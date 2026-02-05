Wlewam 1 szklankę do wody i spryskuję zamarznięte szyby – lód znika w 5 sekund! Domowy płyn do rozmrażania szyb

Spryskaj i ruszaj – szybkie rozmrażanie szyb domowym, tanim sposobem

Mroźne noce i poranki to prawdziwa każdego kierowcy, który trzyma swój samochód na zewnątrz. Zimą nie tylko panują dosyć niebezpieczne warunki na drogach, ale także posiadacze aut muszą niemal każdego poranka skrobać zamarznięte szyby w swoim samochodzie. Po mroźnej nocy na szybach osadza się dosłownie lód, który najczęściej próbujemy zeskrobać. Jest to jednak czasochłonne zajęcie, które niekoniecznie zawsze przynosi oczekiwany efekt.

Jak zatem poradzić sobie z zamarzniętymi szybami w samochodzie bez skrobania?

Istnieje na to pewnie szybki i skuteczny sposób. Wystarczy przygotować taki domowy płyn do rozmrażania szyb w aucie z dosłownie dwóch składników. Ja wlewam jedną szklankę octu do połowy szklanki wody, przelewam miksturę do butelki z atomizerem i spryskuję zamarznięte szyby w swoim aucie o poranku. Włączam wycieraczki i dosłownie po kilku sekundach mogę spokojnie ruszać w drogę. Moje szyby odzyskują przejrzystość bez skrobania.

Domowy płyn do rozmrażania szyb w samochodzie

Innym przepisem na płyn do rozmrażania szyb w samochodzie jest mieszanka wody i alkoholu. Jedną szklankę alkoholu wlej do 100 ml wody, przelej mieszankę do butelki z atomizerem i w razie potrzeby spryskuj tym płynem zamarznięte szyby w swoim samochodzie. Zarówno alkohol jak i ocet obniżają temperaturę zamarzania wody, dzięki czemu oblodzenie na szybach w aucie znika tuż po zaaplikowaniu ich na powierzchnię.

Sposób na zaparowane szyby w aucie

Innym dokuczliwym problemem wielu kierowców w okresie zimowym są zaparowane szyby w samochodzie. Na szczęście istnieje skuteczny sposób na zaparowane szyby w samochodzie, który pomoże pozbyć się problemu raz na zawsze. Wystarczy wetrzeć w ich powierzchnię (od środka auta) piankę do golenia, która nadaje właściwości hydrofobowych. Najpierw starannie osusz szyby. Oczywiście, jeśli są brudne, to je umyj płynem. Następnie wyciśnij jedną miarkę kosmetyku na ściereczkę z mikrofibry i starannie je wypoleruj.

