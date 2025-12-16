Sprzedaż w internecie bez podatku. Zobacz, jak bezpiecznie zarobić na niepotrzebnych rzeczach

Prywatna sprzedaż rzeczy używanych posiadanych dłużej niż pół roku jest całkowicie zwolniona z podatku

Jak zarobić na starych rzeczach? Sprzedaż w internecie jest teraz bardzo prosta

Zimowe wieczory to idealny czas na domowe porządki, podczas których często odkrywamy przedmioty w dobrym stanie, z których już nie korzystamy. Zamiast je wyrzucać, warto dać im drugie życie i przy okazji zasilić domowy budżet, co zawsze jest miłym zastrzykiem gotówki. W 2025 roku już połowa osób po 60. roku życia regularnie korzysta z internetu, co sprawia, że sprzedaż online i szansa na dodatkowy dochód są łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Polski rynek internetowy jest już w pełni dojrzały, a zakupy w sieci robi regularnie ponad 9 na 10 internautów, co tworzy ogromną grupę potencjalnych klientów. Platformy takie jak Allegro (z którego korzysta 20 milionów osób miesięcznie), lokalny OLX czy specjalizujące się w odzieży Vinted mają proste i intuicyjne interfejsy. Zostały one stworzone z myślą o wygodzie wszystkich użytkowników, również tych mniej zaawansowanych technicznie.

Do jakiej kwoty można sprzedawać w internecie bez podatku? Nowe zasady

Jedną z największych obaw, która często paraliżuje początkujących sprzedawców, są kwestie podatkowe. Na szczęście zasady dotyczące prywatnych rzeczy są bardzo klarowne. Jeśli sprzedajesz używane przedmioty, które były twoją własnością przez ponad pół roku, nie musisz płacić od tego żadnego podatku. To ważna informacja dla każdego, kto zastanawia się, jak wygląda podatek od sprzedaży rzeczy używanych. Reguła ta dotyczy większości skarbów znajdowanych podczas domowych porządków, od ubrań po meble czy książki.

Warto jednak wiedzieć, że od 1 lipca 2024 roku platformy sprzedażowe mają obowiązek raportować do Krajowej Administracji Skarbowej dane o użytkownikach, którzy przekroczą pewne progi. Chodzi o osoby, które w ciągu roku dokonają więcej niż 30 transakcji lub zarobią na sprzedaży ponad 2 tysiące euro (czyli około 8600 zł). Dla seniorów robiących okazjonalne porządki limity te zazwyczaj nie będą miały zastosowania, a sam raport nie oznacza automatycznie naliczenia podatku.

Jak zrobić dobre zdjęcie i opis produktu? Proste wskazówki dla sprzedających

Aby oferta wzbudziła zaufanie i zainteresowanie, kluczowe są dwa elementy: dobre zdjęcia i rzetelny opis. Wiele osób zastanawia się, jak zrobić dobre zdjęcie produktu. Najlepsze fotografie wykonasz w świetle dziennym, w pobliżu okna – unikniesz w ten sposób ostrych cieni i wiernie oddasz kolory przedmiotu. Warto pokazać sprzedawaną rzecz z różnych stron (od przodu, z tyłu i pod kątem), co pozwoli kupującemu dokładnie ją ocenić. W opisie dobrze jest posługiwać się prostym językiem, jasno informując o stanie przedmiotu, jego wymiarach i materiałach, z których jest wykonany. Warto pamiętać, że według danych na 2025 rok aż 65% internautów robi zakupy na telefonie, więc czytelność ogłoszenia jest najważniejsza.

Jak bezpiecznie sprzedawać w internecie? Uważaj na te próby oszustwa

Bezpieczeństwo w sieci to absolutna podstawa, a w internecie czujność jest na wagę złota. Dlatego warto zawsze zachować ostrożność i stosować zasadę ograniczonego zaufania. Najczęstsze oszustwa w internecie polegają na próbach wyłudzenia danych przez fałszywych kupujących, którzy proszą o numer karty, login do banku lub wysyłają podejrzane linki do rzekomego „odbioru płatności”. Kluczowe jest, aby nigdy nie klikać w takie odnośniki ani nie przenosić rozmowy poza oficjalny czat platformy sprzedażowej. Bezpieczne transakcje odbywają się w całości w ramach systemu serwisu, który chroni obie strony. Dobrym pomysłem jest korzystanie z wbudowanych, sprawdzonych metod płatności, takich jak popularny Pay-By-Link, który według branżowych analiz jest jedną z najczęściej wybieranych form płatności w internecie.