O jakiej porze dnia najlepiej nawozić trawnik! To może być nawet ważniejsze od tego, czy pada deszcz. Zapamiętaj, a trawę w ogrodzie będziesz mieć bardziej zieloną niż sąsiedzi

Wiosenne nawożenie trawnika jest kluczowe dla jego wzmocnienia po zimie, a wybór nawozu i termin aplikacji są równie ważne, co sam nawóz.

Najlepszy czas na nawożenie to wczesny ranek, gdy gleba jest wilgotna, unikając intensywnego słońca i ulewnych deszczy.

Dowiedz się, jak wapnowanie trawnika poprawia jego kondycję, zwalcza mech i jakie produkty, zarówno kupne, jak i domowe, możesz wykorzystać!

O jakiej godzinie najlepiej nawozić trawnik? Tego nie przeczytasz w poradnikach

Początek wiosny to czas pierwszego w sezonie nawożenia. Dotyczy ono nie tylko krzewów i bylin, ale również trawnika. Trawa także potrzebuje po zimie solidnej dawki substancji odżywczych, które wzmocnią źdźbła. Większość osób skupia się przede wszystkim na tym, czy nawozić trawnik zupełnie zapominając, że liczą się również inne aspekty. Ogrodnicy wskazują, że obok samego nawozu i jego jakości liczy się także termin jego zastosowania. Trawnik należy nawozić od marca aż do października, przy tym wczesną wiosną należy skupić się na wieloskładnikowych nawozach o wydłużonym działaniu. Ogrodnicy o tej porze roku zalecają także stosowanie odżywek z dużą zawartością azotu. Z kupnych nawozów najpopularniejszy to saletra amonowa, a z domowych fusy z kawy i skórki po bananach.

Ważnym elementem nawożenia trawnika jest także pora dnia. Trzeba na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe. Eksperci wskazują, by nie nawozić trawy w bardzo deszczowe dni. Intensywne opady mogą bowiem wypłukać odżywki z gleby, przez co będą one nieskuteczne. Powinno unikać się nawożenia trawnika w godzinach 9-17. Wtedy jest ryzyko najbardziej rażących promieni słonecznych, które mogą poparzyć świeżo nawożenie źdźbła trawy. Ogrodnicy wskazują, że nawożenie najlepiej przeprowadzić rankiem, gdy gleba jest lekko wilgotna od rosy. Pozwala to odżywkom lepiej wsiąknąć w podłoże. Unikaj nawożenia w upały, gdy słońce jest bardzo intensywne oraz w czasie obfitych opadów.

Jak wykonać wapnowanie trawnika wczesną wiosną?

Wapnowanie trawnika to zabieg, który wpływa na ogólna kondycję trawy. Poprawia jej wzrost oraz gęstość. Sprawia, że rośliny swobodnej mogą pobierać substancje odżywcze z gleby, a także chroni przed chorobami i szkodnikami. Wapnowanie trawnika to również jeden z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się mchu. Wapno neutralizuje kwasowość gleby co stwarzają warunki niesprzyjające rozrastaniu się mchu.

Zanim zabierzesz się za wapnowanie warto sprawdzić pH gleby. Wynik poniżej 5,5 wskazuje na zakwaszenie. To znak, że trzeba brać się do pracy. Do wapnowania trawnika możesz wykorzystać zarówno kupne mieszanki takie jak: nawozy wapnowo-magnezowe (dolomit) lub kredę nawozową. Opcjonalnie możesz sięgnąć również po domowe sposoby jak pokruszona kreda szkolna lub popiół drzewny ( bez chemicznych i plastikowych pozostałości). Wapnowanie powinno być wykonywane w bezwietrzny i bezdeszczowy dzień, aby woda nie wypłukała wapna z gleby. Na każdy metr sześcienny trawnika posypać około 30 gramów produktu. Na koniec należy dokładnie wygrali trawę i delikatnie ją podlać. Dzięki temu mieszanka wchłonie się w ziemię i zacznie działać.