Gry planszowe i łamigłówki to coś więcej niż zabawa. Dzięki nim senior może myśleć jak dwudziestolatek?

Badanie z Uniwersytetu w Yorku ujawnia, jak gry-łamigłówki pomagają seniorom osiągnąć sprawność umysłu porównywalną z dwudziestolatkami

Regularne granie w gry planszowe to skuteczny element profilaktyki demencji, który znacząco obniża ryzyko zachorowania

Długoterminowe badanie ACTIVE potwierdza, że nawet krótkie ćwiczenia na pamięć i koncentrację zmniejszają ryzyko demencji po 20 latach

Zaledwie 15 minut neurobiku dziennie to sprawdzony sposób na to, jak poprawić pamięć i tworzyć nowe połączenia nerwowe w mózgu

Analiza naukowców dowodzi, że zamiana godziny oglądania TV na wspólną grę zmniejsza ryzyko depresji i pomaga w walce z samotnością

Co to jest neurobik? Proste ćwiczenia na pamięć i ochronę przed demencją

Neurobik, nazywany „aerobikiem dla neuronów”, to fascynująca gimnastyka umysłu, która polega na stawianiu przed sobą nietypowych, zaskakujących zadań. Jej głównym celem jest pobudzenie mózgu do tworzenia nowych połączeń nerwowych, co stanowi świetny sposób na to, jak poprawić pamięć i koncentrację w każdym wieku. Co ciekawe, jak wskazują specjaliści, wystarczy zaledwie 10-15 minut takich ćwiczeń dziennie, by dostrzec realną różnicę w naszych zdolnościach poznawczych.

Regularna stymulacja umysłu ma kluczowe znaczenie dla zachowania jego sprawności na długie lata. To swoista tarcza ochronna dla hipokampu, czyli struktury mózgu odpowiedzialnej za pamięć, która jest szczególnie wrażliwa na zmiany zachodzące w chorobie Alzheimera. Dlatego aktywność umysłowa, taka jak angażujące gry logiczne, może stać się ważnym elementem profilaktyki, skutecznie opóźniając niekorzystne procesy i dbając o kondycję szarych komórek.

Czy gry planszowe mogą chronić przed demencją? Co mówią na ten temat badania naukowe

To nie puste hasło, lecz wniosek z badań naukowych, który przynosi nutkę optymizmu milionom seniorów na całym świecie. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu, osoby starsze regularnie sięgające po gry planszowe mogą mieć nawet o 30 procent niższe ryzyko rozwoju demencji. Taka forma spędzania czasu to zatem nie tylko świetna rozrywka, ale też realna inwestycja we własne zdrowie mózgu.

Korzyści nie ograniczają się jednak wyłącznie do tradycyjnych planszówek. Wyniki szeroko zakrojonego badania UK Biobank, w którym udział wzięło ponad 170 tysięcy osób, wykazały, że regularne granie w gry komputerowe wiąże się ze spadkiem ryzyka demencji o 19 procent. Niezależnie więc od formy, interaktywna rozrywka umysłowa stanowi ważny element profilaktyki demencji i dbania o sprawność poznawczą.

Jakie gry najlepiej ćwiczą umysł seniora? Polecane tytuły i rodzaje

Badania wskazują, że w przypadku seniorów największe korzyści przynoszą gry-łamigłówki oraz te, które wymagają planowania strategicznego. Jak zauważyła dr Fiona McNab z Uniwersytetu w Yorku, działają one na starsze umysły skuteczniej niż gry akcji. Idealnym wyborem mogą być więc takie klasyki jak Scrabble, które wspierają pamięć słowną, czy Rummikub, rozwijający myślenie logiczne i zdolności matematyczne. Dobrym pomysłem może być też zwrócenie uwagi na gry kooperacyjne, takie jak „Detektyw”, które pozwalają wykorzystać życiowe doświadczenie, a także na specjalne edycje z powiększonymi elementami, np. „Patchwork Express”, czyniące zabawę bardziej dostępną.

Jak gry-łamigłówki pomagają seniorom dorównać sprawnością umysłu 20-latkom?

Wyniki badań z Uniwersytetu w Yorku mogą zaskakiwać, ale są niezwykle optymistyczne dla osób po 60. roku życia. Okazało się, że seniorzy regularnie grający w cyfrowe gry-łamigłówki rozwijają kluczową zdolność do ignorowania nieistotnych bodźców, czyli tak zwanych „rozpraszaczy”. Dzięki temu ich sprawność umysłowa w tym konkretnym zakresie może być porównywalna z poziomem, jaki prezentują dwudziestolatkowie.

Wspomniana publikacja pokazała również, że kluczowa jest nie tylko sama pamięć, ale też szybkość przetwarzania informacji. Potwierdza to długoterminowe badanie ACTIVE z Johns Hopkins Medicine, w którym ponad 2800 seniorów trenowało tę umiejętność przez kilka tygodni. Co ciekawe, po 20 latach ryzyko demencji w tej grupie było niższe aż o 25%, co stanowi mocny dowód na to, że nawet krótki, ale regularny trening umysłu przynosi długofalowe korzyści.

Jak wspólna gra zamiast oglądania TV wpływa na samopoczucie i walkę z samotnością?

Ograniczenie biernego oglądania telewizji na rzecz aktywnej rozrywki to prosty krok w stronę lepszego samopoczucia psychicznego. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Groningen wykazało, że zamiana zaledwie godziny przed ekranem na inną aktywność zmniejsza ryzyko depresji średnio o 18 procent. Wspólna gra planszowa to dodatkowo doskonała recepta na walkę z izolacją społeczną i sposób na samotność w starszym wieku. Taka aktywność pomaga zredukować poczucie osamotnienia i budować cenne więzi międzypokoleniowe, stając się inwestycją nie tylko w sprawność umysłu, ale również w dobre relacje i wspaniały nastrój.

