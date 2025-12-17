Lokata czy konto oszczędnościowe? Ten jeden błąd może pozbawić cię odsetek

Grudniowa analiza ponad 170 ofert bankowych potwierdza, że po raz pierwszy od miesięcy oszczędzanie w banku realnie się opłaca

Elastyczne konto oszczędnościowe może obecnie oferować wyższe oprocentowanie niż lokata terminowa bez ryzyka utraty odsetek

Szczegółowe wyliczenia ujawniają, jak podatek Belki obniża realny zysk z lokaty nawet o ponad połowę

Najlepszą strategią na grudzień 2025 jest podział oszczędności między wysoko oprocentowaną lokatę a elastyczne konto oszczędnościowe

Lokata czy konto oszczędnościowe? Sprawdź, co wybrać, by nie stracić odsetek

Stojąc przed wyborem, gdzie ulokować oszczędności, seniorzy najczęściej wahają się między lokatą a kontem oszczędnościowym. Chociaż obie opcje wydają się podobne, kluczowa różnica polega na elastyczności i dostępie do środków. Wcześniejsze zerwanie lokaty terminowej to niemal pewna utrata wszystkich wypracowanych odsetek.

Z kolei konto oszczędnościowe pozwala na swobodne wypłacanie pieniędzy w dowolnym momencie, bez utraty już naliczonego zysku. Okazuje się, że w niektórych instytucjach konta oszczędnościowe są obecnie nawet korzystniejsze od lokat, oferując stawki sięgające 7% rocznie. Przykładowo, w BNP Paribas Banku Polska różnica w oprocentowaniu na korzyść konta oszczędnościowego wynosiła aż 4 punkty procentowe.

Jak znaleźć najwyższe oprocentowanie? Uważaj na promocje i ukryte warunki

Aby znaleźć najlepszą ofertę, warto śledzić promocje dla nowych klientów lub nowych środków, które często są najwyżej oprocentowane. Przykładowo, w grudniu 2025 roku Velo Bank oferuje 7% na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym (do 50 000 zł przez 3 miesiące), a Inbank kusi lokatą na 5,55% na okres 3 miesięcy. Zawsze warto jednak zachować czujność, ponieważ promocyjne oprocentowanie jest często ograniczone czasowo i kwotowo, a po jego zakończeniu stawka może drastycznie spaść. W przypadku lokat odnawialnych dobrze jest też sprawdzić, na jaki procent odnowi się ona automatycznie, gdyż zazwyczaj będzie to znacznie niższa stawka standardowa.

Jak podatek Belki wpływa na realny zysk z lokaty? Zobacz wyliczenia

Nawet jeśli znajdzie się ofertę z wysokim oprocentowaniem, warto pamiętać o podatku od zysków kapitałowych, znanym jako „podatek Belki”. Wynosi on 19% i jest automatycznie pobierany przez bank od wszystkich naliczonych odsetek. To cichy złodziej, który znacząco obniża realny zysk trafiający ostatecznie na twoje konto.

Przykładowa analiza pokazuje, że przy oprocentowaniu lokaty na poziomie 6% i inflacji wynoszącej 2,5%, realny zysk z lokaty po opodatkowaniu wynosi zaledwie 2,76%. Dzieje się tak, ponieważ podatek jest naliczany od całej kwoty odsetek, a nie tylko od tej części, która przewyższa inflację. Dlatego tak ważne jest, aby szukać ofert ze stawką wyraźnie wyższą od wskaźnika wzrostu cen, by ochrona kapitału była skuteczna.

Jak mądrze podzielić oszczędności i czy pieniądze w banku są bezpieczne?

Biorąc pod uwagę, że Rada Polityki Pieniężnej w grudniu 2025 roku ponownie obniżyła stopy procentowe, oprocentowanie depozytów będzie prawdopodobnie dalej spadać. Mimo to dla wielu seniorów, bo aż dla 70% z nich, możliwość dostępu do oszczędności w każdej chwili to absolutny priorytet. Dlatego rozsądną strategią wydaje się podział środków. Część, która nie będzie potrzebna w najbliższym czasie, można ulokować na wyżej oprocentowanej lokacie, a resztę trzymać na elastycznym koncie oszczędnościowym. Niezależnie od wyboru, warto spać spokojnie, bo pieniądze są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 000 euro (czyli około 425 000 zł).