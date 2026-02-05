Nie miałam więcej mleka, więc dodałam do naleśników 1 składnik. Były puszyste i delikatne. Dosłownie rozpływały się w ustach. Przepis na puszyste naleśniki

- Przygotowanie idealnych naleśników to sztuka, a odpowiednie ciasto jest kluczem do sukcesu.
- Brak mleka skłonił do eksperymentu, który zaowocował niezwykle puszystymi naleśnikami.
- Dodanie pewnego składnika sprawiło, że naleśniki stały się delikatne i rozpływały się w ustach.
- Chcesz poznać sekret puszystych naleśników? Odkryj go w przepisie!
Smażenie naleśników to sztuka, która wymaga trochę wprawy, ale z kilkoma podstawowymi zasadami każdy może osiągnąć perfekcję. Kluczem jest oczywiście odpowiednie ciasto, dobrze rozgrzana patelnia i technika. Podstawowy przepis na naleśniki zawiera: mleko, mąkę, jaja, sól oraz olej. Jednak bywa, że nie zawsze mamy pod ręką odpowiednią ilość każdego ze składników akurat w swojej kuchni. Tak tez było u mnie. Kiedy zabrałam się za przygotowywanie ciasta na naleśniki, okazało się, że jest ono zbyt gęste, a ja nie miałam już więcej mleka. Wtedy stwierdziłam, że najwyższy czas zaryzykować i dodałam do ciasta pół szklanki wody źródlanej gazowanej. Efekt mnie pozytywnie zaskoczył, gdyż po usmażeniu naleśniki były delikatne i puszyste. Dosłownie rozpływały się w ustach. Były tak pyszne, że od tamtej pory zawsze dodaję wodę gazowaną do ciasta naleśnikowego.
Przepis na puszyste naleśniki
Składniki:
- 1 szklanka mąki pszennej
- 1 łyżka cukru
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- Szczypta soli
- 1 jajko
- 1 szklanka mleka
- 1/2 szklanki wody gazowanej (zimnej)
- 2 łyżki roztopionego masła (lub oleju)
- Olej lub masło do smażenia
Przygotowanie:
- W dużej misce wymieszaj mąkę, cukier, proszek do pieczenia i sól.
- W oddzielnej misce roztrzep jajko z mlekiem i roztopionym masłem.
- Wlej mokre składniki do suchych i delikatnie wymieszaj tylko do połączenia składników. Nie mieszaj zbyt długo, aby uniknąć powstania glutenu (ciasto powinno mieć grudki).
- Na koniec dodaj zimną wodę gazowaną i delikatnie wymieszaj.
- Rozgrzej patelnię na średnim ogniu. Lekko natłuść patelnię olejem lub masłem.
- Wylewaj porcje ciasta na rozgrzaną patelnię (około 1/4 szklanki na jeden naleśnik). Smaż naleśniki przez około 2-3 minuty z każdej strony, aż będą złote i puszyste.
Naleśniki można podawać według własnych preferencji: z dżemem, serem lub kremem czekoladowym.