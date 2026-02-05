Nie miałam więcej mleka, więc dodałam do naleśników 1 składnik. Były puszyste i delikatne. Dosłownie rozpływały się w ustach. Przepis na puszyste naleśniki

Naleśniki to jeden z najpopularniejszych przysmaków w wielu polskich domach. Delikatne i puszyste ciasto z dodatkiem ulubionego dżemu to idealny początek dnia. I wiadomo, że zgodnie z przepisem podstawą naleśników jest mleko. Jednak kiedy mi zabrakło mleka, dodałam do ciasta jeden składnik, a po usmażeniu czekało mnie zaskoczenie! Naleśniki dosłownie rozpływały się w ustach.

i Autor: Canva.com