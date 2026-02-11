Nowy dodatek pielęgnacyjny to ponad 365 zł miesięcznie. Sprawdź, kto dostanie pieniądze bez składania wniosku.

Od 1 marca 2026 roku seniorzy mogą otrzymać nowy dodatek pielęgnacyjny w kwocie ponad 365 zł miesięcznie

ZUS potwierdza, że osoby po 75 roku życia otrzymają świadczenie automatycznie i bez składania wniosku

Kluczowym dokumentem przy składaniu wniosku o dodatek pielęgnacyjny przed 75 rokiem życia jest zaświadczenie OL-9

Analiza przepisów ujawnia, kto nie otrzyma dodatku pielęgnacyjnego pomimo spełnienia głównych kryteriów

Nowy dodatek pielęgnacyjny od marca 2026. Kto dostanie ponad 365 zł miesięcznie?

W portfelach wielu seniorów i osób niesamodzielnych już od 1 marca 2026 roku pojawi się więcej pieniędzy. To za sprawą dodatku pielęgnacyjnego, który wzrośnie do kwoty 365,91 zł miesięcznie, co daje łącznie ponad 4390 zł rocznego wsparcia. Świadczenie to przysługuje dwóm głównym grupom: osobom po ukończeniu 75. roku życia oraz wszystkim, którzy uzyskali orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Tegoroczna podwyżka to efekt corocznej waloryzacji świadczeń, która wyniosła 5,08%. Co ważne, dodatek pielęgnacyjny jest całkowicie zwolniony z podatku dochodowego i nie podlega żadnej egzekucji. Jego wysokość nie zależy również od dochodów ani oszczędności, co czyni go pewnym i stabilnym zastrzykiem gotówki dla uprawnionych.

Masz ukończone 75 lat? Sprawdź, jak dostać dodatek z ZUS bez składania wniosku

Dla osób, które świętowały swoje 75. urodziny i pobierają emeryturę lub rentę, procedura jest maksymalnie uproszczona. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje dodatek pielęgnacyjny automatycznie, czyli z urzędu, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków czy dokumentacji medycznej. Pieniądze w nowej wysokości zaczną być wypłacane wraz z comiesięcznym świadczeniem już od miesiąca następującego po urodzinach. To ogromne ułatwienie dla seniorów, z którego pod koniec 2023 roku mogło skorzystać ponad 2,9 miliona osób w Polsce.

Jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny przed 75. rokiem życia? Lista dokumentów

W przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 75 lat, droga do uzyskania świadczenia wymaga samodzielnego złożenia wniosku do ZUS. Niezbędne jest dołączenie zaświadczenia o stanie zdrowia, wystawionego przez lekarza na druku OL-9, które nie może być starsze niż miesiąc. Warto również przygotować całą dokumentację medyczną potwierdzającą całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), a dzięki zmianom wprowadzonym w 2026 roku, decyzja zostanie wydana w ciągu maksymalnie 30 dni.

Kto nie otrzyma dodatku pielęgnacyjnego? Poznaj najważniejsze wykluczenia

Warto pamiętać, że nie można jednocześnie pobierać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS i zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego przez gminę. Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, ZUS sam skoryguje wypłaty, pozostawiając korzystniejsze świadczenie, czyli dodatek w kwocie 365,91 zł. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi obecnie 215,84 zł i nie był waloryzowany od 2019 roku, co sprawia, że jest on znacznie mniej atrakcyjnym wsparciem.

Prawo do dodatku nie przysługuje również osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu. Świadczenia nie otrzymają także osoby pobierające rentę socjalną, chyba że mają jednocześnie prawo do renty rodzinnej. Dodatkowo, od 13 kwietnia 2026 roku, uprawnienia do orzekania w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji zyskają także pielęgniarki, co ma na celu odciążenie lekarzy i dalsze usprawnienie całego procesu.