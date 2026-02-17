Dodaj do rosołu i gotuj przez 4 godziny. Będzie esencjonalny i zdrowy. Przepis na rosół

Marzysz o rosole, który zachwyca smakiem i klarownością? Poznaj sekrety jego przygotowania!

Dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska zdradza błędy, których unikać, i składniki, które sprawią, że Twój rosół będzie esencjonalny i zdrowy.

Odkryj sprawdzony przepis na rosół gotowany 4 godziny, pełen kolagenu i wartości odżywczych, idealny na niedzielny obiad!

Jak gotować rosół, aby był esencjonalny?

Chyba nikt nie wyobraża sobie niedzielnego obiadu bez rosołu. Ten wywar znany jest Polakom od pokoleń i przede wszystkim to nie tylko pyszna zupa, ale także fundament wielu innych dań. Może służyć jako baza do sosów, risotto, zup kremów, gulaszy, a nawet do gotowania kasz czy warzyw, wzbogacając ich smak i wartość odżywczą. Oczywiście przepis na rosół zna każdy z nas. Wiele osób lekko go modyfikuje, ale wydobyć inne walory smakowe. Jedni wybierają rosół drobiowy, inni dodają do niego części wołowe. Są jednak twarde zasady dotyczące gotowania rosołu, dzięki którym będzie on esencjonalny i klarowny. Po pierwsze pamiętaj, że im dłużej rosół się gotuje, tym bardziej intensywny będzie jego smak. W trakcie gotowania koniecznie zbieraj szumowiny, aby rosół był klarowny. Bardzo ważne jest również to, aby gotować rosół na małym ogniu koniecznie pod przykryciem. W przeciwnym razie zmętnieje. Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas gotowania rosołu, aby był smaczny i zdrowy? Oczywiście na składniki.

Dodaj do rosołu i gotuj przez 4 godziny. Będzie esencjonalny i zdrowy

O tym, jak prawidłowo gotować rosół, aby był smaczny i zdrowy mówiła dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska. Lekarka wymieniła kilka błędów popełnianych przez Polaków podczas przygotowywania rosołu. Dodała również, jakie mięso powinno wylądować w garnku, aby rosół był zdrowy.

To nie ma być chuda pierś czy chuda wołowina, a mięso z kością, czyli nogi z kurczaka, szponder wołowy. Z takich produktów robi się wywary, w których jest bardzo dużo kolagenu, aminokwasów i nukleotydów

- mówiła. Dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska zaznaczyła też, że błędem jest obieranie warzyw. Jej zdaniem warzywa powinny zostać w pełnej prozdrowotnych właściwości skórce, a przed gotowaniem należy je dokładnie wyszorować, a najlepiej podpiec w piekarniku z odrobiną soli, pieprzu oraz oliwy, co dodatkowo wzmacnia smak bulionu. Lekarka ostrzega przed stosowaniem popularnej przyprawy, a mianowicie przed kostkami rosołowymi, które zawierają szkodliwy glutaminian sodu. Zdecydowanie lepiej jest zastąpić je naturalnymi przyprawami i ziołami.

Przepis na esencjonalny rosół

Ten przepis pozwoli Ci przygotować klarowny, aromatyczny i pełen smaku rosół, idealny jako samodzielne danie lub baza do innych zup i sosów.

Składniki:

Mięso:

500g wołowiny z kością (np. szponder, pręga, żeberka wołowe)

500g drobiu (np. ćwiartka z kurczaka, skrzydła, szyje lub porcja rosołowa)

Opcjonalnie: 200g żeberek wieprzowych (dla głębi smaku)

Warzywa:

2-3 marchewki

1 duża pietruszka (korzeń)

1/2 selera (korzeń)

1 por

1 duża cebula

Kilka gałązek świeżej natki pietruszki i/lub liści selera

Przyprawy:

3-4 liście laurowe

5-6 ziaren ziela angielskiego

Kilka ziaren czarnego pieprzu (lub 1/2 łyżeczki świeżo zmielonego)

Sól (do smaku, dodawać pod koniec)

Opcjonalnie: 1-2 suszone grzyby (np. borowiki), 1 ząbek czosnku, kawałek imbiru

Przygotowanie:

Włóż mięso do dużego garnka (minimum 5-litrowego) i zalej zimną wodą tak, aby przykryła mięso na około 2-3 cm. Zagotuj na dużym ogniu. Gdy woda zacznie wrzeć, na powierzchni pojawią się szumowiny (biała piana). Zmniejsz ogień do minimum i bardzo dokładnie zbierz szumowiny łyżką cedzakową. To kluczowy krok do uzyskania klarownego rosołu. Warzywa umyj. Cebulę przekrój na pół i opiecz na suchej patelni lub bezpośrednio nad ogniem (do uzyskania ciemnobrązowej skórki) – to nada rosołowi piękny kolor i słodkawy smak. Dodaj wszystkie warzywa (oprócz natki pietruszki i liści selera) do garnka. Wrzuć liście laurowe, ziele angielskie i ziarna pieprzu. Jeśli używasz suszonych grzybów, czosnku lub imbiru, dodaj je teraz. Przykryj garnek i gotuj na bardzo małym ogniu przez minimum 3-4 godziny, a najlepiej 5-6 godzin. Rosół powinien tylko delikatnie "mrugać", a nie intensywnie bulgotać. Im dłużej i wolniej gotujesz, tym bardziej esencjonalny będzie rosół. Po upływie czasu gotowania wyjmij mięso i warzywa z garnka. Rosół przecedź przez gęste sito (możesz użyć dodatkowo gazy lub pieluchy tetrowej, aby uzyskać idealną klarowność). Dopraw solą do smaku. Podawaj gorący, z drobno posiekaną natką pietruszki, świeżo zmielonym pieprzem i ulubionym makaronem lub lanymi kluskami.

44