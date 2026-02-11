Wysokie rachunki za prąd i telefon? Te proste zmiany mogą obniżyć je o setki złotych

Eksperci wskazują, że ukryte opłaty są główną przyczyną wyższych rachunków za prąd pomimo niższej ceny samej energii

Cena prądu spadła, a rachunki rosną. Sprawdź, co podbija opłaty

Mimo że od 1 stycznia 2026 roku średnia taryfowa cena energii elektrycznej nieznacznie spadła, wielu Polaków z rosnącym niepokojem spogląda na swoje rachunki za prąd. Jak pokazują badania z początku tego roku, aż 84% z nas obawia się dalszych podwyżek. Co więcej, dla ponad jednej trzeciej gospodarstw domowych (34%) obecne opłaty już teraz stanowią poważne obciążenie dla domowego budżetu.

Na czym polega ten finansowy paradoks? Winowajcą są rosnące opłaty dodatkowe, takie jak dystrybucyjne i systemowe, które po cichu podbijają ostateczną kwotę na fakturze. Przykładowo, w tym roku koszt opłaty OZE wystrzelił w górę aż o 109%, a opłata kogeneracyjna o 45%. W efekcie, mimo niższej ceny samej energii, finalny rachunek dla przeciętnego gospodarstwa domowego i tak może wzrosnąć o około 4 procent.

Jak płacić mniej za prąd? Zmiana taryfy to oszczędność nawet o 40%

Kluczem do niższych opłat i sposobem na to, jak oszczędzać prąd, jest świadomy wybór taryfy i dostawcy. To zaskakujące, ale wciąż nie korzysta z tej możliwości aż 73% Polaków! Dobrym pomysłem może być zmiana popularnej taryfy G11 na dwustrefową G12, która oferuje znacznie tańszy prąd w nocy i w weekendy – nawet o ponad 40% (około 0,60 zł/kWh zamiast 1,02 zł/kWh). Warto też rozejrzeć się za ofertami innych sprzedawców, co jest możliwe od 2007 roku i może przynieść oszczędności rzędu kilkuset złotych rocznie. Pomocna w tym będzie rządowa porównywarka ofert dostępna na stronie maszwybor.ure.gov.pl. Co więcej, od tego roku dostępne są także nowoczesne taryfy dynamiczne. W nich cena energii zmienia się co godzinę, co przy świadomym korzystaniu z urządzeń może obniżyć roczne wydatki o kolejne kilkadziesiąt procent.

Tańszy abonament komórkowy. Jak prosto zaoszczędzić nawet 300 zł rocznie?

Równie duże oszczędności można znaleźć na rynku telefonii komórkowej, gdzie w 2026 roku działa aż 25 operatorów. Okazuje się, że zmiana abonamentu u największych dostawców na tańszą ofertę może przynieść oszczędność rzędu 300 złotych rocznie. Na rynku dostępne są bardzo atrakcyjne plany, często za mniej niż 20 złotych, które oferują wystarczająco dużo internetu do codziennych potrzeb. Warto wiedzieć, że przeniesienie numeru do innej sieci jest bezpłatne i proste dzięki usłudze MNP (Mobile Number Portability). Tylko w zeszłym roku skorzystało z niej ponad 1,5 miliona Polaków, co najlepiej pokazuje, jak popularne i bezpieczne jest to rozwiązanie.

Zmiana umowy na prąd i telefon. Kto załatwia wszystkie formalności?

Wiele osób obawia się formalności związanych ze zmianą dostawcy, jednak te obawy są zupełnie niepotrzebne. W rzeczywistości cały proces jest zaskakująco prosty. W przypadku zmiany dostawcy prądu, naszym głównym zadaniem jest wybranie nowej, korzystniejszej oferty i podpisanie umowy. Nowy sprzedawca sam zajmie się wszystkimi formalnościami, łącznie z wypowiedzeniem starej umowy. Cała procedura jest w pełni bezpieczna, nie powoduje przerw w dostawie prądu i zwykle trwa od jednego do dwóch miesięcy. Podobnie wygląda przeniesienie numeru telefonu – wystarczy zgłosić się do nowego operatora, a on poprowadzi nas przez cały proces, gwarantując, że zachowamy swój dotychczasowy numer.

1200 zł dopłaty do prądu dla seniorów. Kto i od kiedy może liczyć na wsparcie?

Jest też nutka optymizmu na przyszłość. Warto wiedzieć, że w 2027 roku planowane jest uruchomienie nowego rządowego programu dopłat, skierowanego do seniorów po 60. i 65. roku życia. Te specjalne dopłaty do prądu dla seniorów mają na celu wsparcie gospodarstw domowych w pokryciu rosnących kosztów energii oraz ogrzewania. Planowane wsparcie finansowe ma wynosić nawet 1200 złotych rocznie. Pieniądze mają być wypłacane w czterech wygodnych ratach, po około 300 złotych co trzy miesiące. To ważna informacja, która może przynieść realną ulgę domowym budżetom w nadchodzących latach.