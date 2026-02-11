Upoważnienie do konta bankowego. Dlaczego bliski nie wypłaci z niego pieniędzy na pogrzeb?

Analiza przepisów jasno wskazuje, że upoważnienie do konta bankowego wygasa automatycznie z chwilą śmierci właściciela

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci to jedyny instrument gwarantujący dostęp do pieniędzy na pogrzeb przed zakończeniem postępowania spadkowego

Nawet najszersze pełnomocnictwo bankowe nie pozwala pełnomocnikowi na zaciągnięcie w twoim imieniu kredytu czy zamknięcie rachunku

Eksperci wskazują na nadchodzące zmiany, które już od marca 2026 roku umożliwią składanie pełnomocnictw elektronicznych

Co to jest pełnomocnictwo bankowe i jak może zabezpieczyć twoje pieniądze?

Pełnomocnictwo bankowe to formalne upoważnienie, które pozwala wybranej przez nas osobie zarządzać naszym rachunkiem. To bezcenna deska ratunku na wypadek nagłej choroby, pobytu w szpitalu czy innych nieprzewidzianych sytuacji losowych. Dzięki niemu zaufana osoba może w naszym imieniu opłacić najważniejsze rachunki lub zrobić niezbędne zakupy.

Warto wiedzieć, że takie upoważnienie do konta bankowego może mieć różny zakres: ogólny, który daje szerokie uprawnienia, rodzajowy, ograniczony do określonych czynności, lub jednorazowy, dotyczący jednej, konkretnej operacji. Dobrze jest rozważyć jego ustanowienie, aby zapewnić sobie ciągłość finansową i tak ważny spokój ducha. Pamiętajmy, że kluczowy jest tu wybór osoby godnej stuprocentowego zaufania.

Jak załatwić upoważnienie do konta bankowego? Instrukcja i formalności

Aby ustanowić pełnomocnictwo, właściciel konta musi złożyć odpowiednią dyspozycję w swoim banku, najczęściej w obecności przyszłego pełnomocnika. Obie osoby powinny mieć przy sobie dowody osobiste. Dokument można sporządzić w formie pisemnej bezpośrednio w placówce, a w niektórych przypadkach w formie aktu notarialnego, co wiąże się z kosztem około 150 zł. Warto wiedzieć, że notariusz może sporządzić taki dokument także poza kancelarią, co jest ogromnym ułatwieniem dla osób o ograniczonej mobilności. Co więcej, już od przyszłego miesiąca, czyli marca 2026 roku, w postępowaniu cywilnym możliwe będzie składanie pełnomocnictw elektronicznych opatrzonych podpisem zaufanym.

Co może, a czego nie może pełnomocnik? Zakres uprawnień do konta bankowego

Zakres uprawnień pełnomocnika zależy wyłącznie od naszej decyzji jako właściciela konta. Możemy zezwolić na wypłaty gotówki do określonego limitu, zlecanie przelewów czy zakładanie lokat. Daje to dużą elastyczność i pozwala dopasować upoważnienie do indywidualnych potrzeb oraz stopnia zaufania do danej osoby.

Nawet przy najszerszym, ogólnym pełnomocnictwie istnieją jednak jasno określone granice, które chronią właściciela konta. Należy pamiętać, że pełnomocnik nie może zamknąć naszego rachunku, zaciągnąć w naszym imieniu kredytu ani udzielać dalszych pełnomocnictw. Nie może również zmienić warunków umowy rachunku ani wydać dyspozycji na wypadek śmierci. To ważne zabezpieczenie naszych finansów.

Wybór pełnomocnika. Komu można zaufać, by nie stracić pieniędzy?

Pełnomocnikiem może zostać dowolna osoba pełnoletnia, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i adres zamieszkania w Polsce. Warto przy tym zaznaczyć, że nie musi to być członek rodziny. Najważniejsze jest jednak, aby była to osoba, której bezgranicznie ufamy, ponieważ będzie miała dostęp do naszych pieniędzy. To kluczowa decyzja dla bezpieczeństwa finansowego seniora. Niestety, statystyki z 2025 roku są alarmujące – pokazują, że wielu seniorów spotkało się z próbą oszustwa. To dobitnie świadczy o tym, jak ważna jest ostrożność. Udzielenie pełnomocnictwa niewłaściwej osobie może być sygnałem alarmowym i narazić nas na poważne straty finansowe.

Pełnomocnictwo wygasa po śmierci właściciela. Co z pieniędzmi na pogrzeb?

To jedna z najważniejszych zasad, o której trzeba pamiętać: pełnomocnictwo do rachunku bankowego wygasa automatycznie z chwilą śmierci właściciela. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, od tego momentu pełnomocnik traci wszelkie prawo do dysponowania środkami na koncie. Bank ma obowiązek natychmiast zablokować do niego dostęp.

W praktyce oznacza to, że pełnomocnik nie może wypłacić pieniędzy na pokrycie kosztów pogrzebu ani uregulowanie ostatnich rachunków zmarłego. Aby zapewnić bliskim dostęp do środków na ten cel, warto ustanowić w banku osobną „dyspozycję wkładem na wypadek śmierci”. Jest to jedyne rozwiązanie, które pozwala na wypłatę określonej kwoty wskazanej osobie jeszcze przed formalnym zakończeniem postępowania spadkowego.

