym są szczególnie narażone, ponieważ nie pracują i z każdym miesiącem pozwalają na coraz skromniejsze zakupy.

W Polsce inflację mierzy Główny Urząd Statystyczny, analizując zmiany cen w "koszyku" typowych produktów i usług. Mamy jednak nutkę optymizmu, ponieważ w grudniu 2025 roku inflacja spadła do poziomu 2,4%. To dobra wiadomość, choć warto pamiętać, że nie oznacza to spadku cen, a jedynie ich wolniejszy wzrost. Przewiduje się, że przez większą część obecnego, 2026 roku, inflacja utrzyma się na podobnym, stabilnym poziomie, dając nam chwilę oddechu.

Kawa, herbata i słodycze. Sprawdź, co w ostatnim roku podrożało najbardziej

Chociaż ogólny wskaźnik inflacji wyhamował, drożyzna w sklepach nadal daje się we znaki, a niektóre podwyżki seniorzy odczuwają w swoich portfelach szczególnie dotkliwie. W 2025 roku prawdziwy skok cenowy zanotowały używki, takie jak kawa, herbata czy alkohole, drożejąc aż o 10,6% w skali roku. Mocno w górę poszły także ceny słodyczy i deserów, które wzrosły o 8,7%. Jak pokazuje badanie CBOS, Polacy aktywnie reagują na rosnące koszty życia. Aż 81% z nas przyznało, że najczęściej ogranicza codzienne zakupy i szuka tańszych zamienników ulubionych produktów.

Waloryzacja emerytur 2026. Oblicz, o ile wzrośnie twoje świadczenie

Na szczęście istnieje mechanizm, który ma chronić świadczenia przed skutkami inflacji, a jest nim coroczna waloryzacja. Znamy już szczegóły tegorocznej podwyżki. Od 1 marca 2026 roku emerytury i renty wzrosną o 4,88%. Wskaźnik ten uwzględnia średnioroczną inflację z poprzedniego roku oraz część realnego wzrostu płac, co ma pomóc w dostosowaniu świadczeń do rosnących kosztów życia.

Co to oznacza w praktyce? Minimalna emerytura brutto wzrośnie z 1 878,91 zł do 1 970,98 zł, co daje miesięczną podwyżkę w wysokości około 92 zł brutto. To jednak nie wszystko. Warto pamiętać, że w 2026 roku seniorzy mogą również liczyć na zwrot podatku PIT od trzynastej i czternastej emerytury. Dla osób ze świadczeniem na poziomie około 2200 zł brutto może to być dodatkowy zastrzyk gotówki rzędu nawet 378 zł.

Lokaty, konta oszczędnościowe i obligacje. Jak bezpiecznie chronić pieniądze?

Posiadanie oszczędności to powód do dumy, ale kluczowe staje się pytanie, jak chronić pieniądze przed inflacją, by nie topniały w oczach. Na szczęście istnieją proste i bezpieczne rozwiązania. Warto rozważyć lokaty terminowe oraz konta oszczędnościowe, które w 2025 roku, dzięki wyższym stopom procentowym, stały się bardziej atrakcyjne. To dobry pierwszy krok w kierunku bezpiecznego inwestowania pieniędzy. Dla osób myślących długoterminowo, świetnym sposobem na zabezpieczenie kapitału są obligacje skarbowe indeksowane inflacją, na przykład 4-letnie COI czy 10-letnie EDO. Dają one gwarancję, że nasze ciężko zarobione oszczędności nie stracą na wartości.