Gdy tylko stopnieje śnieg i zacznie być widoczna trawa zrób to. Dzięki temu trawnik wiosną zamieni się w gęstą murawę niczy z najlepszego stadionu. Gęsta i zdrowa trawa

Garściami sypię to na trawnik. Już po kilku dniach trawa staje się bardziej zielona

Piękny i gęsty trawnik to marzenie niemalże każdego posiadacza ogródka oraz działki. Niestety, warunki atmosferyczne w naszym kraju sprawiają, że trawa częsta staje się przerzedzona i brązowa. Aby ją prawidło odżywić i sprawić, że zacznie bujnie rosnąć potrzebujesz odpowiedniego nawożenia. Jednym ze sposobów nawożenia trawnika jest popiół drzewny. Jest on często wykorzystywany w ogrodzie i posiada wiele cennych składników odżywczych, które pobudzają rośliny do lepszego wzrostu. To bogate źródło potasu, wapnia oraz fosforu. Popiół drzewny powinno się rozsypywać na trawniku w ilości około 40 g na każdy metr kwadratowy. Od razu go jego rozsypaniu należy podlać trawę. W ten sposób popiół drzewny szybciej przeniknie do gleby. Popiół poprawia strukturę gleby oraz sprzyja rozwojowi mikroflory. Sprawdzi się nie tylko do nawożenia trawników, ale także do roślin, które lubią ziemie zasadowe.

Odżywek z popiołu drzewnego nie powinno się stosować podczas samego siewu. Zawartość soli w popiele może być za duża dla małych sadzonek. Unikaj także stosowania brudnego popiołu ze sztucznymi dodatkami takimi jak kartony po jedzeniu oraz malowane drewno. Może on wtedy zawierać sztuczne barwniki i substancje chemiczne, które zaszkodzą roślinom.

Kruszę i rozsypuję po trawniku. Sposób na pozbycie się mchu z trawnika

Mech to prawdziwie utrapienie. Porasta całe połacie trawy i rozprzestrzenia się po dużych obszarach. Mech zabiera miejsce trawie i hamuje jej rozwój. Najlepiej rośnie w wilgotnych i zacienionych miejscach. Pojawia się najczęściej na kwaśnych glebach kiedy odczyn pH spada poniżej 5,5. Mech to całkowicie normalna sprawa i jest on stałym elementem poszycia leśnego. Jednak, gdy pojawia się na naszym trawniku to staje się problemem. Aby skutecznie pozbyć się mchu warto przetestować domowe metody. Często są one bardzo skutecznie i pozwalają zaoszczędzić wiele pieniędzy. Jednym z najbardziej znanych sposobów na pozbycie się mchu z trawnika jest posypanie go popiołem z kominka lub ogniska. Trzeba jednak pamiętać, by spalone wcześniej drewno nie było lakierowane i malowane. Sztuczne barwniki mogą zniszczyć trawę. Innym sposobem na pozbycie się mchu z trawnika jest wapniowanie, które wpływa na kwasowość gleby. Wystarczy, że kupisz zapas kredy szkolnej i ją pokruszysz. Rozsyp kredę po trawniku i zalej niewielką ilością wody. W ten sposób zmienisz odczyn gleby na zasadowy i mech przestanie bujnie rosnąć.

Kiedy mech rośnie na trawniku?

Mech lubi wilgotną i kwaśną glebę. Często rośnie w zacienionych miejscach z małym dostępem do światła słonecznego. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że również brak odpowiedniej pielęgnacji trawnika wpływa na powstawanie mchu. Przede wszystkim mowa jest o braku drenażu i napowietrzania trawnika. Mech chętnie pojawia się na zbitej ziemie. Nie bez znaczenia jest także koszenie. Mech częściej występuje na nieregularnie koszonych trawnikach.