Wynajem garażu może zasilić domowy budżet. Zobacz, jak prosto i legalnie to zrobić

Wynajem garażu to legalny sposób na pasywny dochód w wysokości nawet 800 zł miesięcznie

Analiza przepisów podatkowych wskazuje, że ryczałt od najmu garażu jest obowiązkowy i wynosi 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznie

Kodeks Cywilny daje właścicielowi ustawowe prawo zastawu na rzeczach najemcy, jeśli ten zalega z płatnościami za garaż

Eksperci podkreślają, że kluczowa dla bezpieczeństwa jest nie tylko umowa najmu garażu, ale również protokół zdawczo-odbiorczy

Wynajem garażu jako dodatkowa emerytura. Sprawdzamy, ile można na tym zarobić

Posiadanie niewykorzystanego garażu lub miejsca postojowego to świetna okazja na dodatkowy, pasywny dochód. Miesięczne stawki za wynajem w Polsce wahają się od 150 zł w mniejszych miejscowościach do nawet 800 zł w dużych miastach jak Warszawa. To legalny sposób na regularne zasilanie domowego budżetu i solidny zastrzyk gotówki dla emeryta.

Co ciekawe, dochody z wynajmu mogą nawet przyczynić się do wzrostu przyszłego świadczenia emerytalnego. Jak informują niektóre portale finansowe, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od tego przychodu pozwala później złożyć wniosek do ZUS o przeliczenie emerytury. Roczny zwrot z takiej inwestycji szacuje się na poziomie 6-10%, co czyni ją bardzo atrakcyjną.

Jak napisać umowę najmu garażu? Kluczowe zapisy, o których musisz pamiętać

Chociaż polskie prawo nie narzuca formy pisemnej, dobra umowa najmu garażu to podstawa, która chroni obie strony. Taki dokument powinien zawierać dane wynajmującego i najemcy (imiona, nazwiska, adresy, numery dowodów), dokładny opis przedmiotu najmu (adres, numer garażu) oraz czas trwania umowy. Kluczowe jest również określenie wysokości czynszu, terminów płatności oraz obowiązków każdej ze stron, na przykład kto ponosi koszty ewentualnych opłat dla wspólnoty. Warto dodać zapis o zakazie podnajmu bez zgody właściciela i pamiętać o podpisaniu dokumentu w dwóch identycznych egzemplarzach.

Podatek od wynajmu garażu. Jaki ryczałt zapłacisz i jak go rozliczyć?

Od 2023 roku przychody z najmu prywatnego są obowiązkowo opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że nie ma potrzeby zakładania działalności gospodarczej, a formalności są uproszczone. Stawka podatku wynosi 8,5% dla rocznych przychodów do 100 000 złotych i 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Co ważne, aby wybrać tę formę opodatkowania, wystarczy dokonać pierwszej wpłaty na swój mikrorachunek podatkowy. Zeznanie roczne na formularzu PIT-28 należy złożyć do 30 kwietnia kolejnego roku, wykazując w nim faktycznie otrzymane kwoty. Należy jednak pamiętać, że w przypadku ryczałtu od najmu prywatnego od przychodu nie można odliczyć kosztów takich jak remonty. Można za to odjąć opłaty za media, jeśli umowa je wyodrębnia.

Najemca nie płaci za garaż? Zobacz, jakie kroki prawne możesz podjąć

Niesolidny najemca, który zalega z opłatami, to niestety scenariusz, z którym trzeba się liczyć. Na szczęście prawo stoi po twojej stronie, ale wymaga działania zgodnie z procedurami. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, jeśli zwłoka w płatności dotyczy co najmniej dwóch pełnych okresów, można wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, wysyłając wcześniej pisemne wezwanie do zapłaty. Dodatkowo, przysługuje ci ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych wniesionych do garażu (np. samochodzie czy narzędziach) na poczet długu nie starszego niż rok. Jeśli te kroki zawiodą, ostatnią deską ratunku jest skierowanie sprawy do sądu rejonowego o zwrot nieruchomości, a następnie do komornika.

Kaucja i protokół zdawczo-odbiorczy. Jak zabezpieczyć garaż przed zniszczeniami?

Kaucja to twoja finansowa poduszka bezpieczeństwa na wypadek zniszczeń lub zaległości w opłatach. Zgodnie z przepisami, jej wysokość nie może przekroczyć dwunastokrotności miesięcznego czynszu, choć w praktyce jest to najczęściej równowartość jednej lub dwóch opłat. Pamiętaj, że masz obowiązek zwrócić ją w całości w ciągu miesiąca od opróżnienia garażu przez najemcę.

Niezwykle ważnym dokumentem jest protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzony w dniu przekazania garażu. Warto w nim szczegółowo opisać stan techniczny obiektu i dołączyć dokumentację fotograficzną. Ten sam protokół, uzupełniony po zakończeniu najmu, staje się niepodważalnym dowodem w przypadku ewentualnych sporów o potrącenia z kaucji na pokrycie kosztów napraw.