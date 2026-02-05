Nie miałam więcej mleka, więc dodałam do naleśników 1 składnik. Były puszyste i delikatne. Dosłownie rozpływały się w ustach. Przepis na puszyste naleśniki

Katarzyna Kustra
2026-02-05 13:57

Naleśniki to jeden z najpopularniejszych przysmaków w wielu polskich domach. Delikatne i puszyste ciasto z dodatkiem ulubionego dżemu to idealny początek dnia. I wiadomo, że zgodnie z przepisem podstawą naleśników jest mleko. Jednak kiedy mi zabrakło mleka, dodałam do ciasta jeden składnik, a po usmażeniu czekało mnie zaskoczenie! Naleśniki dosłownie rozpływały się w ustach.

Autor: Canva.com
  • Przygotowanie idealnych naleśników to sztuka, a odpowiednie ciasto jest kluczem do sukcesu.
  • Brak mleka skłonił do eksperymentu, który zaowocował niezwykle puszystymi naleśnikami.
  • Dodanie pewnego składnika sprawiło, że naleśniki stały się delikatne i rozpływały się w ustach.
  • Chcesz poznać sekret puszystych naleśników? Odkryj go w przepisie!

Nie miałam więcej mleka, więc dodałam do naleśników 1 składnik. Stały się puszyste i delikatne

Smażenie naleśników to sztuka, która wymaga trochę wprawy, ale z kilkoma podstawowymi zasadami każdy może osiągnąć perfekcję. Kluczem jest oczywiście odpowiednie ciasto, dobrze rozgrzana patelnia i technika. Podstawowy przepis na naleśniki zawiera: mleko, mąkę, jaja, sól oraz olej. Jednak bywa, że nie zawsze mamy pod ręką odpowiednią ilość każdego ze składników akurat w swojej kuchni. Tak tez było u mnie. Kiedy zabrałam się za przygotowywanie ciasta na naleśniki, okazało się, że jest ono zbyt gęste, a ja nie miałam już więcej mleka. Wtedy stwierdziłam, że najwyższy czas zaryzykować i dodałam do ciasta pół szklanki wody źródlanej gazowanej. Efekt mnie pozytywnie zaskoczył, gdyż po usmażeniu naleśniki były delikatne i puszyste. Dosłownie rozpływały się w ustach. Były tak pyszne, że od tamtej pory zawsze dodaję wodę gazowaną do ciasta naleśnikowego.

Przepis na puszyste naleśniki

Poniżej znajdziesz przepis na puszyste naleśniki.

Składniki:

  • 1 szklanka mąki pszennej
  • 1 łyżka cukru
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • Szczypta soli
  • 1 jajko
  • 1 szklanka mleka
  • 1/2 szklanki wody gazowanej (zimnej)
  • 2 łyżki roztopionego masła (lub oleju)
  • Olej lub masło do smażenia

Przygotowanie

  1. W dużej misce wymieszaj mąkę, cukier, proszek do pieczenia i sól.
  2. W oddzielnej misce roztrzep jajko z mlekiem i roztopionym masłem.
  3. Wlej mokre składniki do suchych i delikatnie wymieszaj tylko do połączenia składników. Nie mieszaj zbyt długo, aby uniknąć powstania glutenu (ciasto powinno mieć grudki).
  4. Na koniec dodaj zimną wodę gazowaną i delikatnie wymieszaj.
  5. Rozgrzej patelnię na średnim ogniu. Lekko natłuść patelnię olejem lub masłem.
  6. Wylewaj porcje ciasta na rozgrzaną patelnię (około 1/4 szklanki na jeden naleśnik). Smaż naleśniki przez około 2-3 minuty z każdej strony, aż będą złote i puszyste.

Naleśniki można podawać według własnych preferencji: z dżemem, serem lub kremem czekoladowym.

