Szukasz hobby, które nie męczy oczu? Ten popularny trening pamięci masz w kieszeni

Badania naukowe potwierdzają, że słuchanie podcastów to skuteczny trening pamięci dla seniorów, angażujący mózg równie mocno jak czytanie

Rozpoczęcie słuchania podcastów jest prostsze niż myślisz i wymaga jedynie darmowej aplikacji na telefonie, który już masz

Raport z 2024 roku wskazuje, że podcasty to medium cieszące się największym zaufaniem wśród Polaków

Ciekawe podcasty dla seniorów obejmują tematy od historii i podróży po specjalistyczne audycje o zdrowiu i profilaktyce

Co trzeci Polak słucha podcastów. Skąd fenomen tej rozrywki wśród seniorów?

Podcasty to nic innego jak nowoczesne audycje radiowe, których możemy słuchać w dowolnym momencie na telefonie lub komputerze. Jak wynika z raportu „Słuchacz podcastów w Polsce” z 2024 roku, już niemal co trzeci Polak włącza je przynajmniej raz w tygodniu, a grono odbiorców to głównie osoby po 35. roku życia. Widać więc wyraźnie, że ta forma rozrywki dla dojrzałych słuchaczy zyskuje na popularności, stając się ulubionym sposobem na spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza w domowym zaciszu.

Siła podcastów tkwi w ich wiarygodności. Jak pokazało to samo badanie, cieszą się one największym zaufaniem spośród wszystkich mediów, zdobywając serca aż 59% badanych. Co ciekawe, prawdziwy boom na słuchanie obserwuje się właśnie w grupie seniorów, gdzie w ciągu zaledwie czterech lat liczba słuchaczy wzrosła niemal dwukrotnie. To sygnał, że coraz więcej dojrzałych odbiorców odnajduje w audycjach internetowych coś więcej niż tylko rozrywkę – źródło wiedzy i inspiracji.

Trening pamięci dla seniorów. Jak słuchanie podcastów wpływa na mózg?

Słuchanie audycji to nie tylko czysta przyjemność, ale również znakomity trening pamięci dla seniorów. Utrzymanie sprawności umysłu w dojrzałym wieku jest kluczowe, a jak dowodzą badania naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, podcasty angażują mózg równie intensywnie jak tradycyjne czytanie. Dla osób, które zmagają się z problemami ze wzrokiem, stanowi to niezwykle cenną alternatywę dla ulubionej lektury.

Amerykańscy naukowcy potwierdzają, że niezależnie od tego, czy czytamy tekst, czy go słuchamy, w naszym mózgu aktywują się te same obszary odpowiedzialne za przetwarzanie języka. Regularne zanurzanie się w opowieściach historycznych lub podróżniczych to jeden z naturalnych sposobów na poprawę koncentracji i pamięci. Taka gimnastyka dla umysłu ma tę zaletę, że można ją uprawiać podczas codziennych czynności, takich jak spacer czy prace w ogrodzie.

Pierwszy podcast krok po kroku. Gdzie słuchać i jak to zrobić bez trudu?

Wejście w świat podcastów jest znacznie prostsze, niż mogłoby się wydawać, nawet jeśli czujemy się nieco zagubieni w cyfrowym świecie. Jeśli zadajesz sobie pytanie, jak zacząć słuchać podcastów, odpowiedź jest na wyciągnięcie ręki. Najpopularniejsze i darmowe aplikacje, takie jak YouTube oraz Spotify, można z łatwością zainstalować na smartfonie. Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie, czy lokalna biblioteka publiczna nie organizuje bezpłatnych warsztatów z obsługi telefonu, gdzie cierpliwi instruktorzy pomogą we wszystkim krok po kroku. Co więcej, nowoczesne telefony często mają wbudowane funkcje ułatwiające, na przykład „tryb łatwy” z większymi ikonami czy opcję spowolnienia tempa audycji.

Podcasty o historii, podróżach i zdrowiu. Sprawdzone propozycje dla seniora

Gdy już opanujemy podstawy techniczne, otwiera się przed nami cały ocean fascynujących opowieści. Miłośnicy historii z pewnością docenią takie audycje jak „Historia żywa” z profesorem Andrzejem Nowakiem czy „Miejsca nieoczywiste”, które odkrywają tajemnice zapomnianych zakątków Polski. Jeśli natomiast marzą nam się dalekie wyprawy, inspiracji dostarczą podcasty podróżnicze, na przykład „Dobra Podróż” czy „Tomek w Azji”. Warto też poszukać kanałów tworzonych specjalnie z myślą o dojrzałych słuchaczach. Ciekawe podcasty dla seniorów, takie jak „Program dla Polskich Seniorów”, często poruszają bliskie sercu tematy zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i codziennej aktywności.

