Sposób na zimową samotność? Wolontariat może być kluczem do dłuższego życia

Badania naukowe ujawniają, jak wolontariat dla seniorów zmniejsza ryzyko śmierci nawet o 44%

Zimowy spadek nastroju to problem, który u co czwartego seniora może być objawem depresji

Eksperci wskazują, jak dołączyć do rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów 2025 i skorzystać z pomocy

Aktywność dla seniorów może przybierać formę wolontariatu dziennikarskiego lub fotograficznego

Co czwarty senior ma objawy depresji. Jak wolontariat pomaga przetrwać zimę?

Krótsze dni, mniej słońca i chłód za oknem – to wszystko sprawia, że zima bywa czasem sprzyjającym izolacji, zwłaszcza dla osób starszych. Niestety, te obawy to nie tylko przeczucia, co potwierdzają twarde dane. Według raportu „Samotność wśród osób 80+” z marca 2023 roku, aż 26% seniorów w tej grupie wiekowej często czuje się osamotnionych. Co więcej, badania PolSenior 2 wykazały, że objawy depresyjne, często mylone ze zwykłym spadkiem nastroju zimą, dotykają ponad 25% osób po 60. roku życia.

Wolontariat staje się w tej sytuacji potężnym narzędziem do walki z samotnością i apatią, szczególnie zimą. Regularne pomaganie innym zapewnia stałą strukturę dnia, motywuje do wyjścia z domu i gwarantuje tak ważny kontakt z ludźmi. To także naturalny sposób na zwiększenie ekspozycji na światło dzienne, co jest kluczowe w profilaktyce depresji sezonowej.

Jak wolontariat wpływa na zdrowie? Niższe ryzyko śmierci nawet o 44%

Angażowanie się w pomoc innym to nie tylko sposób na poprawę nastroju, ale również realna inwestycja we własne zdrowie fizyczne. Badania naukowe jednoznacznie potwierdzają, że aktywność wolontariacka przynosi wymierne korzyści, takie jak obniżenie ciśnienia krwi i redukcja poziomu stresu. Regularne działanie na rzecz innych przekłada się na lepsze samopoczucie i ogólną kondycję organizmu.

A liczby potrafią zaskoczyć. Badania wykazały, że seniorzy poświęcający na wolontariat co najmniej 100 godzin rocznie (czyli około 2 godziny tygodniowo) mają o 44% mniejsze ryzyko śmierci. Ci sami badacze zauważyli także, że pomaganie innym wiąże się z niższym poziomem cholesterolu i czynników prozapalnych w organizmie. Przekłada się to bezpośrednio na mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i lepszą ogólną sprawność fizyczną.

Korpus Wsparcia Seniorów 2025. Jak dołączyć do rządowego programu?

Dla seniorów, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z wolontariatem, ale nie wiedzą, od czego zacząć, z pomocą przychodzi ogólnopolski program „Korpus Wsparcia Seniorów”, realizowany również w 2025 roku. Z budżetem 65 milionów złotych, inicjatywa ta jest dostępna dla wszystkich gmin i skierowana do osób po 60. roku życia, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Program oferuje dwie formy wsparcia: pomoc sąsiedzką (Moduł I), polegającą na wsparciu w codziennych czynnościach, oraz „opiekę na odległość” (Moduł II) z wykorzystaniem nowoczesnych opasek bezpieczeństwa.

Fotografia, dziennikarstwo, a może rozmowa? Nietypowe formy wolontariatu

Wolontariat to nie tylko tradycyjne formy pomocy. Może być on również świetną okazją do realizacji dawnych pasji. Fundacja Aktywny Senior oferuje osobom po 60. roku życia niezwykłą możliwość zaangażowania się w dziennikarstwo lub fotografię podczas wydarzeń kulturalnych, zapewniając nawet legitymacje PRESS lub FOTO. Z kolei Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” koordynuje wolontariat towarzyszący, w ramach którego ponad 800 wolontariuszy w całej Polsce regularnie odwiedza samotnych seniorów, dając im najcenniejszy dar – swój czas i uwagę.