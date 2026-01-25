Baskijski się chowa. W niedzielę piekę sernik z przepisu babci. Jest puszysty jak chmurka i nie opada

Sernik to król deserów, uwielbiany na całym świecie w wielu odmianach.

Sekret puszystego i wilgotnego sernika tkwi w sprytnym triku naszych babć.

Co zrobić, aby sernik był puszysty i pyszny?

Sernik to bez wątpienia król deserów. Nie wyobrażamy sobie bez niego zarówno Wielkanocy, jak i Bożego Narodzenia oraz innych rodzinnych świąt. Niezależnie od tego, czy do kawy podajemy sernik z rosą, królewski, z brzoskwiniami, czy może nowojorski lub też krakowski albo wiedeński - zajadamy z zachwytem. Przepisów na sernik jest tak dużo, że każdy znajdzie swój ulubiony smak. Jedni zachwycają się ciężkim i zwartym sernikiem krakowskim z charakterystyczną kratką z ciasta na wierzchu, inni wolą delikatna serową masę, która rozpływa się w ustach. Ten deser w przeróżnych odmianach zachwyca łasuchów na każdej długości i szerokości geograficznej. Angielski i amerykański cheesecake, francuski gâteau au fromage, hiszpańska tarta de queso, niemiecki Käsekuchen albo chiński Rǔlào dàngāo to zaledwie namiastka tego, co ma do zaoferowania świat serników. Jednak jeśli marzy ci się ciasto lekkie jak chmurka, puszyste i wilgotne sięgnij po recepturę naszych babć i wykorzystaj patent z ziemniakami.

Przepis na sernik babci

Choć pomysł wydaje się szalony, to jest genialny w swej prostocie. Żeby sernik był puszysty, a jednocześnie wilgotny, nasze babcie dodawały do niego gotowane ziemniaki. Taki serniczek rodem z „Piekarenki Babci” dłużej zachowa świeżość, choć niewykluczone, że nie będzie dane ci sprawdzić. Ten sernik z ziemniakami znika niemal natychmiast po wyjęciu z piekarnika. Jak go przygotować? Wykorzystaj swój ulubiony przepis, ale dodaj do niego ugotowane ziemniaki. Na kilogram twarogu potrzebujesz dwie duże łyżki ziemniaczanego purée. Jeśli nie masz ulubionego przepisu, możesz skorzystać z naszego.

Składniki: 1 kg twarogu sernikowego, 3 łyżki miodu lipowego, pół kostki masła, 2 duże łyżki purée z ziemniaków, 1 szklanka mleka, 6 jajek, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, skórka otarta z jednej cytryny. Polewa: 150 g białej czekolady, 35 ml śmietanki kremówki.

Wykonanie: Żółtka oddzielić od białek (białka zostawić i ubić na sztywno) następnie przełożyć do dużej miski, dodać mleko, otartą skórkę z cytryny, masło i proszek do pieczenia. Ubijać mikserem stopniowo dodając ser, na końcu dodać ziemniaki. Kiedy wszystkie składniki się połączą dodać pianę z białek i delikatnie wymieszać łyżką. Masę serową wylać na blaszkę. Piec około godziny w piekarniku nagrzanym do 180. stopni C. Żeby sernik był delikatniejszy na dolnej półce piekarnika ustawić naczynie żaroodporne z wodą. Gotowe ciasto zostawić jeszcze na 10 minut w piekarniku. Podgrzać śmietankę w kąpieli wodnej, dodać pokruszoną czekoladę i rozpuścić intensywnie mieszając. Gotową polewą posmarować wierzch sernika.