Darmowe kursy online dla seniorów. Ten prosty sposób może poprawić pamięć zimą

Najnowszy raport z 2025 roku ujawnia, że rozwijanie kompetencji cyfrowych to skuteczne ćwiczenie na pamięć dla seniorów

Darmowe kursy online dla seniorów są szeroko dostępne dzięki rządowym programom o wartości dziesiątek milionów złotych

Obsługa smartfona, fotografia czy bezpieczne korzystanie ze sztucznej inteligencji to praktyczne umiejętności dostępne na bezpłatnych szkoleniach

Badania ekspertów potwierdzają, że edukacja cyfrowa to najlepsza ochrona seniorów przed oszustwami i phishingiem w internecie

Jak zadbać o sprawność umysłu zimą? Kompetencje cyfrowe to idealne ćwiczenie

Okres zimowy, z jego krótszymi dniami i mniejszą ochotą do wychodzenia z domu, to doskonała okazja, by zadbać o sprawność umysłu. To właśnie wtedy wielu seniorów może odczuwać pogorszenie koncentracji i problemy z pamięcią. Regularna aktywność intelektualna staje się wówczas kluczem do zachowania dobrej kondycji poznawczej na długie lata.

Darmowe kursy online dla seniorów. Gdzie szukać bezpłatnej wiedzy w internecie?

W internecie czeka na seniorów bogactwo bezpłatnych możliwości rozwoju, dostępnych bez konieczności wychodzenia z domu. Polska platforma NAVOICA, stworzona przez uczelnie wyższe, udostępnia blisko 200 darmowych kursów z różnych dziedzin, takich jak ekonomia, podstawy informatyki czy socjologia. To prawdziwa skarbnica wiedzy akademickiej na wyciągnięcie ręki.

Dobrym przykładem wsparcia dla seniorów wkraczających w cyfrowy świat jest rządowy projekt „e-senior 65+”. W ramach tego projektu realizowanych jest 12 inicjatyw o łącznej wartości 88 milionów złotych, z czego aż 84 miliony pochodzą z dofinansowania unijnego. Jak informuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa, celem jest przeszkolenie ponad 30 tysięcy seniorów z przeszło tysiąca gmin w całej Polsce.

Obsługa smartfona, montaż filmów. Jakich umiejętności uczą darmowe kursy?

Wachlarz dostępnych szkoleń jest niezwykle szeroki i dopasowany do praktycznych potrzeb osób starszych. Przykładowo, projekt „Klik Senior” Fundacji FLY oferuje siedem bezpłatnych, pięciotygodniowych kursów (łącznie 20 godzin lekcyjnych) dla osób po 60. roku życia, ucząc podstaw obsługi smartfona, fotografii, a nawet montażu filmów. Z kolei portal ABCsenior.com organizuje zajęcia na żywo z ekspertami, które można później wielokrotnie odtwarzać, a T-Mobile prowadzi nawet dodatkowe szkolenia z bezpiecznego korzystania ze sztucznej inteligencji.

Nauka języków i czytanie e-booków. Jakie darmowe aplikacje wybrać na emeryturze?

Zima to także świetny moment na rozwijanie pasji, takich jak nauka języków obcych czy czytelnictwo. Aplikacje mobilne, takie jak Duolingo czy Memrise, oferują darmowe wersje, które w zupełności wystarczają do opanowania podstawowej komunikacji w nowym języku. Dla miłośników literatury Fundacja Good Culture wraz z Biblioteką Śląską przygotowała projekt „Cyfrowe czytanie i słuchanie”, w ramach którego 240 seniorów z 12 miejscowości uczy się obsługi czytników e-booków i korzystania z aplikacji z audiobookami.

Większa niezależność i ochrona przed oszustami. Co dają kompetencje cyfrowe?

Zdobycie kompetencji cyfrowych to dziś znacznie więcej niż hobby, to klucz do samodzielności i łatwiejszego załatwiania codziennych spraw. Dzięki nim można sprawnie korzystać z usług e-zdrowia czy e-administracji, co jest szczególnie ważne w okresie ograniczonej mobilności. Potrzebę tę dostrzegło Ministerstwo Cyfryzacji, które w 2025 roku uruchamia ponad 2 tysiące Klubów Rozwoju Cyfrowego, gdzie seniorzy będą mogli rozwijać swoje umiejętności.

Lepsza znajomość internetu to także, co niezwykle ważne, większe bezpieczeństwo, ponieważ seniorzy są grupą szczególnie narażoną na cyberzagrożenia, takie jak phishing czy oszustwa finansowe. Badania Fundacji Age Hub pokazują, że nawet kilkudziesięciogodzinne kursy pozwalają pewniej poruszać się w świecie online, zwiększając świadomość zagrożeń. Edukacja cyfrowa jest więc najlepszą tarczą chroniącą przed cyfrowymi oszustami.