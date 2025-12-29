Czternasta emerytura niższa niż zwykle? Sprawdź, dlaczego podwyżka emerytury może ją obniżyć

Dane ZUS na 2025 rok ujawniają, że brak waloryzacji progu dochodowego pozbawił pełnej "czternastki" aż 2,5 miliona seniorów

Zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura podlegały w 2025 roku pełnej ochronie przed zajęciem komorniczym

Analiza przepisów podatkowych wyjaśnia, dlaczego wysokość 13 emerytury netto była niższa dla osób z wyższym świadczeniem podstawowym

Ile wyniosła 13 emerytura w 2025? Znamy daty wypłat i kwoty na rękę

W 2025 roku na konta wszystkich emerytów i rencistów trafiło dodatkowe wsparcie finansowe, czyli tak zwana trzynasta emerytura. Te wyczekiwane pieniądze dla emerytów ZUS wypłacał w kwietniu, w standardowych terminach, czyli 1, 4, 10, 15, 18 i 25 dnia miesiąca. Wysokość świadczenia brutto wyniosła 1878,91 zł, co zgodnie z przepisami odpowiadało kwocie najniższej emerytury obowiązującej po marcowej waloryzacji.

Prawo do "trzynastki" przysługiwało każdej osobie, która na dzień 31 marca 2025 roku miała uprawnienia do świadczeń długoterminowych, co ważne, bez względu na wysokość regularnej emerytury.

Dlaczego nie wszyscy dostali pełną 14 emeryturę? Wyjaśniamy kryterium dochodowe

Kolejnym zastrzykiem gotówki była czternasta emerytura, wypłacona we wrześniu, również w standardowych terminach płatności. Choć maksymalna kwota brutto była identyczna jak w przypadku "trzynastki" i wynosiła 1878,91 zł, nie wszyscy otrzymali ją w pełnej wysokości. W przeciwieństwie do wiosennego dodatku, tutaj kluczowe okazało się kryterium dochodowe, które decydowało o ostatecznej kwocie na przelewie.

Zasady przyznawania 14 emerytury były jasne. Pełną kwotę "czternastki" otrzymały tylko te osoby, których miesięczna emerytura lub renta nie przekraczała 2900 zł brutto. Powyżej tego progu zastosowano mechanizm "złotówka za złotówkę", co oznaczało, że świadczenie pomniejszano o kwotę przekroczenia. Jak informował ZUS, jeśli po obliczeniach wyliczona kwota była niższa niż 50 zł, co dotyczyło emerytur powyżej 4728,91 zł, wypłata nie była w ogóle realizowana.

13 i 14 emerytura bez wniosku. Czy komornik może zająć te pieniądze?

Dobra wiadomość dla wszystkich seniorów była taka, że otrzymanie zarówno trzynastej, jak i czternastej emerytury nie wymagało żadnych formalności. To duże ułatwienie, ponieważ ZUS oraz KRUS przyznawały te dodatkowe świadczenia dla seniorów automatycznie, bez potrzeby składania jakichkolwiek wniosków. Pieniądze były wypłacane razem z regularną emeryturą. Warto podkreślić, że oba dodatki były chronione przed potrąceniami i egzekucjami, na przykład zajęciami komorniczymi. Co więcej, kwoty te nie wliczały się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Pułapka waloryzacji. Dlaczego podwyżka emerytur obniża kwotę "czternastki"?

Marcowa waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku, która wyniosła 5,5%, była oczywiście dobrą wiadomością dla seniorów. Podniosła ona nie tylko ich podstawowe świadczenia, ale także wysokość "trzynastki" i "czternastki". Niestety, ten wzrost miał też drugą, mniej optymistyczną stronę medalu w kontekście jesiennej wypłaty. Problem w tym, że próg dochodowy uprawniający do pełnej "czternastki", wynoszący 2900 zł brutto, nie jest corocznie waloryzowany.

W rezultacie, z roku na rok coraz większa grupa seniorów przekracza ten zamrożony limit, co skutkuje obniżeniem ich świadczenia. To swoisty sygnał alarmowy, bo jak wynika z danych ZUS na 2025 rok, około 2,5 miliona osób otrzymało "czternastkę" w pomniejszonej wysokości.