Dofinansowanie do remontu łazienki dla seniora. Jak zdobyć nawet 30 000 złotych?

Dotacja z PFRON na likwidację barier architektonicznych może pokryć nawet do 95% kosztów remontu łazienki seniora

Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego potwierdzają, że co drugi polski senior ulega upadkowi przynajmniej raz w roku

Dofinansowanie na remont łazienki obejmuje kluczowe prace, takie jak wymiana wanny na prysznic bezprogowy czy montaż podłóg antypoślizgowych

Analiza przepisów podatkowych wskazuje, że ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć od dochodu pełne koszty adaptacji mieszkania bez limitu kwotowego

Co drugi senior upada w domu. Dlaczego łazienka jest największym zagrożeniem?

Statystyki są sygnałem alarmowym: aż 52% wypadków u osób po 60. roku życia ma miejsce w domu, a to właśnie łazienka jest jednym z najbardziej ryzykownych pomieszczeń. Kiedy dodamy do tego średni koszt jej remontu, który w 2026 roku wynosi około 17 660 zł, dla wielu seniorów marzenie o bezpiecznym domu staje się barierą nie do pokonania. Dlatego tak ważne jest, aby poznać dostępne formy wsparcia finansowego, które mogą w tym pomóc.

Profesjonalne przystosowanie łazienki dla seniora przestaje być luksusem, a staje się kluczowym elementem dbania o zdrowie i samodzielność. Inwestycja w bezpieczeństwo to najlepsza profilaktyka groźnych urazów, takich jak złamania czy stłuczenia.

Nawet 30 000 zł dotacji z PFRON na remont. Jakie warunki trzeba spełnić?

Głównym źródłem pomocy jest program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) skupiony na likwidacji barier architektonicznych. Umożliwia on pokrycie nawet do 95% kosztów remontu łazienki, przy czym wymagany wkład własny wynosi zaledwie 5%. Maksymalna kwota dotacji to 30 000 zł dla właścicieli nieruchomości oraz 15 000 zł dla najemców lokali komunalnych lub wynajmowanych.

Kto może ubiegać się o takie dofinansowanie na remont? Warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Kluczowe jest również wykazanie, że istniejące bariery architektoniczne utrudniają poruszanie się. Niezbędny jest także tytuł prawny do nieruchomości lub zgoda jej właściciela na przeprowadzenie prac. Warto pamiętać, że całkowita kwota dotacji nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Wymiana wanny na prysznic, uchwyty i podłogi. Co sfinansuje dotacja z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON obejmuje szeroki wachlarz prac, które realnie odmieniają codzienność i podnoszą komfort w łazience. Można sfinansować między innymi wymianę niewygodnej wanny na bezprogową kabinę prysznicową, co jest częstym problemem dla osób z ograniczoną mobilnością. Fundusze pokrywają również koszty poszerzenia drzwi do szerokości minimum 90 cm, instalacji specjalistycznych podłóg antypoślizgowych (o współczynniku R na poziomie co najmniej 12 dla stref mokrych) oraz montażu kluczowych dla bezpieczeństwa uchwytów, poręczy i systemów ułatwiających przesiadanie się z wózka inwalidzkiego.

Jak złożyć wniosek o dotację krok po kroku? Poradnik dla składających w MOPS i online

Sama procedura składania wniosku o dofinansowanie jest na szczęście prosta i dostępna dla każdego, a na decyzję czeka się zwykle do 30 dni. Dokumenty można złożyć osobiście w lokalnym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Coraz popularniejszą i wygodniejszą alternatywą jest droga elektroniczna przez System Obsługi Wsparcia (SOW), co pozwala załatwić wszystkie formalności bez wychodzenia z domu. Po pomyślnym zakończeniu remontu wystarczy przedstawić dokumentację, taką jak zdjęcia i faktury, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

Nie tylko PFRON. Jak ulga rehabilitacyjna i najem senioralny mogą pomóc w remoncie?

Poza programem PFRON istnieją też inne formy wsparcia, o których warto pamiętać. Ciekawą nowością jest obowiązująca od 1 stycznia 2026 roku umowa najmu senioralnego lokalu. Pozwala ona osobom starszym, które zmagają się z barierami architektonicznymi, jak choćby mieszkaniem na wyższym piętrze bez windy, zamienić je na lokal w pełni dostosowany do ich potrzeb. Co istotne, to rozwiązanie nie jest uzależnione od kryteriów dochodowych, co otwiera nowe możliwości dla wielu seniorów.

Drugą, niezwykle istotną pomocą finansową jest ulga rehabilitacyjna, z której można skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT. Pozwala ona odliczyć od dochodu wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkania, w tym na wspomniany remont łazienki, zgodnie z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Co więcej, ulga ta nie ma limitu kwotowego, co oznacza, że można odliczyć pełną wartość faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów, co stanowi realne odciążenie dla domowego budżetu.