Jak oszczędzać pieniądze na emeryturze? Kluczem jest zmiana myślenia o jednej rzeczy

Badania psychologiczne ujawniają, że postrzeganie swojego przyszłego 'ja' jak obcej osoby to główna blokada w oszczędzaniu na emeryturę

Automatyzacja finansów jest najprostszym sposobem na regularne budowanie oszczędności bez użycia silnej woli

Najnowsze raporty alarmują, że rekordowe długi seniorów w Polsce pokazują, jak kluczowe jest budowanie poduszki finansowej

Popularna reguła 50/30/20 pozwala skutecznie zarządzać budżetem domowym i odkładać pieniądze bez rezygnacji z przyjemności

Dlaczego tak trudno jest nam oszczędzać? Psychologia o twoim "przyszłym ja"

Często myślimy o oszczędzaniu jak o rezygnacji z czegoś przyjemnego tu i teraz. Badania psychologiczne wskazują, że problem leży w naszej percepcji przyszłości. Zjawisko to, nazywane niską identyfikacją z przyszłym "ja", sprawia, że osobę, którą będziemy za 10 czy 20 lat, traktujemy niemal jak kogoś obcego.

Badacz Hal Hershfield w publikacji z 2011 roku udowodnił, że kiedy postrzegamy swoje przyszłe "ja" jako kogoś bliskiego, oszczędzanie staje się inwestycją, a nie kosztem. Inne jego badanie pokazało, że komunikacja oparta na "moralnej odpowiedzialności" wobec siebie z przyszłości była aż ośmiokrotnie skuteczniejsza w zachęcaniu do odkładania pieniędzy. Wizualizacja siebie na emeryturze pomaga więc budować most między teraźniejszością a przyszłością.

Jak zacząć oszczędzać bez wysiłku? Prosta metoda na automatyzację finansów

Kluczem do sukcesu nie są jednorazowe, duże wpłaty, ale systematyczność i żelazna konsekwencja. Nieważne, czy będzie to 50 zł, czy 200 zł miesięcznie – najważniejsze, aby kwota była realna do utrzymania w długim terminie. Jednym z najprostszych sposobów na oszczędzanie jest automatyzacja, czyli ustawienie stałego zlecenia przelewu na osobne konto oszczędnościowe zaraz po otrzymaniu emerytury lub pensji. Specjaliści od finansów podkreślają, że takie działanie eliminuje potrzebę ciągłego motywowania się i sprawia, że pieniądze odkładają się same, bez angażowania naszej silnej woli.

Jak pogodzić wydatki z oszczędzaniem? Poznaj popularną regułę 50/30/20

Aby pogodzić oszczędzanie z codziennymi przyjemnościami, warto skorzystać z prostej i popularnej reguły 50/30/20. Zakłada ona, że 50% miesięcznych dochodów przeznaczamy na stałe potrzeby, takie jak czynsz, rachunki i jedzenie. Kolejne 30% to środki na przyjemności – hobby, spotkania ze znajomymi czy wyjazdy, a pozostałe 20% trafia prosto na oszczędności. Ta metoda nie tylko ułatwia planowanie budżetu domowego, ale także potwierdza, że nie trzeba rezygnować z życia, by budować bezpieczeństwo finansowe. Co ciekawe, niektóre analizy wskazują, że co czwarta osoba w Polsce mogłaby odkładać od 10% do 20% dochodu.

Rekordowe długi seniorów w Polsce. Jak oszczędności wpływają na spokój ducha?

Budowanie poduszki finansowej to nie fanaberia, lecz konieczność, co doskonale obrazują dane, które powinny być dla nas sygnałem alarmowym. Jak pokazują najnowsze raporty, polscy seniorzy powyżej 65. roku życia mają na swoich kontach rekordowy dług przekraczający 12 miliardów złotych. Przeciętne zadłużenie na jednego seniora wynosi aż 34 209 złotych, co pokazuje, jak kruche może być bezpieczeństwo finansowe na emeryturze bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Na szczęście pojawia się też nutka optymizmu. Posiadanie oszczędności daje ogromny komfort psychiczny i poczucie kontroli. Badania opinii publicznej z tego roku wskazują, że już 63% gospodarstw domowych w Polsce posiada jakieś oszczędności, co jest wynikiem lepszym niż dwa lata temu. Co więcej, eksperci potwierdzają, że świadome zarządzanie finansami osobistymi i poczucie bezpieczeństwa przekładają się na lepszą jakość snu i niższy poziom niepokoju.